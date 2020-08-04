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Еда
Галина Мубаракшина
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Петербургский сервис доставки еды «Достаевский» начнёт тестировать формат мобильных кухонь в Москве Материал редакции

Сначала компания будет готовить свои продукты, а затем начнёт сдавать кухни в аренду.

  • Сервис доставки готовых блюд из Санкт-Петербурга «Достаевский» начнёт тестировать проект передвижных dark kitchen в Москве, пишет «Коммерсантъ».
  • Кухни оборудуют в автомобильных фурах грузоподъёмностью до 30 тонн, рассказали газете в компании. Машины будут подключаться к коммуникациям в разных районах города. Они будут стоять на частной территории, поэтому дополнительных разрешений от властей не потребуется, отмечают в сервисе.
  • На первом этапе «Достаевский» будет готовить пиццу и стритфуд из собственного меню, а в будущем станет сдавать кухни в аренду. До конца 2020 года года сервис планирует запустить 12 мобильных кухонь в Москве и Санкт-Петербурге, указывает издание.
  • Инвестиции в проект и условия аренды кухонь компания не раскрывает, отмечает газета. Оборудование для небольшой кухни может обойтись сервису в $20 тысяч (более 1,4 млн рублей), сообщил «Коммерсанту» исполнительный директор консалтинговой компании Restcon Андрей Петраков.
  • Аренда мобильных кухонь позволит компаниям ускорить выход на рынок доставки и исправлять ошибки в выборе локаций, но у «Достаевского» могут возникнуть проблемы с подключением к коммуникациям; сервису также придётся решать вопросы хранения продуктов и соблюдения санитарных норм, рассказали газете участники рынка.
  • В январе 2020 года «Достаевский» решил «заморозить» проект по экспресс-доставке продуктов «DostaМаркет» и ресторанный проект «Dоsтаевский Экспресс» в Санкт-Петербурге, чтобы выйти на рынок в новом формате.

#новость #достаевский #доставка

Галина Мубаракшина
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5 комментариев
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Сергей Милосердов

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Александр Лебедев

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Пироги их очень нравятся, но с доставкой вечно не везёт, в последний раз опоздали на 2 часа и 5 пирогов привезли бесплатно

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Alexey Nekrasov

Александр
0

Ну фиг знает. У них курьеров *ибут жестко. Если курьер задерживается на пару мин, всегда звонит. Плюс отдел качества сразу перезванивает если что-то не так и предлагает компенсацию или ещё что-то.

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Андрей Деревянко

0

Топ доставка, хочется пожелать удачи ребятам

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добрая букашка

0

Отличные новости Сбертаевский. Так держать

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