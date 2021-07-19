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Еда
Евгения Евсеева

Благотворительная организация «Ночлежка» откроет в Петербурге кафе, где будут работать бездомные Статьи редакции

Вся прибыль пойдёт на работу приютов.

1 1 комментарий
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В кафе будут работать жильцы реабилитационных приютов «Ночлежки» — это называется транзитное трудоустройство, рассказал в Facebook глава организации Григорий Свердлин.

О таком формате Свердлин узнал ещё три года назад, когда увидел такую практику в Лондоне и в Оксфорде.

По задумке 15-20 человек в год смогут освоить новую профессию, которая позволит им получить работу и вернуться к обычной жизни.

Они будут проходить 3-4 месяца стажировку в кафе — работать официантами, помощниками повара, заниматься закупками. А потом будут устраиваться уже с опытом работы в другие заведения. И на их место будут заступать следующие, — пояснил Свердлин.

Он предполагает, что посетители кафе не смогут понять, кто из сотрудников работает постоянно, а кто только стажируется. Прибыль пойдёт на работу приютов.

Сейчас «Ночлежка» ищет помещение для кафе и нанимает шеф-повара и управляющего. Также Свердлин предложил подписчикам придумать название кафе и написать его в комментариях — а победителя пообещал «обильно кормить».

  • «Ночлежка» — благотворительная организация помощи бездомным, основанная в 1990 году, с 2020 года у неё есть отделение в Москве.

#благотворительность #ночлежка

1 1 комментарий
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Pavel Loginov

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Проект очень хороший, добрый. Но люди у нас злые, будут с опасением посещать заведение, где тебя кормят "бомжи"

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