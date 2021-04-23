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Будущее
Рая Хачатрян

SpaceX и NASA успешно запустили к МКС второй корабль Crew Dragon с астронавтами на борту Статьи редакции

Путь к МКС займёт чуть меньше дня.

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SpaceX уже во второй раз отправила пилотируемый корабль Crew Dragon к МКС. К станции отправились четыре астронавта — двое из CША и по одному из Франции и Японии.

Корабль c помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 запустили со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида. Crew Dragon состыкуется с МКС 24 апреля примерно в 05:09 по североамериканскому восточному времени (12:09 мск). Команда проведёт на станции около полугода.

Первая ступень ракеты Falcon 9, которая вывела Crew-2 на орбиту, уже успешно приземлилась на платформу. Вторая ступень также отстыковалась.

SpaceX отправила к МКС первую регулярную миссию Crew Dragon с экипажем из четырёх человек в ноябре 2020 года. На российских «Союзах» помещается не больше трёх человек.

SpaceX @SpaceX
Liftoff of Falcon 9 and Dragon! https://t.co/g6Oi8qwU2Y

#новость #crewdragon

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