В компании рассчитывают, что в Woven City смогут жить до двух тысяч человек.

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Toyota рассказала о планах построить в Японии «город будущего» Woven City. Об этом пишет TechCrunch.

Компания хочет построить город на участке площадью 175 акров у горы Фудзи. Там разместятся до двух тысяч человек, которые смогут жить и работать над проектами Toyota.

Строительство начнётся в 2021 году, работать над Woven City будет датский архитектор Бьярке Ингельс (Bjarke Ingels). Woven City позволит живущим там людям изучать и тестировать автономный транспорт, робототехнику, технологии «умного дома» и ИИ в реальной обстановке, говорят в компании.

По городу будут ездить беспилотники, которые будут выполнять функции личного и общественного транспорта, а также обслуживать клиники и магазины. Дома будут оснащены робототехникой и «умными» системами, которые помогут следить за здоровьем жильцов.