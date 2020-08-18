Facebook и Нью-Йоркский университет смогли ускорить МРТ-сканирование в четыре раза с помощью искусственного интеллекта Материал редакции
Для технологии не нужно создавать новые устройства, но для массового использования может понадобиться несколько лет, говорят исследователи.
Исследовательская группа ИИ Facebook (Facebook’s AI research team; FAIR) и рентгенологи из Нью-йоркского университета с помощью машинного обучения ускорили процесс магнитно-резонансной томографии в четыре раза, передаёт The Verge.
Учёные обучили систему на основе пар снимков МРТ низкого и высокого разрешения. Нейросеть получила представление о том, как выглядит медицинский скан, и смогла «предсказать», как будут выглядеть окончательные МРТ-сканы на основе четверти от обычных входных данных.
Учёные также создали систему проверки на основе физических МРТ-сканов. Во время создания снимка ИИ-система время от времени проверяет, отличается ли её результат от результата, который может выдать обычный МРТ-аппарат.
При тестировании метода учёные просили рентгенологов ставить диагнозы с помощью традиционного МРТ и снимков ИИ: врачи давали одни и те же оценки, что доказывает надёжность метода, говорится в исследовании.
Созданное программное обеспечение можно встроить в существующие аппараты с минимальными настройками и без нового оборудования, пишет издание. Команда планирует масштабировать технологию «довольно быстро, в течение нескольких лет». Исследователи уже ведут переговоры с компаниями-производителями сканеров.
ИИ - там будет трещина!
МРТ - а вот и ошиблась?
Доктор - все в гипс, для профилактики
Стране последнего мира это не светит. В России за полгода надо записываться и выслушивать претензии.
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