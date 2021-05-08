Будущее
Новости TJ

Дрон «Инженьюити» впервые переместился на новое место на Марсе — в 129 метрах от прежнего Статьи редакции

Полёт дрона на фоне марсианского пейзажа снял ровер «Персеверанс».

Марсианский пейзаж с пролетающим дроном, сфотографированный марсоходом «Персеверанс»

7 мая вертолётный дрон «Инженьюити», находящийся на Марсе, впервые поднялся на рекордные 10 метров и переместился на 129 метров к югу, сообщило NASA. Прежде аппарат уже взлетал четыре раза, но садился в том же месте.

Ведомство также рассказало, что 30 апреля ровер записал полёт и звук лопастей вертолётного дрона — это поможет учёным в изучении марсианской атмосферы.

Запись шума от вертолётных лопастей во время полёта дрона

Вертолётный дрон вместе с марсоходом «Персеверанс» находится на Марсе с 18 февраля 2021 года. В первый раз аппарат взлетел спустя два месяца — тогда он поднялся на три метра.

#новость #nasa

871 просмотров
51 51 комментарий
11
{ "author_name": "Новости TJ", "author_type": "self", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","nasa"], "comments": 51, "likes": 11, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "future", "id": 243494, "is_wide": true, "is_ugc": true, "date": "Sat, 08 May 2021 13:49:47 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
51 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Леонид Белоус

1

И это - только начало.

Уже начались разговоры о более крупном дроне, который могут запустить на Марс в будущем.

В 30х годах НАСА отправит на Титан, спутник Сатурна, огромный квадрокоптер Dragonfly, который будет летать над метановыми озёрами и водяными дюнами.

Это же невероятно!

Американская нация, видимо, не только запишет себя в историю, как пионеров (и неоспоримых лидеров) земной авиации, но и родоначальниками внеземного воздухоплавания!

Воистину избраны Богом для спасения человечества!

Ответить

Anatoly Ivanov

Леонид
10

Когда появляются слова об исключительности нации или богоизбранности - можно смело посылать на детородный орган. Задумайтесь. 

Ответить

Леонид Белоус

Anatoly
4

Это часть пропаганды, бренда страны.

Америка - как совершенно уникальная, исключительная нация привлекает сотни тысяч самых здоровых, талантливых, умных людей со всей планеты.

Таким образом укрепляя свою мощь и уничтожая врагов.

Поэтому Богоизбранность это вполне прагматично.

Ответить

Anatoly Ivanov

Леонид
3

Тупо баблом заливает, будь в условной Уганде такие ресурсы и возможности - все бы рвались именно туда. А пропаганда любая тошнотворна. 

Ответить

Леонид Белоус

Anatoly
5

У России 400 млрд долларов золотовалютных резервов, которые никто не тратит.

Почему бы не увеличить финансирование Роскосмоса и хоть немного вложиться в свою науку и престиж?

Ответить

Anatoly Ivanov

Леонид
1

для начала надо сменить руководство Роскосмоса на адекватное и с профильным образованием 

Ответить

Andreas Lapueros

Anatoly
1

Инженеры не должны занимать руководящие должности, так же как менеджеров надо держать подальше от станков 

Ответить

Anatoly

Andreas
0

Имеется ввиду тех, кто разбирается в вопросе, из этой же сферы, а не с журфака. 

Ответить

Andreas

Anatoly
3

Бюджет Роскосмоса: 2.77 млрд долларов
Бюджет NASA: 24.7 миллиарда.
Я конечно понимаю что с дивана виднее. Но разница в 10 раз - это не шутки. Деньги позволяют нанимать крутых спецов, закупать самые высококачественные материалы и технологии и так далее.
И даже факапить много раз, путём проб и ошибок получая нормальный результат.
Финансирование очень многого значит 

Ответить

Anatoly

Andreas
1

Увы, все так. И не самый эффективный менеджмент, страх перед неудачей (Фобосы) и спорные проекты (та же Ангара) отнимают кучу ресурсов и Роскосмос гораздо меньше экспериментирует.   

Хотя Росатом радует работами по НУКЛОНу

Ответить

Anatoly Ivanov

Леонид
–3

Есть реальные ресурсы и "бумажные", а также резерв на случай агрессии известных "партнеров", плюс сейчас не все так просто в экономике - есть необходимость в гораздо больших ресурсах как на обновление и развитие инфраструктуры, образования, науки, производств и новых разработок, плюс перевооружение очень большой армии 

Ответить

Леонид Белоус

Anatoly
3

В любом случае, Америка находится на недостижимом уровне развития своей аерокосмической промышленности.

Постоянно демонстрируя свое превосходство с помощью подобных Ingenuity проектов.

Ответить

Anatoly

Леонид
1

Гонка держав всегда идет неравномерно, плюс многое зависит от ресурсов. Уровень, кстати, вполне достижим. 

Ответить

Леонид

Anatoly
1

Америка за 30 лет запустила около 50 аппаратов к другим планетам.

Россия запустила ноль.

Это называется тотальное доминирование.

