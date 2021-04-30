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Будущее
Маша Цепелева

Фонд Билла Гейтса и бывший глава eBay вложили $28 млн в производство геотермальной энергии Статьи редакции

Геотермальная энергия дороже, чем солнечная, но более стабильна и предсказуема.

7 7 комментариев
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Компания Fervo Energy, производящая геотермальную энергию из возобновляемых источников, привлекла инвестиции в $28 млн от фонда Breakthrough Energy Ventures Билла Гейтса и Capricorn Investment Group первого главы eBay Джеффа Скола, рассказал TechCrunch основатель компании Тим Латимер.

Тим Латимер

Тим Латимер родился в семье нефтяников и получил свою первую работу в нефтегазовой отрасли. Через несколько лет он увидел, как мир отказывается от ископаемого топлива и переходит на возобновляемые источники энергии, что подтолкнуло его запустить свой стартап. «Мне удалось нанять людей, которые остались без работы или столкнулись с трудностями из-за обвала цен на нефть», — рассказывает Латимер.

Компания была основана на грант TomKat Center Стэнфордского университета и стипендию от Национальной лаборатории Лоуренса Беркли. Позже Fervo Energy получила финансирование от Управления геотермальных технологий Министерства энергетики США.

Подобным производством занимаются и другие стартапы, например, Eavor, GreenFire Energy и Sage Geosystems, но у Fervo Energy — другие методы производства. Инвесторы назвали компанию лидером новой волны геотермальной энергии.

Как пишет TechCrunch, геотермальная энергия стоит от $65 до $75 за МВт. Для сравнения, энергия на солнечных станциях стоит от $35 до $55 за МВт, писало The Verge. Несмотря на цену, коммунальные компании отдают предпочтение геотермальной — она более стабильна и предсказуема, можно гарантировать питание без перебоев.

Спрос на геотермальную энергию вырос в прошлом году. Если с 2016 по 2019 год в США был заключен только один крупный контракт, в 2020 — сразу 10.

#новость #электроэнергетика

7 7 комментариев
5
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Вячеслав Григорьев

4

Для тех кто как я, не понял что за геотермальная энергия:

Геотерма́льная электроста́нция (ГеоЭС или ГеоТЭС) — вид электростанций, которые вырабатывают электрическую энергию из тепловой энергии подземных источников (например, гейзеров).

Геотермальная энергия — это энергия, получаемая из природного тепла Земли. Достичь этого тепла можно с помощью скважин. Геотермический градиент в скважине возрастает на 1 °C каждые 36 метров. Это тепло предоставляется на поверхность в виде пара или горячей воды. Такое тепло может использоваться как непосредственно для обогрева домов и зданий, так и для производства электроэнергии. Термальные регионы имеются во многих частях мира.

По различным подсчетам, температура в центре Земли составляет, минимум, 6650 °C. Скорость остывания Земли примерно равна 300—350 °C в миллиард лет. Тепловой поток, текущий из недр Земли через ее поверхность, составляет 47±2 ТВт тепла (400 тыс. ТВт⋅ч в год — в 17 раз больше, чем выработка всей мировой энергетики), а тепловая мощность, вырабатываемая Землёй за счет радиоактивного распада урана, тория и калия, примерно оценивается в 13–61 ТВт [1]. Области вокруг краёв континентальных плит являются наилучшим местом для строительства геотермальных станций, потому что кора в таких зонах намного тоньше.

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Dagon A

Вячеслав
0

Ясно, спасибо.

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Sergei Timofeyev

0

  Такое тепло может использоваться как непосредственно для обогрева домов и зданий

Есть некоторые ограничения, увы. Не всё так просто, как это может показаться, но это может дать существенную экономию средств, связанных с обогревом.

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Roman Moskovskiy

0

Забавно что Билл Гейтс больший бренд чем микрософт хехе

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Sergei Timofeyev

Roman
0

kill bill

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Raimond Vladimirov

0

Чипирует черeз землю :) 

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Alex Miller

0

У нас некоторые умельцы так дома отапливают в рф, зарывают шланг ниже уровня промерзания и тепловыми насосами отсеивают и накапливают плюсовую температуру. Есть разные способы укладки, это могут быть и скважины. Но там вложений космос просто и почва становится мёртвой, на ней как правило мало что приживается. Лучше дом по уму утеплить, вложиться в "пассивное утепление" и отапливаться газом.

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