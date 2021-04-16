Компания обошла Blue Origin Джеффа Безоса и Dynetics.

NASA выбрало SpaceX Илона Маска для проекта Artemis. Компания создаст космический корабль, который впервые с 1972 года высадит астронавтов на Луну, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

SpaceX выиграла контракт на $2,9 млрд, обыграв Blue Origin Джеффа Безоса и Dynetics, услугами которой часто пользуется Минобороны США. Предполагалось, что NASA выберет две компании для строительства посадочного модуля, но она остановилась только на SpaceX, отмечает издание.

Для программы Artemis SpaceX предлагает свой корабль Starship, который предназначен для полета большого количества людей. Его компания разрабатывала для полётов на Марс и всё ещё проводит испытания.

Для других своих крупных программ, NASA выбрало нескольких поставщиков, чтобы стимулировать конкуренцию и обеспечить резерв на случай, если один из них не сможет выполнить поставку, пишет The Washington Post.

Официальное объявление NASA собирается сделать официальное объявление в 16:00 по восточному времени (23:00 по московскому), добавил источник, знакомый с делом.