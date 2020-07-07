Ранее на это жаловались курьеры из Delivery Club. В компании говорят, что уже начали выплаты и расторжение договора с недобросовестным партнёром.
- Главноое следственное управление Следственного комитета по Москве начало доследственную проверку после сообщений в СМИ о невыплате зарплаты курьерам одного из сервисов доставки еды с мая 2020 года. Источник Агентства «Москва» уточнил, что речь идет о Delivery Club.
- 5 июля 2020 года «Профсоюз "Курьер"» сообщил, что 290 работавших с Delivery Club в Москве курьеров с мая не получают выплаты. 7 июля организация призвала доставщиков приостановить работу и выйти на забастовку к офису Mail.ru Group.
- Вечером 7 июля в Delivery Club сообщили vc.ru, что курьеры логистического партнёра сервиса начали получать долги по зарплате — полностью погашены они будут 8 июля. Договор с партнёром находится в стадии расторжения, а сам сервис работает в штатном режиме, добавили в компании.
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Michael Tretyak
Пахнет поглощением Яндекс.Доставкой
Yaroslav Dubovikov
«Россия нуждается в притоке мигрантов для экономического развития. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу, 3 июля.» Больше бесплатной рабочей силы - меньше стимулов платить.
Илья Гексагон
Главноое следственное управление Следственного комитета
Алёна Погребняк
удивительное рядом
Yan Purvenes
Только хочется задержаний, обысков и тд в мэйле.
За безобидные рисунки вообще все обыскивают.