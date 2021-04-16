Будущее
Рая Хачатрян

NASA выделит SpaceX $2,9 млрд на строительство модуля для отправки космонавтов на Луну к 2024 году — The Washington Post Статьи редакции

Компания обошла Blue Origin Джеффа Безоса и Dynetics.

NASA выбрало SpaceX Илона Маска для проекта Artemis. Компания создаст космический корабль, который впервые с 1972 года высадит астронавтов на Луну, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

SpaceX выиграла контракт на $2,9 млрд, обыграв Blue Origin Джеффа Безоса и Dynetics, услугами которой часто пользуется Минобороны США. Предполагалось, что NASA выберет две компании для строительства посадочного модуля, но она остановилась только на SpaceX, отмечает издание.

Для программы Artemis SpaceX предлагает свой корабль Starship, который предназначен для полета большого количества людей. Его компания разрабатывала для полётов на Марс и всё ещё проводит испытания.

Для других своих крупных программ, NASA выбрало нескольких поставщиков, чтобы стимулировать конкуренцию и обеспечить резерв на случай, если один из них не сможет выполнить поставку, пишет The Washington Post.

Официальное объявление NASA собирается сделать официальное объявление в 16:00 по восточному времени (23:00 по московскому), добавил источник, знакомый с делом.

#новость #nasa #spacex

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17 комментариев
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Игорь Рачук

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Илон к 24 году доставит на луну и космонавтов и догекоин! 

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Evgeny Filatov

Игорь
0

Уже доставил. Доги по 26))

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alex twit

1

Рогозин: ну и ладно, я построю свой лунный модуль, с батутом и таксами! 

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Syzygy

1

Вот это будет круто. Очень неожиданно, я думал, отдадут предпочтение более традиционным решениям, а не Sharship.

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Андрей Арсенович

0
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Vasiliy coconut

0

Пора закупаться

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Игорь Рачук

Vasiliy
0

Чем?

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Vasiliy coconut

Игорь
0

Акциями

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Иван Шеметов

Vasiliy
0

А их продают? 

Ответить

Syzygy

Иван
0

Продают, но только в частном порядке.

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Игорь Рачук

Vasiliy
0

SpaceX не торгуется

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Artem 69

Игорь
0

На otc торгуется, цена больше 1200$ за штуку 

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Стеклянный

Artem
0

.

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Андрей Арсенович

Vasiliy
0

IPO не было ведь

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Дорожный пёс_анон

0

ИМХО надо пилить беспосадочные космические корабли, которые будут всегда в космосе и которые нужно будет только заправлять. Это позволит быстро (за счет продолжительной работы двигателей) летать не только на Луну, но и на Марс или еще куда. Это будет следующей логичной ступенью развития освоения космоса.

В рамках доступных технологий, конечно же. Что там дальше изобретут - неизвестно. Но очевидно, главная задача это удешевление доставок грузов на орбиту. И тогда там можно будет хоть Звезду смерти запилить.

Впрочем, это мое скромное мнение, в NASA чуваки умнее меня. Инженеры уж точно, насчет уборщиков не знаю.

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evilnw

0

Наконец-то американцы смогут посетить нашу лунную базу.

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Raimond Vladimirov

evilnw
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Не они там найдут сбежавших нацистов 

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