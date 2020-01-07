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Будущее
Лера Михайлова
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Toyota запланировала построить в Японии «город будущего» с беспилотниками и роботами Материал редакции

В компании рассчитывают, что в Woven City смогут жить до двух тысяч человек.

32 комментария
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Toyota рассказала о планах построить в Японии «город будущего» Woven City. Об этом пишет TechCrunch.

Компания хочет построить город на участке площадью 175 акров у горы Фудзи. Там разместятся до двух тысяч человек, которые смогут жить и работать над проектами Toyota.

Строительство начнётся в 2021 году, работать над Woven City будет датский архитектор Бьярке Ингельс (Bjarke Ingels). Woven City позволит живущим там людям изучать и тестировать автономный транспорт, робототехнику, технологии «умного дома» и ИИ в реальной обстановке, говорят в компании.

По городу будут ездить беспилотники, которые будут выполнять функции личного и общественного транспорта, а также обслуживать клиники и магазины. Дома будут оснащены робототехникой и «умными» системами, которые помогут следить за здоровьем жильцов.

В Toyota не рассказали о конфиденциальности и соглашениях о неразглашении, которые, скорее всего, придётся подписать будущим жителям города-концепта, уточняет The Verge.

#новости #toyota #ces2020

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32 комментария
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Глеб Горохов

5

Интересно, переплюнет ли город от DNS

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Алексей Доронин

Глеб
1

Пфф. Жалкая пародия на уникальный спальный микрорайон от ДНС, где будут оттачиваться реальные городские технологии градообразующего офисного центра

Ответить

Salavat Suleymanov

Алексей
0

а ДНС планируется роботизация?

Ответить

Vl Al

Salavat
0

Заверточная сборка роботов там планируется.

Ответить

Люц Шнайдер

Глеб
1

Опередил

Ответить

Eduard Luckyman

1

Сюжет для фильма ужасов ))

Ответить

Антон Ерофеев

0

Может еще и отопление зимой отключать не будут?

Ответить

Rainbow Spike

Антон
1

микрообогреватель с металлокерамическими пластинками сейчас всего полторы штуки стоит, а лупит мама не горюй

Ответить

Игорь Рачук

Rainbow
1

Нахрена переплачивать?))))

Ответить

Констатин Коковихин

Игорь
0

На стройке таким пользовались -)

Ответить

Michael Smith

0

Ну вот, началось. Корпорации начали строить микрогосударства )

Ответить

Алексей Доронин

Michael
1

"Там разместятся до двух тысяч человек, которые смогут жить и работать над проектами Toyota" - это обычный небольшой корпоративный кампус с квартирами для аренды.

Просто строить футуристичный кампус строить не так круто, как "построить город"

Ответить

Michael Smith

Алексей
0

Ну кампус же не самодостаточный, а там будут и клиники и магазины итд.
Останется сделать свою полицию и суды и здравствуй киберпанк )

В штатах есть проект айти города на барже, в нейтральных водах, чтобы стартаперы могли приезжать и работать без виз. Но там пока дальше сбора средств особо не продвинулись, но интерес проявляют многие.

Ответить

Алексей Доронин

Michael
0

Клиники (клиника) и магазина будут. Полиция и суды не будут. Еще раз: 2000 человек. Только сотрудники Тойоты. Это обычный (для компании такого уровня) хай-тек офисный центр с апартаментами для сотрудников. Вот кампусы Хуавей и Алибаба - это реально города.

Ответить

Michael Smith

Алексей
0

Вот кампусы Хуавей и Алибаба - это реально города.

В Китае микрогосударство точно не сделать )

А в Японии мегакорпорации другая история, можно сказать они почти теневое правительство.

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Ware Wow

Michael
0

Так смысл... надо уходить в океан, а лучше конечно в космос. Но классические государства везде настигнут к сожалению.

Ответить

Дмитрий Захарьев

0

Интересно, кто там будет жить?

Ответить

Андрей Нефедов

Дмитрий
0

Сотрудрики компании

Ответить

Vl Al

Андрей
0

Сорабники.

Ответить

Борис Давидович

0

Беспилотники здорового человека: без нейросетей (которые могут въехать в отбойник), без ДТП и без пробок. Не нужны метро и монорельсы. Просто математика и согласованное движение всех машинок.

Ответить

Антон Гранд

0

Хоть не Woman City.

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Игорь Рачук

Антон
0

Ответить

SL Potapenko

0

Раньше были цеховые дома, кварталы, теперь обещают цеховые города. Создание государств-корпораций видимо тоже уже не за горами.

Ответить

Люц Шнайдер

0

На самом деле Яндекс мог бы запустить аналогичный проект, например, на острове в Калининграде. Город — слишком масштабно, а площадь острова, как мне кажется, будет в самый раз.

Ответить

Salavat Suleymanov

Люц
0

мы прорабатываем полностью роботизированные поселки и туркомплексы. Уже есть запрос на 10 поселков, в том числе из ЕС и Турции

Ответить

Алексей Доронин

0

Дороговато для Яндекса строить город. И не нужно. Но вот по типу Тойотовского кампуса - вполне пора бы уже построить. Еще раз напомню, что то что на картинках на 2500 тыс сотрудников Тойоты - это НЕ город.

Ответить

Radja Pizduk

0

ни хуя себе

Ответить

Radja Pizduk

Radja
0

сказал я себе

Ответить

John Smith

0

Все повторяют! В иннополисе уже давно беспилотник от Яндекса катается. //сарказм если кто не понял) 

Ответить

Vl Al

John
0

А что он там делает? Дорожки после снегопада протаптывает?

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Syzygy

0

На четвёртом рендере уже видно всё великолепие города - перемещаться придётся исключительно зигзагами.

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Vl Al

0

"«город будущего» Woven City"

Тут уже есть один Вован Сити. Город настоящего.

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