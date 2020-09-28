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Будущее
Лиана Липанова
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NASA отправит на МКС косметику Estée Lauder для рекламной съёмки — так агентство хочет показать возможности для бизнеса Материал редакции

Экипаж будет тратить на «коммерческую деятельность» около 5% рабочего времени.

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Косметическая компания Estée Lauder договорилась о сотрудничестве с NASA: 1 октября 2020 года астронавты на борту космического корабля Cygnus на ракете Antares доставят на Международную космическую станцию сыворотку для лица.

Полёт будет длиться четыре дня. По данным Business Insider, это обойдётся Estée Lauder в $128 тысяч. Всего на МКС полетит 10 упаковок.

Астронавты сфотографируют сыворотку в том числе на фоне окна МКС с панорамным видом на космос — компания будет использовать эти фотографии на своих платформах. Съемка продлится около четырех с половиной часов, говорится в соглашении между двумя организациями.

Астронавтов на снимках не будет — они могут сфотографироваться за дополнительную плату, уточняет издание.

Весной сыворотку вернут на Землю. Estée Lauder выставит одну из бутылок на аукцион и передаст деньги на благотворительность.

«Мы рады укрепить наше лидерство в качестве первого косметического бренда и второго коммерческого продукта, вышедшего в космос. NASA находится в авангарде космических исследований, и как лидер в области инноваций по уходу за кожей Estée Lauder гордится тем, что поддерживает невероятную работу NASA по продвижению космической экономики», — сказал президент Estée Lauder Стефан де Ла Фаври (Stéphane de La Faverie).

NASA открывает МКС для бизнеса в рамках усилий по созданию условий для устойчивой экономики низких околоземных орбит. Такие соглашения поддерживают стратегию агентства по коммерциализации низких околоземных орбит американскими организациями.

Фил МакАлистер (Phil McAlister)
директор по развитию коммерческих космических полетов NASA

В 2019 году NASA объявило о планах развития так называемой «экономики низких околоземных орбит», которая откроет МКС для бизнеса. Экипаж будет тратить на «коммерческую деятельность» около 5% рабочего времени или около 90 часов в год, говорили в агентстве.

#esteelauder #nasa #мкс

Лиана Липанова
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