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В компании рассчитывают, что в Woven City смогут жить до двух тысяч человек.
Toyota рассказала о планах построить в Японии «город будущего» Woven City. Об этом пишет TechCrunch.
Компания хочет построить город на участке площадью 175 акров у горы Фудзи. Там разместятся до двух тысяч человек, которые смогут жить и работать над проектами Toyota.
Строительство начнётся в 2021 году, работать над Woven City будет датский архитектор Бьярке Ингельс (Bjarke Ingels). Woven City позволит живущим там людям изучать и тестировать автономный транспорт, робототехнику, технологии «умного дома» и ИИ в реальной обстановке, говорят в компании.
По городу будут ездить беспилотники, которые будут выполнять функции личного и общественного транспорта, а также обслуживать клиники и магазины. Дома будут оснащены робототехникой и «умными» системами, которые помогут следить за здоровьем жильцов.
В Toyota не рассказали о конфиденциальности и соглашениях о неразглашении, которые, скорее всего, придётся подписать будущим жителям города-концепта, уточняет The Verge.
Интересно, переплюнет ли город от DNS
Пфф. Жалкая пародия на уникальный спальный микрорайон от ДНС, где будут оттачиваться реальные городские технологии градообразующего офисного центра
а ДНС планируется роботизация?
Может еще и отопление зимой отключать не будут?
микрообогреватель с металлокерамическими пластинками сейчас всего полторы штуки стоит, а лупит мама не горюй
Нахрена переплачивать?))))
Ну вот, началось. Корпорации начали строить микрогосударства )
Ну кампус же не самодостаточный, а там будут и клиники и магазины итд.
Останется сделать свою полицию и суды и здравствуй киберпанк )
В штатах есть проект айти города на барже, в нейтральных водах, чтобы стартаперы могли приезжать и работать без виз. Но там пока дальше сбора средств особо не продвинулись, но интерес проявляют многие.
Вот кампусы Хуавей и Алибаба - это реально города.
В Китае микрогосударство точно не сделать )
А в Японии мегакорпорации другая история, можно сказать они почти теневое правительство.
Интересно, кто там будет жить?
Беспилотники здорового человека: без нейросетей (которые могут въехать в отбойник), без ДТП и без пробок. Не нужны метро и монорельсы. Просто математика и согласованное движение всех машинок.
Хоть не Woman City.
Раньше были цеховые дома, кварталы, теперь обещают цеховые города. Создание государств-корпораций видимо тоже уже не за горами.
На самом деле Яндекс мог бы запустить аналогичный проект, например, на острове в Калининграде. Город — слишком масштабно, а площадь острова, как мне кажется, будет в самый раз.
мы прорабатываем полностью роботизированные поселки и туркомплексы. Уже есть запрос на 10 поселков, в том числе из ЕС и Турции
ни хуя себе
Все повторяют! В иннополисе уже давно беспилотник от Яндекса катается. //сарказм если кто не понял)
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