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Еда
TJ

«Освящённого кваса со вкусом колы» от Funky Monkey не будет: так пошутил разработчик, которого спросили по ошибке Статьи редакции

Есть бренд напитков Funky Monkey, а есть студия веб-разработки с таким же названием. И глава студии решил, что его разыгрывают, и придумал «Колоколу».

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Скриншот с сайта Funky Monkey

16 июня стало известно, что Coca-Cola окончательно покинет рынок России: заводы остановили свою работу, а после исчерпания запасов фирменные напитки бренда могут появиться в стране только благодаря параллельному импорту. В тот же день анонсировали очередную «альтернативу известной газировке» — колу под брендом Funky Monkey.

Новости появились почти одновременно, а петербургская газета «Фонтантка» даже написала, что напиток с обезьяной на этикетке будет выпускать сама Coca-Cola — якобы это будет эксклюзивным брендом специально для России. Опровержение этой информации появилось почти сразу, но из-за путаницы именно Funky Monkey стала символичной заменой оригинальной колы среди десятков похожих копий от российских производителей.

Hyperboloid Maker @SrbskyZ84
Replacement to Coke in the Russian market. Bruh…
Замена Coca-Cola на российском рынке. Bruh...
Wargorr 🅾️ @Wargorr1
Assim como o McDonald's, que "reabriu" sob uma nova marca local, a Coca Cola continuará engarrafando e vendendo bebidas sob o nome Funky Monkey.

O que acharam ?
Как и «McDonald's, который «перезапустился» под новым брендом, Coca-Cola продолжит продавать свои напитки под названием Funky Monkey. Что думаете?
Lola Cohen @LolaCoh97698691
En Russie, au lieu de Coca-Cola et Fanta, il y aura de nouvelles boissons avec des couleurs familières — Funky Monkey Cola et Orange.

La présentation de ces soda a été faite le 16 juin, lors d'une réunion de la société Coca-Cola ... qui annonçait son départ véritable du pays.
В России вместо Coca-Cola и Fanta появятся новые напитки в похожих цветах — Funky Monkey Cola и Fanta. Презентация этих напитков состоялась 16 июня, во время собрания компании Coca-Cola... где та объявила об уходе из страны

22 июня радиостанция «Говорит Москва» сообщила о ещё одном напитке в линейке Funky Monkey — к аналогам Coca-Cola и Fanta якобы добавится квас «Колокола» со вкусом колы. Кроме того, на этикетке напитка изобразят православную символику, а каждую бутылку будет освящать представитель РПЦ. Об этом рассказал «управляющий компанией» Вячеслав Гавриленков.

То, что Coca-Cola ушла, мы считаем хорошей новостью. Давно пора было прекратить травить россиян западным напитком. В настоящее время мы планируем охватить нашим новым продуктом не только внутренний рынок, но и близлежащие новые территории России.Как преемники Coca-Cola, мы в дань уважения планируем выпускать квас со вкусом колы. Сейчас мы работаем над брендингом и утверждён рабочий вариант названия — славянский квас «Колокола». На этикетке будет изображён церковный колокол, блестящий в лучах заката западной империи. И кстати, каждая партия будет освящена батюшкой.

Вячеслав Гавриленков
глава Funky Monkey

Новость быстро разошлась по другим изданиям, где авторы с уверенностью ссылались на представителя Funky Monkey. Ещё больше внимания «Колокола» привлекла в соцсетях: пользователи удивлялись как самой концепции кваса со вкусом колы, так и уклону в религиозную тематику, которая едва ли может заинтересовать аудиторию ушедшей газировки.

В твиттере многие отдельно отмечали, что это реальная новость из надёжного источника, а не шутка сатирического издания ИА «Панорама». Некоторые до последнего надеялись, что православного гибрида колы и кваса в реальности не существует, а журналисты всё выдумали или хотя бы просто перепутали.

Никотинка с Бровями @Yoghikitt
Это не Панорама. Это реальная новость
Mikhail Bocharov @Mostcus
Ответ на публикацию @Yoghikitt
Мы живём во сне Жирика. Это не та реальность, что мы знали.

Жириновский уснул навеки и теперь реальность только сильнее будет поглощена его снами.
нестоямба @OKarchevskaya
Кольщик, наколи мне Колокола
Svyatoslav Torick @retropcan
Ответ на публикацию @Yoghikitt
Пелевин: Квас - не кола, пей "Николу".

Реальность (с опозданием на 25 лет):

В итоге кто-то всё же решил уточнить информацию. Оказалось, что помимо нового бренда напитков Funky Monkey в России существует веб-студия по разработке сайтов с таким же названием. Вячеслав Гавриленков, которого журналисты «Говорит Москва» назвали «управляющим компании», и правда является гендиректором, но с одноимённой газировкой никак не связан.

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Информация о шутке от Гавриленкова тоже постепенно начала расходится в соцсетях, но не так активно, как его же цитата про православный напиток. Так что даже на следующее утро многие издания, написавшие про «Колоколу», не только не сообщили об ошибке, но даже не опровергли собственную новость.

TJ тоже пообщался с Гавриленковым, но уже как с руководителем студии по разработке сайтов Funky Monkey. Он рассказал, что вся эта история началась с «некомпетентности работника радиостанции», а сам он не собирался троллить журналистов, а тем более запускать фейковую новость в медиаполе.

Когда Гавриленков получил письмо от «Говорит Москва», он находился в баре с друзьями. С корпоративной почты его спросили, собирается ли его компания «полностью заменить Coca-Cola в России» и считает ли конкурентом ещё один аналог газировки — архангельскую «Русскую колу» с Богородицей на этикетке.

