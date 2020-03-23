OneWeb с $3 млрд инвестиций планировал запустить все 650 спутников для покрытия Земли интернетом в 2021 году.

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Стартап OneWeb, который планирует обеспечивать высокоскоростной спутниковый интернет в малодоступных районах, в середине марта 2020 года сократил 10% штата. Об этом пишет TechCrunch.

Информацию об увольнениях изданию подтвердили в стартапе, не уточнив общего количества уволенных. В компании пояснили, что на OneWeb повлиял экономический кризис, и стартап вынужден был отказаться от некоторых позиций, чтобы сконцентрироваться на ключевых операциях.

В OneWeb также не исключили задержки запланированных запусков и изменений в планах производства спутников из-за ограничений, связанных с запретами на поездки, и нарушением цепочки поставок, отмечает TechCrunch.

19 марта Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что компания рассматривает возможность подачи иска о банкротстве и другие варианты, чтобы справиться с нехваткой средств на фоне сильной конкуренции со стороны SpaceX и Amazon. В OneWeb отказались от комментариев.

21 марта OneWeb запустил на орбиту 34 спутника, увеличив общее количество устройств в собственной околоземной сети до 74. Всего спутниковая сеть OneWeb, по планам компании, должна включать 650 устройств к концу 2021 года, отмечает BBC.

С момента основания в 2012 году стартап привлёк около $3 млрд от SoftBank, Qualcomm, Virgin Group, Coca-Cola, из них $2,4 млрд были вложены азиатским инвестиционным фондом. Цель OneWeb — обеспечить доступ к интернету по всей планете при помощи системы спутников.