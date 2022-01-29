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Еда
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Этот рецепт Nestlé купила за $1 и заработала на нём несколько миллиардов долларов: история печенья с шоколадной крошкой Статьи редакции

«Антидот от Великой депрессии» и любимое лакомство американских солдат изобрела Рут Уэйкфилд в 1939 году. В её родном штате Массачусетс даже есть праздник в честь выпечки.

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Источник: NYT

Кто придумал печенье с шоколадной крошкой

Рут Грейвс родилась в 1903 году в городе Уолпол, штат Массачусетс. Она изучала домоводство во Фрамингемской государственной педагогической школе, откуда выпустилась в 1924 году. После учёбы преподавала домашнее хозяйство в средней школе, читала лекции о еде и работала диетологом в больнице.

В 1926 году Рут вышла замуж за руководителя мясной компании Кеннета Уэйкфилда и взяла его фамилию. Через четыре года, во время Великой депрессии, она с мужем купила дом между Бостоном и Нью-Бедфордом. В нём семья открыла гостиницу Toll House.

Место обрело популярность у путешественников, а ресторан при отеле стал одним из немногих процветающих во время экономического кризиса заведений: со временем количество столов в нём увеличилось с семи до 60.

В заведении подавали блюда из омаров, бостонский лимонный пирог с безе, индийский пудинг, печенье с ирисками и орехами. Всю еду Рут готовила сама. В ресторане ужинали бизнесмен Джозеф Патрик Кеннеди, актриса Бетт Дэвис, общественный деятель Элеонора Рузвельт, композитор Коул Портер и бейсболист Джо Ди Маджо.

Toll House Inn. Источник: Sidechef

В 1931 году Рут опубликовала кулинарную книгу, в которой описала, как приготовить блюда из меню заведения. В обновлённом издании 1939 года появился рецепт печенья с шоколадной крошкой.

Постояльцы гостиницы предполагали, что женщина изобрела его случайно — добавила в тесто шоколад, потому что у неё закончились орехи для выпечки. По другой версии, из-за вибраций включённого миксера шоколад упал с полки в тесто для печенья.

Однако кулинарная писательница Кэролайн Вайман отметила, что перфекционистка Рут не допустила бы, чтобы в её кухне закончились орехи. Лакомство появилось «благодаря знаниям, таланту и упорному труду», говорит Вайман.

В 1970-х Рут развеяла мифы и рассказала, что искала альтернативу начинке из ирисок и орехов и пробовала разные идеи, в том числе с шоколадной крошкой.

Nestlé покупает рецепт за $1

Издание The Boston Herald-Traveler перепечатало рецепт печенья. В нём Рут рекомендовала использовать полусладкий шоколад Nestlé. Производитель заметил повышенный спрос на продукт, узнал о выпечке женщины и в 1939 году договорился с ней о печати рецепта на упаковке этого шоколада. Рут получила $1 и стала консультантом в компании. Помимо этого, ей обещали предоставлять шоколад до конца жизни.

Сначала Nestlé наносила тонкие надрезы на плитку, чтобы её проще было разламывать на небольшие кусочки. А затем представила “Toll House” — измельчённые шоколадные крошки специально для печенья.

Рецепт оригинального печенья. Источник: justapinch

Печенье стало «антидотом против Великой депрессии», пишет New Yorker. Ингредиенты для него стоили недорого, а сладость ассоциировалась с изобилием и комфортом, которых были лишены миллионы людей в конце 1930 годов.

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Популярность выпечки выросла во время Второй мировой войны: женщины из США, особенно из Массачусетса, покупали “Toll House” и отправляли сладость солдатам за границу, чтобы напомнить им о родине. Nestlé использовала это в своей рекламной кампании: в 1943 году напечатала плакат с фотографией военного и лозунгом «Его единственная слабость — печенье из дома».

Солдаты делились лакомством с сослуживцами, повышая тем самым спрос. Шоколада не хватало, поэтому фирма запустила рекламу, в которой попросила пекарей использовать любые запасы, чтобы приготовить печенье и отправить его на фронт.

Плакаты Nestlé

Военные привыкали ко вкусу сладости и, возвращаясь домой, хотели попробовать его вновь. Благодаря этому в послевоенные годы производство печенья с шоколадной крошкой стало массовым, название “Toll House” — нарицательным, а по популярности оно соревновалось с яблочным пирогом.

Послевоенное производство

В 1950-х Nestlé продавала охлаждённое тесто для печенья с шоколадной крошкой. В эти годы компании Pillsbury и Nabisco представили аналогичные продукты. Появились киоски, где продавали такие печенья — к середине десятилетия в США их было более 1000.

В 1967 году Рут Уэйкфилд и её семья продали ресторан и уехали на пенсию в Даксбери. Через десять лет женщина умерла. А в канун 1984 года отель Toll House сгорел.

В 2021 году Nestlé выпустила цифровую помощницу, которая даёт советы, как испечь печенье с шоколадной крошкой. Её назвали Рут Уэйкфилд.

С 1973 по 1983 год Nestlé продала печенья на почти $1 млрд и потратила на его рекламу и более $140 млн. В 1983-м она подала в суд на владельца отеля Saccone’s Toll House и магазина Chester’s Market за использование торговой марки “Toll House”.

Судья постановил, что у фирмы нет исключительных прав на марку, поскольку термин “Toll House” стал общеупотребительным для печенья с шоколадной крошкой. Вдобавок, Nestlé не приобретала права на товарный знак.

Производить сладость стали и другие компании: Famous Amos, Mrs. Fields и David’s Cookies. Некоторые фирмы экспериментировали — в 1984 году по просьбам клиентов Ben & Jerry’s представила мороженное со вкусом печенья с шоколадной крошкой. К 1991 году оно стало самым продаваемым продуктом компании и остаётся одним из самых популярных спустя 20 лет.

Компания Nabisco — второй крупнейший производитель печений с шоколадной крошкой после Nestlé. В 2017 году она продала лакомства на $619 млн.

В 1997 году выпечка Рут стала государственным печеньем штата Массачусетс после того, как ученик третьего класса в Сомерсете подал петицию в законодательное собрание. Ежегодно американцы празднуют день печенья с шоколадной крошкой 4 августа.

Nestlé Toll House в 21 веке

В 2000 году предприниматель из Ливана Зиад Далал предложил Nestlé открыть кафе со знаменитым печеньем. Спустя полтора года переговоров первое заведение Nestlé Toll House Cafe by Chip открылось в августе 2000 года во Фриско, штат Техас.

Затем кафе по франшизе открыли в других городах США, а также в Пуэрто-Рико, Канаде и на Ближнем Востоке — к 2014 году их было более 100, а обслуживали они около 60 млн клиентов в год.

“Toll House”

Nestlé продолжает выпускать печенье с шоколадной крошкой в 2022 году, а на смесях для него по-прежнему напечатан рецепт Рут Уэйкфилд. Правда, его обновили с учетом современных ингредиентов. По данным 2018 года, у компании ежегодно покупают 90 млрд измельчённых шоколадных кусочков.

#nestle #какэтобыло

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Викторович

Люблю эти "сказочные" истории по формуле: идея + x = миллионная прибыль. А что за этим "Иксом" стоит, не рассказывают)

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Fred Han

прибыль в несколько миллиардов долларов? Ыы не преувеличиваете, автор?

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Степан Позняк

Может автор изменил статью, но слов про миллиарды прибыли не вижу

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Дмитрий Кедов
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