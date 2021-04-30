Геотермальная энергия дороже, чем солнечная, но более стабильна и предсказуема.

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Компания Fervo Energy, производящая геотермальную энергию из возобновляемых источников, привлекла инвестиции в $28 млн от фонда Breakthrough Energy Ventures Билла Гейтса и Capricorn Investment Group первого главы eBay Джеффа Скола, рассказал TechCrunch основатель компании Тим Латимер.

Тим Латимер

Тим Латимер родился в семье нефтяников и получил свою первую работу в нефтегазовой отрасли. Через несколько лет он увидел, как мир отказывается от ископаемого топлива и переходит на возобновляемые источники энергии, что подтолкнуло его запустить свой стартап. «Мне удалось нанять людей, которые остались без работы или столкнулись с трудностями из-за обвала цен на нефть», — рассказывает Латимер.

Компания была основана на грант TomKat Center Стэнфордского университета и стипендию от Национальной лаборатории Лоуренса Беркли. Позже Fervo Energy получила финансирование от Управления геотермальных технологий Министерства энергетики США.

Подобным производством занимаются и другие стартапы, например, Eavor, GreenFire Energy и Sage Geosystems, но у Fervo Energy — другие методы производства. Инвесторы назвали компанию лидером новой волны геотермальной энергии.

Как пишет TechCrunch, геотермальная энергия стоит от $65 до $75 за МВт. Для сравнения, энергия на солнечных станциях стоит от $35 до $55 за МВт, писало The Verge. Несмотря на цену, коммунальные компании отдают предпочтение геотермальной — она более стабильна и предсказуема, можно гарантировать питание без перебоев.