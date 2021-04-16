NASA выделит SpaceX $2,9 млрд на строительство модуля для отправки космонавтов на Луну к 2024 году — The Washington Post Статьи редакции
Компания обошла Blue Origin Джеффа Безоса и Dynetics.
NASA выбрало SpaceX Илона Маска для проекта Artemis. Компания создаст космический корабль, который впервые с 1972 года высадит астронавтов на Луну, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
SpaceX выиграла контракт на $2,9 млрд, обыграв Blue Origin Джеффа Безоса и Dynetics, услугами которой часто пользуется Минобороны США. Предполагалось, что NASA выберет две компании для строительства посадочного модуля, но она остановилась только на SpaceX, отмечает издание.
Для программы Artemis SpaceX предлагает свой корабль Starship, который предназначен для полета большого количества людей. Его компания разрабатывала для полётов на Марс и всё ещё проводит испытания.
Для других своих крупных программ, NASA выбрало нескольких поставщиков, чтобы стимулировать конкуренцию и обеспечить резерв на случай, если один из них не сможет выполнить поставку, пишет The Washington Post.
Официальное объявление NASA собирается сделать официальное объявление в 16:00 по восточному времени (23:00 по московскому), добавил источник, знакомый с делом.
Илон к 24 году доставит на луну и космонавтов и догекоин!
Вот это будет круто. Очень неожиданно, я думал, отдадут предпочтение более традиционным решениям, а не Sharship.
Пора закупаться
Чем?
Акциями
А их продают?
SpaceX не торгуется
ИМХО надо пилить беспосадочные космические корабли, которые будут всегда в космосе и которые нужно будет только заправлять. Это позволит быстро (за счет продолжительной работы двигателей) летать не только на Луну, но и на Марс или еще куда. Это будет следующей логичной ступенью развития освоения космоса.
В рамках доступных технологий, конечно же. Что там дальше изобретут - неизвестно. Но очевидно, главная задача это удешевление доставок грузов на орбиту. И тогда там можно будет хоть Звезду смерти запилить.
Впрочем, это мое скромное мнение, в NASA чуваки умнее меня. Инженеры уж точно, насчет уборщиков не знаю.
Наконец-то американцы смогут посетить нашу лунную базу.
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