Путь к МКС займёт чуть меньше дня.

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SpaceX уже во второй раз отправила пилотируемый корабль Crew Dragon к МКС. К станции отправились четыре астронавта — двое из CША и по одному из Франции и Японии.

Корабль c помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 запустили со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида. Crew Dragon состыкуется с МКС 24 апреля примерно в 05:09 по североамериканскому восточному времени (12:09 мск). Команда проведёт на станции около полугода.

Первая ступень ракеты Falcon 9, которая вывела Crew-2 на орбиту, уже успешно приземлилась на платформу. Вторая ступень также отстыковалась.