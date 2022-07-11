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Реально «ешь богатых»: активисты выпустили мороженое в форме миллиардеров и слоганами в духе «пососи Цукца» Статьи редакции

За $10 можно «откусить голову» Марка Цукерберга, Илона Маска, Билла Гейтса, Джека Ма или Джеффа Безоса.

  • Творческая группа MSCHF из Бруклина, которая создаёт вирусные арт-проекты, отправила на улицы Нью-Йорка и Лос-Анджелеса фургоны, предлагая покупателям «съесть» самых богатых людей в мире в форме мороженого. Кампания «Ешь богатых» продлится с 11 по 13 июля 2022 года.
Kinsey Grant @KinseyGrant
if I had to read the words “munch musk” then you do too
  • На выбор есть пять вкусов: «Кусни Безоса» (Bite Bezos), «Пожуй Маска» (Munch Musk), «Схавай Гейтса» (Goble Gates), «Перекуси Джеком» (Snack on Jack), «Сосни Цукца» (Suck Zuck). Мороженое стоит $10.

#mschf #илонмаск #джеффбезос #биллгейтс #джекма #маркцукерберг

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4 комментария
John Doeman

Куда сдавать обертку для вторичной переработки?

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Alex Shokhin

Там 3 дня всего продажи. Обёртку можно будет потом на Ебее продать и не просто отбить стоимость, но и заработать.

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Вадим Д.

Ох, креативисты, мать их за ногу об угол.
Но зато забавная новость, на фоне всего остального 😀
Татьяна, благодарю!

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Ренальдо Сайдгафаров

Вот интересно если в РФ замутить такую вещь, не прилетит ли от миллиардеров, я про тех что построили бизнес с нуля, Галицкий, Волож, Мильнер и т.д?

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