Ищем разработчика, который без ума от JavaScript и клёвых анимаций
Еда
Лера Михайлова
282

Nestle купила сервис доставки здоровой еды Freshly с оценкой в $950 млн Материал редакции

Компания увеличит сумму сделки до $1,5 млрд, если Freshly достигнет определённых показателей.

  • Freshly — стартап из Нью-Йорка, который работает с 2015 года. Сервис доставляет наборы готовой здоровой пищи на дом.
  • По данным Nestle, сервис доставляет более миллиона обедов в 48 штатах. По итогам 2020 года продажи Freshly могут достичь $430 млн. В общей сложности сервис привлёк $107 млн инвестиций, в том числе от Nestle.
  • Эта покупка поможет Nestle развиваться в условиях пандемии, отмечает WSJ.
Nestlé Buys Meal-Delivery Company Freshly as…
The Swiss packaged-food giant said its deal values the prepared-meal startup at $950 million…
www.wsj.com

#новости #инвестиции #nestle

Лера Михайлова PLUS
+89 211
1
1
{ "author_name": "Лера Михайлова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0438","nestle"], "comments": 0, "likes": 1, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "food", "id": 172406, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Sat, 31 Oct 2020 11:06:23 +0300", "is_special": false }
Маркетинг
Партнеры Facebook в России: кто это и как они помогают бизнесам
Facebook дает много возможностей, а Facebook Marketing Partners – компании, которые их расширяют. Разбираемся, кому и…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
Комментариев нет
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

NTA
Подписан
Отписаться
Как банки принимают решение по кредитным заявкам? Разработка скоринговых карт
Каждый раз, когда вы подаёте заявку в банк на выдачу кредита, он проверяет вас по многим параметрам. Таким образом банк…
0
Устойчивые города: Москва
Подписан
Отписаться
Илья Завалеев: “Мы проводим в зданиях 90% своего времени. Важно, чтобы они помогали нам становится здоровее”
Рынок зеленого строительства пока очень узкий. В России это около сотни объектов. Что такое зеленое здание? Это не прос…
2
Московский акселератор
Подписан
Отписаться
Тренажер-симулятор для врача
В наши дни возможности цифровой медицины меняют представление не только о процессе лечения, но и о профессиональной под…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Arthur Niazyan
за день
Респект арт-директору Телеграм.
Артемий Лебедев раскритиковал работы арт-директора Telegram: тот отправил аватар дизайнера в урну в новой картинке
Гоша Захаров
за неделю
Там будут выставлены Товары производителей, которые заплатили меньше остальных за размещение на полках 😂
Фото: первые «жёсткие» дискаунтеры «Чижик» от X5 Retail Group, владельца «Перекрёстка» и «Пятёрочки»

Комментарии

Anton Reut

Apple признала проблему с…

Виталий Сармаев

Экс-глава BlaBlaCar в России…

Евгений Кузовкин

Курьеры Delivery Club вышли к…

Reborn Soul

Курьеры Delivery Club вышли к…

Anton Reut

Apple признала проблему с…

Иванка Сегодина

Apple предупредила инвесторов о…

Евгений Кузовкин

Курьеры Delivery Club вышли к…

Maxim Petrukhin

Apple предупредила инвесторов о…

Рома Дмитриев

Артемий Лебедев раскритиковал…

Dima Baychapanov

Apple признала проблему с…

Ivan Senjushin

Опыт пользования картой…

Maxim Petrukhin

Apple предупредила инвесторов о…

Alexander…

Apple предупредила инвесторов о…

Иванка Сегодина

Apple предупредила инвесторов о…

Hambala Fully

Apple предупредила инвесторов о…

Николай

Apple предупредила инвесторов о…

Nekton

Курьеры Delivery Club вышли к…

Vl Al

Артемий Лебедев раскритиковал…

Николай

Apple предупредила инвесторов о…

Serge Kharkov

Apple предупредила инвесторов о…
null