Полёт дрона на фоне марсианского пейзажа снял ровер «Персеверанс».

Марсианский пейзаж с пролетающим дроном, сфотографированный марсоходом «Персеверанс»

7 мая вертолётный дрон «Инженьюити», находящийся на Марсе, впервые поднялся на рекордные 10 метров и переместился на 129 метров к югу, сообщило NASA. Прежде аппарат уже взлетал четыре раза, но садился в том же месте.

Ведомство также рассказало, что 30 апреля ровер записал полёт и звук лопастей вертолётного дрона — это поможет учёным в изучении марсианской атмосферы.

Запись шума от вертолётных лопастей во время полёта дрона

Вертолётный дрон вместе с марсоходом «Персеверанс» находится на Марсе с 18 февраля 2021 года. В первый раз аппарат взлетел спустя два месяца — тогда он поднялся на три метра.