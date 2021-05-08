Дрон «Инженьюити» впервые переместился на новое место на Марсе — в 129 метрах от прежнего Статьи редакции
Полёт дрона на фоне марсианского пейзажа снял ровер «Персеверанс».
7 мая вертолётный дрон «Инженьюити», находящийся на Марсе, впервые поднялся на рекордные 10 метров и переместился на 129 метров к югу, сообщило NASA. Прежде аппарат уже взлетал четыре раза, но садился в том же месте.
Ведомство также рассказало, что 30 апреля ровер записал полёт и звук лопастей вертолётного дрона — это поможет учёным в изучении марсианской атмосферы.
Вертолётный дрон вместе с марсоходом «Персеверанс» находится на Марсе с 18 февраля 2021 года. В первый раз аппарат взлетел спустя два месяца — тогда он поднялся на три метра.
И это - только начало.
Уже начались разговоры о более крупном дроне, который могут запустить на Марс в будущем.
В 30х годах НАСА отправит на Титан, спутник Сатурна, огромный квадрокоптер Dragonfly, который будет летать над метановыми озёрами и водяными дюнами.
Это же невероятно!
Американская нация, видимо, не только запишет себя в историю, как пионеров (и неоспоримых лидеров) земной авиации, но и родоначальниками внеземного воздухоплавания!
Воистину избраны Богом для спасения человечества!
Когда появляются слова об исключительности нации или богоизбранности - можно смело посылать на детородный орган. Задумайтесь.
Это часть пропаганды, бренда страны.
Америка - как совершенно уникальная, исключительная нация привлекает сотни тысяч самых здоровых, талантливых, умных людей со всей планеты.
Таким образом укрепляя свою мощь и уничтожая врагов.
Поэтому Богоизбранность это вполне прагматично.
Тупо баблом заливает, будь в условной Уганде такие ресурсы и возможности - все бы рвались именно туда. А пропаганда любая тошнотворна.
У России 400 млрд долларов золотовалютных резервов, которые никто не тратит.
Почему бы не увеличить финансирование Роскосмоса и хоть немного вложиться в свою науку и престиж?
для начала надо сменить руководство Роскосмоса на адекватное и с профильным образованием
Инженеры не должны занимать руководящие должности, так же как менеджеров надо держать подальше от станков
Бюджет Роскосмоса: 2.77 млрд долларов
Бюджет NASA: 24.7 миллиарда.
Я конечно понимаю что с дивана виднее. Но разница в 10 раз - это не шутки. Деньги позволяют нанимать крутых спецов, закупать самые высококачественные материалы и технологии и так далее.
И даже факапить много раз, путём проб и ошибок получая нормальный результат.
Финансирование очень многого значит
Есть реальные ресурсы и "бумажные", а также резерв на случай агрессии известных "партнеров", плюс сейчас не все так просто в экономике - есть необходимость в гораздо больших ресурсах как на обновление и развитие инфраструктуры, образования, науки, производств и новых разработок, плюс перевооружение очень большой армии
В любом случае, Америка находится на недостижимом уровне развития своей аерокосмической промышленности.
Постоянно демонстрируя свое превосходство с помощью подобных Ingenuity проектов.
Ты путаешь причину и следствие.
Сша стали теми чем они есть сейчас, только по причине удачного геополитического положения - пока Европа (и самая развитая часть Азии) разрушали сами себя двумя мировыми войнами, сша в этот момент удачно посидели в сторонке и в итоге
А) сделали доллар фактически мировой валютой, то есть приобрели ценность из ничего
Б) отвязали курс доллара от золотых запасов страны, разрешив самим себе выпускать какое угодно количество валюты
В) по мелочи, дёрнули к себе на родину нацистских инженеров, которые и работали там в качестве гражданских над ракетами, которые и положили начало освоению космоса у твоей «великой нации».
Ну а уже потом они стали привлекать таланты со всего мира, да.
Это так, основы истории для тех кто школу прогуливал в розовых очках.
Ну и ещё напоследок - сша всерьёз опасаются роста Китая, накидывая на него санкции и призывая своих партнёров к тому же. Лично я хотел бы видеть лидером все же сша в будущем, но тенденция такая, что Китай похоже всех джузнет
Америка была самой уникальной нацией всегда.
А где-то с середины 19го века они уже были самыми богатыми и могузественными.
Саморазрушение многих стран в 20 веке только подтверждает правильность пути США.
Тот случай, когда хочется влепить и дизлайк и лайк, что ты делаешь, аааааа 😄
За жополизание на просторах рунета тебе не дадут гринкард, чувак ))
Если так хочется так в сша (что в общем-то нормально), нужны другие пути ))
У него вторая форма, чтобы хотя бы в европу попасть нужно сначала уволиться, а потом 5 лет никуда не выезжать 🙂 какая уж там грин кард
Cлава США! Илону Маску слава!
Ура, товарищи! Слава либерал-демократической партии великой империи!
Несколько уточняющие вопросов:
1 каким богом?
2 когда это было?
3 дайте пожалуйста определение нации
Где-то с конца 18го века, когда Бог дал людям новый Завет - Конституцию США.
С тех пор, с божьей помощью, Американцы переписали множеству отставшим, потерявшим Бога, народам их конституции и законы по своему божественному образцу.
Разве это не очевидно?
Новый Завет )))) конституция )))
Блин чувак кажется просто очень тонко троллит
Вы у врача давно были ?
Очевидно что вы работаете на кого то. Только лень думать на кого.
И аккаунт у вас зареган давно а комменты пошли только по данной статье. Значит специально зареганные про запас аккаунт.
Грубовато товарищ младший лейтенант... То ли ФБР то ФСБ. Да пофиг.
Шляпная работа у вас, за 30 серебренников..
1) Как каким? Единственным, конечно же
2) а вот как раз тогда и было
3) великая нация это сша, все что не сша - не великая нация.
Ну чо ты. Очевидно же все 🤷♂️
полеты аппаратов тяжелее воздуха - да, но не воздухоплавание.
Первым в этом был СССР
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B0_(%D0%90%D0%9C%D0%A1)#%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B4
По этой логике и воздушный шар запустили не американцы и спуск на парашюте на другой планете это воздухоплпвание.
От этого поста за версту веет жирнющим троллингом. Не ведитесь. Человек старается дискредитировать достижения США, умышленно гиперболизируя похвалу, чтобы дискредитация проходила силами оппонирующих собеседников.
Ага, учитывая, что эти все полеты снимаются на студии, то да - это действительно избранная нация))
Кстати, скажите этим избранным, что когда у тебя бюджет в несколько млрд, то стоит "отправлять на Марс" фото и видео аппаратуру нормальную, которая не меняет каждый раз цвет планеты. Каждые новые кадры и планета как хамелеон переливается, от розовой, до бледной.
Инженеры NASA молодцы
Передайте кто-нибудь монтажерам НАСА, что они опять забыли пыль включить в видео. Ну сколько уже откровенную лажу они будут кидать толпе?!
если дрон стартовал из одного и того же места, можно предположить, что он мог сдуть всю пыль в первом полете
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