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Еда
Татьяна Боброва
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Следственный комитет по Москве начал проверку после сообщений о невыплате зарплаты курьерам сервиса доставки еды Материал редакции

Ранее на это жаловались курьеры из Delivery Club. В компании говорят, что уже начали выплаты и расторжение договора с недобросовестным партнёром.

  • Главноое следственное управление Следственного комитета по Москве начало доследственную проверку после сообщений в СМИ о невыплате зарплаты курьерам одного из сервисов доставки еды с мая 2020 года. Источник Агентства «Москва» уточнил, что речь идет о Delivery Club.
  • 5 июля 2020 года «Профсоюз "Курьер"» сообщил, что 290 работавших с Delivery Club в Москве курьеров с мая не получают выплаты. 7 июля организация призвала доставщиков приостановить работу и выйти на забастовку к офису Mail.ru Group.
  • Вечером 7 июля в Delivery Club сообщили vc.ru, что курьеры логистического партнёра сервиса начали получать долги по зарплате — полностью погашены они будут 8 июля. Договор с партнёром находится в стадии расторжения, а сам сервис работает в штатном режиме, добавили в компании.

#новость #deliveryclub #курьеры

Татьяна Боброва
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Michael Tretyak

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Пахнет поглощением Яндекс.Доставкой

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Yaroslav Dubovikov

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«Россия нуждается в притоке мигрантов для экономического развития. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу, 3 июля.» Больше бесплатной рабочей силы - меньше стимулов платить. 

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Илья Гексагон

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Главноое следственное управление Следственного комитета

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Алёна Погребняк

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удивительное рядом

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Yan Purvenes

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Только хочется задержаний, обысков  и тд в мэйле.
За безобидные рисунки вообще все обыскивают.

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