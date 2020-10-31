Nestle купила сервис доставки здоровой еды Freshly с оценкой в $950 млн Материал редакции
Компания увеличит сумму сделки до $1,5 млрд, если Freshly достигнет определённых показателей.
- Freshly — стартап из Нью-Йорка, который работает с 2015 года. Сервис доставляет наборы готовой здоровой пищи на дом.
- По данным Nestle, сервис доставляет более миллиона обедов в 48 штатах. По итогам 2020 года продажи Freshly могут достичь $430 млн. В общей сложности сервис привлёк $107 млн инвестиций, в том числе от Nestle.
- Эта покупка поможет Nestle развиваться в условиях пандемии, отмечает WSJ.
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