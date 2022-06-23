«Освящённого кваса со вкусом колы» от Funky Monkey не будет: так пошутил разработчик, которого спросили по ошибке Статьи редакции
Есть бренд напитков Funky Monkey, а есть студия веб-разработки с таким же названием. И глава студии решил, что его разыгрывают, и придумал «Колоколу».
16 июня стало известно, что Coca-Cola окончательно покинет рынок России: заводы остановили свою работу, а после исчерпания запасов фирменные напитки бренда могут появиться в стране только благодаря параллельному импорту. В тот же день анонсировали очередную «альтернативу известной газировке» — колу под брендом Funky Monkey.
Новости появились почти одновременно, а петербургская газета «Фонтантка» даже написала, что напиток с обезьяной на этикетке будет выпускать сама Coca-Cola — якобы это будет эксклюзивным брендом специально для России. Опровержение этой информации появилось почти сразу, но из-за путаницы именно Funky Monkey стала символичной заменой оригинальной колы среди десятков похожих копий от российских производителей.
22 июня радиостанция «Говорит Москва» сообщила о ещё одном напитке в линейке Funky Monkey — к аналогам Coca-Cola и Fanta якобы добавится квас «Колокола» со вкусом колы. Кроме того, на этикетке напитка изобразят православную символику, а каждую бутылку будет освящать представитель РПЦ. Об этом рассказал «управляющий компанией» Вячеслав Гавриленков.
Новость быстро разошлась по другим изданиям, где авторы с уверенностью ссылались на представителя Funky Monkey. Ещё больше внимания «Колокола» привлекла в соцсетях: пользователи удивлялись как самой концепции кваса со вкусом колы, так и уклону в религиозную тематику, которая едва ли может заинтересовать аудиторию ушедшей газировки.
В твиттере многие отдельно отмечали, что это реальная новость из надёжного источника, а не шутка сатирического издания ИА «Панорама». Некоторые до последнего надеялись, что православного гибрида колы и кваса в реальности не существует, а журналисты всё выдумали или хотя бы просто перепутали.
В итоге кто-то всё же решил уточнить информацию. Оказалось, что помимо нового бренда напитков Funky Monkey в России существует веб-студия по разработке сайтов с таким же названием. Вячеслав Гавриленков, которого журналисты «Говорит Москва» назвали «управляющим компании», и правда является гендиректором, но с одноимённой газировкой никак не связан.
Информация о шутке от Гавриленкова тоже постепенно начала расходится в соцсетях, но не так активно, как его же цитата про православный напиток. Так что даже на следующее утро многие издания, написавшие про «Колоколу», не только не сообщили об ошибке, но даже не опровергли собственную новость.
TJ тоже пообщался с Гавриленковым, но уже как с руководителем студии по разработке сайтов Funky Monkey. Он рассказал, что вся эта история началась с «некомпетентности работника радиостанции», а сам он не собирался троллить журналистов, а тем более запускать фейковую новость в медиаполе.
Когда Гавриленков получил письмо от «Говорит Москва», он находился в баре с друзьями. С корпоративной почты его спросили, собирается ли его компания «полностью заменить Coca-Cola в России» и считает ли конкурентом ещё один аналог газировки — архангельскую «Русскую колу» с Богородицей на этикетке.
Получатель не поверил, что письмо действительно отправил репортёр с радио. Он решил, что его коллеги просто решили разыграть руководителя, подделали адрес и придумали абсурдные вопросы. Поэтому ответ Гавриленков составил тоже максимально ироничный — но его опубликовали не полностью. «Видимо, потому что из него сразу было понятно, что это стёб», — добавил мужчина.
Заодно руководитель студии решил прорекламировать свой настоящий бренд, указав, что за все креативные разработки отвечает как раз Funky Monkey. Но журналисту, судя по всему, так понравился эксклюзив про православный квас, что ответ отфильтровали и выпустили якобы от лица производителя напитков. «Когда я вышел из бара в два часа ночи, на меня обрушился поток новостного орева и мемов со всех сторон — я сразу отрезвел», — вспоминает Гавриленков.
Вскоре на сайте студии Funky Monkey появился баннер с анонсом презентации бренда «Колокола» — она должна состояться 25 июня в 18:00 по московскому времени. Представитель компании рассказал TJ, что они действительно хотят продолжить «импровизацию» и показать полноценный концепт «спонтанного бренда». «Надеюсь, нас заметят производители Funky Monkey Cola, мы с ними посотрудничаем, улучшив их цифровое лицо в интернете», — добавил он.
В то же время Гавриленков отметил, что если газировка Funky Monkey выйдет в народ и станет популярной, то название студии будет звучать нелепо — «как, например, веб-студия Adidas». В целом к уходу зарубежных брендов из России мужчина относился бы положительно, если бы в стране «действительно были аналоги иностранной продукции»: «Ещё со времён первых санкций все трубили об импортозамещении, которое сводилось к переклеиванию этикеток русских названий на китайские товары».
Полная линейка.
Что за х*ета кругом происходит 😳
"Все идёт по плану" В.В.Путин
Ахахха
Что за фильм?
Кликнуть на ссылку Youtube в плеере - это для исключительно одаренных?
Я себе YouTube заблокировал, чтобы не отвлекал. Лень было разблокировать
Ширли мырли
ИА Панорама: да бл*дь, опять не мы!
Нам нужен мясной квас.
Сразу вспомнился куриный сок
Вспомнилось
Жёсткий газ, газовый лёд
https://youtu.be/XCx7z-iJv14
Скрепный квас - "КолоКола"!
И машину освятить и унитаз начистить!
Колокола изобрели в Китае 4000 лет назад, а на Руси производство освоили недавно, 15 веке, а до того, покупали в Европе, поэтому много колоколов было с латинскими надписями.
И другие способы как привлечь внимание к достаточно обыкновенному напитку.
Funky monkey cola получилась идентичная по аромату к Coca Cola (даже приятнее на запах, имхо), а вот по вкусу что-то среднее между Pepsi и Fresh Cola ( заменителю от X5 Retail Group, что в пятерочках продается)
Уже в продаже есть?
Да, есть. Но в рознице не видел. На OZON купил 12 бутылочек, ппц как дорого, но очень хотелось заценить. Выпускает то UBG - Юнайтед Боттлинг Групп, они крупные производители достаточно и уже есть на WB и OZON.
Вот ссылочка https://www.ozon.ru/product/gazirovannyy-napitok-cola-classic-0-5-l-h-12-sht-pet-594670421/
Но мне кажется, что с текущими возможностями рынок захватит Кола от Черноголовки. Хотя, кто знает кому продадут заводы Coca Cola в РФ.
Очень даже скрепно) Пить я его конечно же не буду)
Квас со вкусом булшита и звоном колоколов в голове наутро.
Вот это по-нашему👌🏻
Чел в моменте придумал топовый мем
Кроме того, сама идея вполне могла бы взлететь, завируситься на уровне продукта. Если бы маркетологи в компаниях не были такими ссыкливыми)
Да он и сам зассал от своей же шутки.
Главное, чтобы не было освященной колы со вкусом кваса
Давеча попробовал импортозамещенную Fanta под названием Fancy, х....ята полная скажу я вам, и цена немалая
Предлагаю для мест не столь отдаленных сделать замену чифиру - "Купола"