Еда
Принятый микроскоп

Сеть «Теремок» запустила собственную доставку еды Статьи редакции

Пока только в Москве, доставляют заказы курьеры «Яндекс Доставки».

  • Пока блюда доставляют только из девяти точек в Москве, к концу 2022 года доставку расширят на все заведения в городе, пишет «Коммерсантъ». К весне 2023-го она появится в Петербурге и Краснодаре. В доставку войдут все 322 точки «Теремка».
  • В сети объясняют, что решили запустить собственную доставку и развивать её как отдельное направление бизнеса, потому что спрос на доставку еды из ресторанов вырос в 2020 году и продолжает увеличиваться.
  • Доставлять заказы будут курьеры «Яндекс Доставки», условия сотрудничества стороны не раскрывают. Сейчас заказать еду из «Теремка» можно, например, и в «Яндекс Еде», продолжит ли сеть сотрудничать с агрегаторами — не уточняется.
  • По мнению гендиректора RestCon Елены Перепелицы, «Теремок» запустил доставку, чтобы снизить расходы и зависимость от агрегаторов. С сентября Delivery Club и «Яндекс Еда» принадлежат одной компании, но на комиссию сервисов это вряд ли повлияет, пишет издание.

#новость #теремок

1605 просмотров
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24 комментария
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 Duck
запустила собственную доставку еды
доставляют заказы курьеры «Яндекс Доставки»
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Analtoy Wasserschlang

Сударь, отворяйте калитку!

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Ияза Гара

При входящем звонке следует говорить «внемлю» вместо «алло»

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Штош

А что Яндекс еда и Яндекс доставка это что то разное?

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Максим Петров

Яндекс доставка доставляет много чего, а яндекс еда думаю и так понятно что только доставляет

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Штош

Просто тут дело в комиссии. Насколько помню еда берёт 30℅ таксу, а доставка хз. Короче поня но одно, что один Яндекс сдемпинговал другой

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Anton S

Доставка фиксированную цену насколько я понимаю

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Cool Gamer

да

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Pavel Pavel

Лучше бы блины научились печь качественные, тонкие и не резиновые

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Владимир Владимирович

Да ладно, не такие уж и плохие. На голову выше, чем в шоколаднице

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Ice Mario

Но на голову ниже чем в столовке в Глобусах за 30 руб

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Юзернейм Юзернеймович

тогда бы они стоили не 250р а все 650р

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Вадим Д.

Кузовки в виде как раз домиков — будут выгодно отличаться от прочих просто разноцветных доставок.

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Кирилл Кириллов

Скоро во всех домах Москвы: "Сударь, курьер отведовал вашим заказом, монеты мы вам не вернем, они ушли на расходы таверны"

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Дарья Сазанова

На сайте "Тёремка" есть информация, что они работают с Деливери. При переходе в приложении Деливери блинов там не обнаружено. Вернее есть какие угодно блины, но только не из Теремка🤷🏻

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Cool Gamer

доброе утро,думаю,что очевидно,что вы просто не в зоне доставки

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Arartem

Деливери? Вы хотели сказать Яндекс Доставка.

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Иван Гуляев

ооо,люблю их блины,но и раньше заказывал пару раз через агригаторы

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Вел Колдин

собственная доставка это разве не собственные курьеры? для потребителя какая разница заказал он в ЯЕде или в "собственной доставке"?

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Rha

Отдельный бизнес на основе курьеров из Яндекса? Что за бизнес такой?

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Maria

Ну наконец-то 🥳

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Дмитрий Карницкий

Доставка Яндекс- *сударь, сударыня приятного аппетита*

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Армен Арзуманян

Как то странно - "собственная доставка", а доставляет "Яндекс еда".

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Дима Котов

ну а почему бы и нет,давно пора

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