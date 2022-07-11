Реально «ешь богатых»: активисты выпустили мороженое в форме миллиардеров и слоганами в духе «пососи Цукца» Статьи редакции
За $10 можно «откусить голову» Марка Цукерберга, Илона Маска, Билла Гейтса, Джека Ма или Джеффа Безоса.
- На выбор есть пять вкусов: «Кусни Безоса» (Bite Bezos), «Пожуй Маска» (Munch Musk), «Схавай Гейтса» (Goble Gates), «Перекуси Джеком» (Snack on Jack), «Сосни Цукца» (Suck Zuck). Мороженое стоит $10.
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Куда сдавать обертку для вторичной переработки?
Там 3 дня всего продажи. Обёртку можно будет потом на Ебее продать и не просто отбить стоимость, но и заработать.
Ох, креативисты, мать их за ногу об угол.
Но зато забавная новость, на фоне всего остального 😀
Татьяна, благодарю!
Вот интересно если в РФ замутить такую вещь, не прилетит ли от миллиардеров, я про тех что построили бизнес с нуля, Галицкий, Волож, Мильнер и т.д?