Благотворительная организация «Ночлежка» откроет в Петербурге кафе, где будут работать бездомные Статьи редакции
Вся прибыль пойдёт на работу приютов.
В кафе будут работать жильцы реабилитационных приютов «Ночлежки» — это называется транзитное трудоустройство, рассказал в Facebook глава организации Григорий Свердлин.
О таком формате Свердлин узнал ещё три года назад, когда увидел такую практику в Лондоне и в Оксфорде.
По задумке 15-20 человек в год смогут освоить новую профессию, которая позволит им получить работу и вернуться к обычной жизни.
Они будут проходить 3-4 месяца стажировку в кафе — работать официантами, помощниками повара, заниматься закупками. А потом будут устраиваться уже с опытом работы в другие заведения. И на их место будут заступать следующие, — пояснил Свердлин.
Он предполагает, что посетители кафе не смогут понять, кто из сотрудников работает постоянно, а кто только стажируется. Прибыль пойдёт на работу приютов.
Сейчас «Ночлежка» ищет помещение для кафе и нанимает шеф-повара и управляющего. Также Свердлин предложил подписчикам придумать название кафе и написать его в комментариях — а победителя пообещал «обильно кормить».
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