Сеть «Теремок» запустила собственную доставку еды Статьи редакции
Пока только в Москве, доставляют заказы курьеры «Яндекс Доставки».
- Пока блюда доставляют только из девяти точек в Москве, к концу 2022 года доставку расширят на все заведения в городе, пишет «Коммерсантъ». К весне 2023-го она появится в Петербурге и Краснодаре. В доставку войдут все 322 точки «Теремка».
- В сети объясняют, что решили запустить собственную доставку и развивать её как отдельное направление бизнеса, потому что спрос на доставку еды из ресторанов вырос в 2020 году и продолжает увеличиваться.
- Доставлять заказы будут курьеры «Яндекс Доставки», условия сотрудничества стороны не раскрывают. Сейчас заказать еду из «Теремка» можно, например, и в «Яндекс Еде», продолжит ли сеть сотрудничать с агрегаторами — не уточняется.
- По мнению гендиректора RestCon Елены Перепелицы, «Теремок» запустил доставку, чтобы снизить расходы и зависимость от агрегаторов. С сентября Delivery Club и «Яндекс Еда» принадлежат одной компании, но на комиссию сервисов это вряд ли повлияет, пишет издание.
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доставляют заказы курьеры «Яндекс Доставки»
Сударь, отворяйте калитку!
При входящем звонке следует говорить «внемлю» вместо «алло»
А что Яндекс еда и Яндекс доставка это что то разное?
Яндекс доставка доставляет много чего, а яндекс еда думаю и так понятно что только доставляет
Просто тут дело в комиссии. Насколько помню еда берёт 30℅ таксу, а доставка хз. Короче поня но одно, что один Яндекс сдемпинговал другой
Доставка фиксированную цену насколько я понимаю
да
Лучше бы блины научились печь качественные, тонкие и не резиновые
Да ладно, не такие уж и плохие. На голову выше, чем в шоколаднице
Но на голову ниже чем в столовке в Глобусах за 30 руб
тогда бы они стоили не 250р а все 650р
Кузовки в виде как раз домиков — будут выгодно отличаться от прочих просто разноцветных доставок.
Скоро во всех домах Москвы: "Сударь, курьер отведовал вашим заказом, монеты мы вам не вернем, они ушли на расходы таверны"
На сайте "Тёремка" есть информация, что они работают с Деливери. При переходе в приложении Деливери блинов там не обнаружено. Вернее есть какие угодно блины, но только не из Теремка🤷🏻
доброе утро,думаю,что очевидно,что вы просто не в зоне доставки
Деливери? Вы хотели сказать Яндекс Доставка.
ооо,люблю их блины,но и раньше заказывал пару раз через агригаторы
собственная доставка это разве не собственные курьеры? для потребителя какая разница заказал он в ЯЕде или в "собственной доставке"?
Отдельный бизнес на основе курьеров из Яндекса? Что за бизнес такой?
Ну наконец-то 🥳
Доставка Яндекс- *сударь, сударыня приятного аппетита*
Как то странно - "собственная доставка", а доставляет "Яндекс еда".
ну а почему бы и нет,давно пора