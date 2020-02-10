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Будущее
Галина Мубаракшина
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Билл Гейтс стал первым заказчиком суперъяхты на водородном топливе стоимостью $644 млн Материал редакции

Судно спустят на воду не ранее 2024 года.

15 комментариев
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Сооснователь Microsoft, миллиардер Билл Гейтс заказал суперъяхту Aqua, которая будет работать на водородном топливе, пишет The Guardian. Стоимость судна оценивается в £500 млн ($644 млн).

Миниатюрную модель яхты впервые показали на выставке в Монако в декабре 2019 года, сообщал Business Insider. Проект разработан голландской фирмой Sinot. Источником вдохновения, по словам дизайнера Сандлера Синота, стал «стиль жизни разборчивого, дальновидного владельца».

Business Insider

Длина яхты составит 112 м. На пятипалубном судне смогут разместиться 14 гостей и 31 член экипажа. Яхта — это прорыв с точки зрения технологий, эстетики и дизайна, приводит издание слова Сандлера Синота.

Источником энергии станет жидкий водород, размещённый в двух 28-тонных резервуарах, охлаждённых до -253°С. В топливных элементах водород будет смешиваться с кислородом, а побочным продуктом станет вода. Топливо будет питать два двигателя мощностью 1 МВт.

Дизайн яхты вдохновлён океанскими волнами, пишет Business Insider, в оформлении использовано много дерева и стекла. На судне будет павильон, две вип-каюты в минималистичном японском стиле с окнами от пола до потолка, вертолётная площадка, каскадный бассейн с панорамным видом и зона отдыха.

Для обогрева гостей на палубе будут установлены чаши, наполненные горючим гелем. Обычно в качестве топлива используются дерево или уголь.

Судно спустят на воду не ранее 2024 года, уточняет The Telegraph. Суперъяхта сможет развивать скорость в 17 узлов (более 30 км/ч) и проходить свыше 6000 км без дозаправки. Из-за дефицита водородных заправок судно оснастят резервным дизельным двигателем.

До этого Билл Гейтс, состояние которого Forbes оценивает в $112 млрд, арендовал судна, собственной яхты у него не было, уточняет The Guardian. Новая покупка подчёркивает многолетний интерес миллиардера к альтернативным видам топлива и новой технологии, которая позволит снизить загрязнение от заводов и транспорта, отмечает издание.

#новость #microsoft #биллгейтс

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15 комментариев
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Антон Лисин

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Это вам не Олежек.

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Олег

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Вы хотите сказать.

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Wolf Berluschini

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Это Вам не олежек.

хозяин барин  

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Вам виднее.

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Alexander Matveev

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Как дела?

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