Брендинг «Русской колы»

Получатель не поверил, что письмо действительно отправил репортёр с радио. Он решил, что его коллеги просто решили разыграть руководителя, подделали адрес и придумали абсурдные вопросы. Поэтому ответ Гавриленков составил тоже максимально ироничный — но его опубликовали не полностью. «Видимо, потому что из него сразу было понятно, что это стёб», — добавил мужчина.

У конкурентов не будет шансов после запуска в линейку наших хедлайнеров, в которых будет сегментирование по интересам к напитку. Ведь употребляют их не только на детских праздниках. Для взрослых это:

1. Фанки Манки Кола Black (состав: кола 60%, виски 40%)

2. Фанки Манки Орандж Light. Со вкусом водки, но безалкогольная и на березовых бруньках. Особенно ее оценят те, кто в завязе.

из неопубликованного ответа Гавриленкова

Заодно руководитель студии решил прорекламировать свой настоящий бренд, указав, что за все креативные разработки отвечает как раз Funky Monkey. Но журналисту, судя по всему, так понравился эксклюзив про православный квас, что ответ отфильтровали и выпустили якобы от лица производителя напитков. «Когда я вышел из бара в два часа ночи, на меня обрушился поток новостного орева и мемов со всех сторон — я сразу отрезвел», — вспоминает Гавриленков.

Надеюсь, редактору радио не влетело за мем с фейковым квасом. У народа эта новость отозвалась колокольным звоном, который разбудил внимание к тому, что нам нужны новые бренды, но получаем мы только новые мемы.

Вячеслав Гавриленков
глава Funky Monkey

Вскоре на сайте студии Funky Monkey появился баннер с анонсом презентации бренда «Колокола» — она должна состояться 25 июня в 18:00 по московскому времени. Представитель компании рассказал TJ, что они действительно хотят продолжить «импровизацию» и показать полноценный концепт «спонтанного бренда». «Надеюсь, нас заметят производители Funky Monkey Cola, мы с ними посотрудничаем, улучшив их цифровое лицо в интернете», — добавил он.

Концепт-арт от студии Funky Monkey

В то же время Гавриленков отметил, что если газировка Funky Monkey выйдет в народ и станет популярной, то название студии будет звучать нелепо — «как, например, веб-студия Adidas». В целом к уходу зарубежных брендов из России мужчина относился бы положительно, если бы в стране «действительно были аналоги иностранной продукции»: «Ещё со времён первых санкций все трубили об импортозамещении, которое сводилось к переклеиванию этикеток русских названий на китайские товары».

#новость #cocacola #funkymonkey

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29 комментариев
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Иван Серик
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Ilya Lesov
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Руссиано Цикорини

Полная линейка.

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Волоцкой Дмитрий

Что за х*ета кругом происходит 😳

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Лимита

"Все идёт по плану" В.В.Путин

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Телефунтик
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Лимита

Ахахха

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Автостопом по Земному шарику
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Артём К

Что за фильм?

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Автостопом по Земному шарику

Кликнуть на ссылку Youtube в плеере - это для исключительно одаренных?

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Артём К

Я себе YouTube заблокировал, чтобы не отвлекал. Лень было разблокировать

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Юрий Б.

Ширли мырли

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MadRat96

ИА Панорама: да бл*дь, опять не мы!

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Господин Пятая колонна

Нам нужен мясной квас.

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Vasya Aksyonov

Сразу вспомнился куриный сок

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Лимита

Вспомнилось

Жёсткий газ, газовый лёд

https://youtu.be/XCx7z-iJv14

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Sega MatrOskiN

Скрепный квас - "КолоКола"!
И машину освятить и унитаз начистить!

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Дарья Смолякова

Колокола изобрели в Китае 4000 лет назад, а на Руси производство освоили недавно, 15 веке, а до того, покупали в Европе, поэтому много колоколов было с латинскими надписями.

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Артём Сергеевич
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Симеон Обедов

И другие способы как привлечь внимание к достаточно обыкновенному напитку.

Funky monkey cola получилась идентичная по аромату к Coca Cola (даже приятнее на запах, имхо), а вот по вкусу что-то среднее между Pepsi и Fresh Cola ( заменителю от X5 Retail Group, что в пятерочках продается)

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Blackrock

Уже в продаже есть?

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Симеон Обедов

Да, есть. Но в рознице не видел. На OZON купил 12 бутылочек, ппц как дорого, но очень хотелось заценить. Выпускает то UBG - Юнайтед Боттлинг Групп, они крупные производители достаточно и уже есть на WB и OZON.

Вот ссылочка https://www.ozon.ru/product/gazirovannyy-napitok-cola-classic-0-5-l-h-12-sht-pet-594670421/

Но мне кажется, что с текущими возможностями рынок захватит Кола от Черноголовки. Хотя, кто знает кому продадут заводы Coca Cola в РФ.

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scromno tak

Очень даже скрепно) Пить я его конечно же не буду)

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From Siberia to London

Квас со вкусом булшита и звоном колоколов в голове наутро.
Вот это по-нашему👌🏻

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Сергей Лукьянчиков

Чел в моменте придумал топовый мем
Кроме того, сама идея вполне могла бы взлететь, завируситься на уровне продукта. Если бы маркетологи в компаниях не были такими ссыкливыми)

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Sergey Furtaev

Да он и сам зассал от своей же шутки.

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Сергей Перевозчиков

Главное, чтобы не было освященной колы со вкусом кваса

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Artem St

Давеча попробовал импортозамещенную Fanta под названием Fancy, х....ята полная скажу я вам, и цена немалая

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Ришат Рафиков

Предлагаю для мест не столь отдаленных сделать замену чифиру - "Купола"

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