Ответить

Anatoly

Леонид
2

СССР уничтожили, и что вы на осколках хотите в ближайшее время? Китай, ECA, Индия и даже ОАЭ также отправляют свои аппараты вполне успешно. 

Ответить

Леонид

Anatoly
1

Хорошо уничтожили, основательно так, если даже через 30 лет Россия не может достигнуть советского уровня 60х годов.

Ответить

Anatoly

Леонид
0

аналогично,  если и одну известную страну на три буквы также по штатам разорвать, то и там не будет космонавтики. Но лучше всем жить в мире и вообще колонизировать другие планеты совместно 

Ответить

Леонид

Anatoly
2

На их стороне Бог, США будут существовать и через миллион лет.

Ответить

Andreas

Леонид
1

Бгг нравится, пиши ещё, мне такой юмор заходит ☺️

Ответить

Andreas

Леонид
2

Ну а у России была МКС, у них ничего подобного не было, и чо теперь?

Ответить

Евгений

Леонид
0

Потому что Роскосмос - это бездонная бочка, куда можно и 4 триллиона влить. 

Ответить

Andreas Lapueros

Леонид
1

Ты путаешь причину и следствие.
Сша стали теми чем они есть сейчас, только по причине удачного геополитического положения - пока Европа (и самая развитая часть Азии) разрушали сами себя двумя мировыми войнами, сша в этот момент удачно посидели в сторонке и в итоге
А) сделали доллар фактически мировой валютой, то есть приобрели ценность из ничего
Б) отвязали курс доллара от золотых запасов страны, разрешив самим себе выпускать какое угодно количество валюты
В) по мелочи, дёрнули к себе на родину нацистских инженеров, которые и работали там в качестве гражданских над ракетами, которые и положили начало освоению космоса у твоей «великой нации».
Ну а уже потом они стали привлекать таланты со всего мира, да.
Это так, основы истории для тех кто школу прогуливал в розовых очках.
Ну и ещё напоследок - сша всерьёз опасаются роста Китая, накидывая на него санкции и призывая своих партнёров к тому же. Лично я хотел бы видеть лидером все же сша в будущем, но тенденция такая, что Китай похоже всех джузнет

Ответить

Леонид Белоус

Andreas
2

Америка была самой уникальной нацией всегда. 

А где-то с середины 19го века они уже были самыми богатыми и могузественными.

Саморазрушение многих стран в 20 веке только подтверждает правильность пути США. 

Ответить

Andreas Lapueros

Леонид
1

Тот случай, когда хочется влепить и дизлайк и лайк, что ты делаешь, аааааа 😄

Ответить

Andreas Lapueros

Леонид
6

За жополизание на просторах рунета тебе не дадут гринкард, чувак ))
Если так хочется так в сша (что в общем-то нормально), нужны другие пути ))

Ответить

Pavel Voronin

Andreas
1

вспомнилось https://www.youtube.com/watch?v=Rjab8fanzHc

Ответить

Согласный ихтиандр

Andreas
0

Хотябы заявку на участие в аукционе подать 😂

Ответить

Герман Воронов

Andreas
0

У него вторая форма, чтобы хотя бы в европу попасть нужно сначала уволиться, а потом 5 лет никуда не выезжать 🙂 какая уж там грин кард

Ответить

Vladislav Stan

Леонид
3

Cлава США! Илону Маску слава! 

Ответить

Andreas Lapueros

Vladislav
0

Ура, товарищи! Слава либерал-демократической партии великой империи! 

Ответить

Mihail Demeshko

Леонид
2

Несколько уточняющие вопросов:
1 каким богом?
2 когда это было?
3 дайте пожалуйста определение нации

Ответить

Леонид Белоус

Mihail
1

Где-то с конца 18го века, когда Бог дал людям новый Завет - Конституцию США.

С тех пор, с божьей помощью, Американцы переписали множеству отставшим, потерявшим Бога, народам их конституции и законы по своему божественному образцу.

Разве это не очевидно?

Ответить

Andreas Lapueros

Леонид
3

Новый Завет )))) конституция )))
Блин чувак кажется просто очень тонко троллит

Ответить

Согласный

Andreas
1

А мне кажется наоборот толстовато 😁

Ответить

Денис Бабашов

Леонид
2

Вы у врача давно были ?

Ответить

Andreas Lapueros

Денис
0

А что если он и есть врач? Упс, рекурсия

Ответить

Mihail Demeshko

Леонид
1

Очевидно что вы работаете на кого то. Только лень думать на кого.
И аккаунт у вас зареган давно а комменты пошли только по данной статье. Значит специально зареганные про запас аккаунт.
Грубовато товарищ младший лейтенант... То ли ФБР то ФСБ. Да пофиг.
Шляпная работа у вас, за 30 серебренников..

Ответить

Леонид Белоус

Mihail
2

Это паранойя, бро.

