Для технологии не нужно создавать новые устройства, но для массового использования может понадобиться несколько лет, говорят исследователи.

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Исследовательская группа ИИ Facebook (Facebook’s AI research team; FAIR) и рентгенологи из Нью-йоркского университета с помощью машинного обучения ускорили процесс магнитно-резонансной томографии в четыре раза, передаёт The Verge.

Учёные обучили систему на основе пар снимков МРТ низкого и высокого разрешения. Нейросеть получила представление о том, как выглядит медицинский скан, и смогла «предсказать», как будут выглядеть окончательные МРТ-сканы на основе четверти от обычных входных данных.

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Учёные также создали систему проверки на основе физических МРТ-сканов. Во время создания снимка ИИ-система время от времени проверяет, отличается ли её результат от результата, который может выдать обычный МРТ-аппарат.

При тестировании метода учёные просили рентгенологов ставить диагнозы с помощью традиционного МРТ и снимков ИИ: врачи давали одни и те же оценки, что доказывает надёжность метода, говорится в исследовании.

Традиционный метод МРТ

Экспресс-МРТ на основе ИИ