Ответить

Герман Воронов

Mihail
0

Удивительно, что даже тут люди ведутся на таких клоунов

Ответить

Andreas Lapueros

Mihail
1

1) Как каким? Единственным, конечно же
2) а вот как раз тогда и было
3) великая нация это сша, все что не сша - не великая нация.
Ну чо ты. Очевидно же все 🤷‍♂️

Ответить

Pavel Voronin

Леонид
2

полеты аппаратов тяжелее воздуха - да, но не воздухоплавание.
Первым в этом был СССР 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B0_(%D0%90%D0%9C%D0%A1)#%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B4

Вега (АМС)
«Вега» (название происходит от слов «Венера» и «Галлей») — советские автоматические межпланетные…
ru.wikipedia.org
Ответить

Arkadiy K

Pavel
1

Не мешайте людям восторгаться превосходством отмеченной Богом нации 😂

Ответить

Леонид Белоус

Pavel
0

По этой логике и воздушный шар запустили не американцы и спуск на парашюте на другой планете это воздухоплпвание.

Ответить

Anatoly Ivanov

Pavel
0

им неудобно признавать, плюс надо как-то пиариться

Ответить

Герман Воронов

Леонид
1

От этого поста за версту веет жирнющим троллингом. Не ведитесь. Человек старается дискредитировать достижения США, умышленно гиперболизируя похвалу, чтобы дискредитация проходила силами оппонирующих собеседников.

Ответить

Леонид Белоус

Герман
0

My brain has just exploded 

Ответить

Евгений Бв

Леонид
–6

Ага, учитывая, что эти все полеты снимаются на студии, то да - это действительно избранная нация))
Кстати, скажите этим избранным, что когда у тебя бюджет в несколько млрд, то стоит "отправлять на Марс" фото и видео аппаратуру нормальную, которая не меняет каждый раз цвет планеты. Каждые новые кадры и планета как хамелеон переливается, от розовой, до бледной.

Ответить

Anatoly Ivanov

6

Инженеры NASA молодцы

Ответить

Евгений Бв

Anatoly
–5

Передайте кто-нибудь монтажерам НАСА, что они опять забыли пыль включить в видео. Ну сколько уже откровенную лажу они будут кидать толпе?!

Enhanced Video Shows Dust During Ingenuity's…
NASA’s Ingenuity helicopter can be seen here taking off, hovering and then landing on the Martian…
m.youtube.com
Ответить

Anatoly Ivanov

Евгений
0

если дрон стартовал из одного и того же места, можно предположить, что он мог сдуть всю пыль в первом полете

Ответить

Согласный ихтиандр

0

Коментарии жара. У одного богоизбранная нация, у другого все снято в голивуде 😁. ВЦ что ты делаешь прекрати, хватит уже. Всем известно, что самые богоизбранные Россия и Россияне. Чем медленней встаем с колен, тем меньше вероятности перевернуть лодку импульсом. 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Selectel
Подписан
Отписаться
IBM создала первый в мире 2 нм процессор и уже подготовила тестовые образцы
Компания IBM разработала процессор по 2 нм техпроцессу. И уже продемонстрировать тестовые образцы. По словам компании,…
2
IVI
Подписан
Отписаться
Что мы знаем о новой 13-ой принцессе Disney?
Новый анимационный фильм Disney отправляет зрителя в выдуманную страну Кумандру. Авторы вдохновились странами Юго-Восто…
3
IBS
Подписан
Отписаться
Жизнь после удаленки: что ждет тех, кто вернется в офисы?
2020 год для российского бизнеса прошел под знаком удаленной работы. Однако ситуация меняется. Большинство компаний нач…

Показать еще

Лучшие комментарии
Федор Майоров
за день
- переводишь деньги между своими счетами Банк: не видит в этом "явный экономический смысл" и блокирует тебя. - 4 раза оплачиваешь отель, и уходишь в глубокий овердрафт. Банк: нормальная практика, пущай идет в минус.
Visa «Альфа-Банк» четырежды списали деньги за отель — из-за разницы в курсах конвертаций вернулось на 7000 рублей меньше
Igor Kiselev
за неделю
Вы получили эту новость, потому что у Вас включены уведомления от VC.ru, и Вы любитель попялиться в экран в начале рабочего дня.
Signal разместил в Instagram рекламу с данными, которые собирает соцсеть о каждом пользователе, — и получил бан

Комментарии

Д Хб

Как заработать 14 995 285…

Владислав…

Как заработать 14 995 285…

Serge Tikhonenko

Умер сооснователь Vans Пол Ван…

Илья Попов

Как заработать 14 995 285…

Андрей Орлов

Подборка ретро-рекламы Apple

Too many irons in…

Дрон «Инженьюити» впервые…

Герман Воронов

Дрон «Инженьюити» впервые…

Sergey Popadyin

«Совкомбанк» рассказал о…

Илья Попов

Как заработать 14 995 285…

Владислав…

Как заработать 14 995 285…

Птиц

От велосипеда с ракетным…

Андрей Деревянко

IBM создала первый в мире 2 нм…

Alex Yen

Как заработать 14 995 285…

Герман Воронов

Дрон «Инженьюити» впервые…

Pavel Voronin

Дрон «Инженьюити» впервые…

Too many irons in…

Дрон «Инженьюити» впервые…

Arkadiy K

Дрон «Инженьюити» впервые…

Alex Yen

Как заработать 14 995 285…

Too many irons in…

Дрон «Инженьюити» впервые…

Владислав…

Как заработать 14 995 285…
null