Роскосмос представил антропоморфного робота «Теледроид» для открытого космоса Статьи редакции
По задумке разработчиков, он поможет сократить время пребывания человека в опасной среде.
Роскосмос опубликовал первые фото антропоморфного робота «Теледроид». Его разработало научно-производственное объединение «Андроидная техника» совместно с ракетно-космической корпорацией «Энергия», говорится на сайте госкорпорации.
Как утверждают в Роскосмосе, «Теледроид» сможет работать в агрессивной среде открытого космоса и выполнять экспериментальную отработку типовых операций в копирующем и автоматическом режиме. Предполагается, что в будущем робот поможет сократить время пребывания человека в опасной среде и облегчит работу космонавтов и освободит их от решения некоторых задач. По словам исполнительного директора НПО «Андроидная техника» Евгения Дудорова, в 2024 году «Теледроида» отправят на МКС.
Робот, рукой которого на демонстрации вручную двигает человек, АХАХАХАХХА
В нем кроме пластика и шарниров ничего нет 😂🥲
Ещё ноги забыли :)
Ноги - это еще 200млн₽ - не дофинансировали
рукой которого на демонстрации управляет человек
Я думал, это шутка. Просто под столом...
Первоапрельский анонс с алиэкспресс
В финальной версии в комплекте будет 4 кожанных мешка с костями. На руки и на ноги по 1 шт :)
сначала прочитал «терпилоид»
Таких у нас и так с избытком
Ввиду особенностей общественного устройства - очень востребованный тип, как видишь, даже решили наладить производство.
Вот ещё одно инсайд фото, не благодарите)
Даже старый киношный макет выглядит более технологичным :)
Просто орууу
Это пока лучший коммент! ))))) Сегодня поржал конечно
Для пиарщиков минздрава России
- печатаем на 3d принтере шприц
- "Предполагается что это лечит от смерти"
😂😭
Почему пытаются сделать похожим на человека? Это же непрактично.
Человеку проще управлять копией человека, чем условным восьминогим семикрылом.
Решается софтом. Роверами управляют. Телескопами управляют.
В смысле не практично? Шар – как идеальная фигура?:)
Ну а чего вы нет. Сфера с выдвижными модулями .
Я сразу дройдеку вспомнил из Звёздных войн, ностальгия😢
почему не практично ?
Потому что это лютый стыд, он даже как прототип несуразен. Такое ощущение, что тот, кто проектировал его не знает основ технологии литья и обработки металлов резанием и давлением. Везде острые грани, чтобы гаранированно кожанные мешки с костями, получили рассечение с обильным кровотечением. Идиотская длинная шея с идиотской формой головы. Зачем вообще голова роботу, когда проще установить камеры по периметру? Это поделие делалось не для конкретных задач, а для отмыва бабла. Хотите увидеть робота здорового человека — смотрите на Атласа.
у американского робота голова есть, у японского тоже , там отмыв бабла ?
У Атласа это скорее рубка, а не голова. Там серьезный защитный каркас, вокруг важных узлов робота, который предназначен для защиты их, если он падает. А теперь представьте если упадет это поделие от роскосмоса и приложится своей длинной шеей. Она же отломится или гарантировано деформируется в местах сочленения с корпусом.
у них был/есть не только атлас, погуглите
Как это отменяет факт того, что шея у «робота» роскосмоса абсолютно идиотская? В чем смысл головы вообще, когда проще сделать камеру сферического обзора, уменьшив вес и избавившись от лишнего функционала, повысив технологичность и улучшив ремонтопригодность?
Видимо вы не гуглили.
Я вам лишь указал на то что и у них роботы есть с шеей которые были на мкс, задайте вопрос разработчикам или как там их, вдруг ответят и вы поделитесь, это было бы прикольно.
Ну, например, на конвейерах я ни разу не видел человекоподобных механизмов. Всегда делают под задачу. Готов поспорить что пальцы там вообще ради галочки
чтобы робот мог пользоваться теме же инструментами что и человек например
Ну да. На текущем этапе много роботов используют человеческие инструменты? Отвертку будет держать пальцами сосисками?
на данном этапе это пробы и ошибки
К сожалению, на данном видео это не пробы и не ошибки. Это распечатанная на 3д принтере НЁХ, рукой которого управляет человек, показывая "функциональность" образца для отмыва бабла.
ну, вам видней, спорить не буду
Ну хоть один адекватный человек нашелся
Ваш вывод сделан на основе 51 секунды видео с презентации прототипа. Давайте признаем, в действительности вы ничего об этом проекте не знаете.
Этот видос повод для пошутить, но чтобы на серьёзных щах рассуждать надо бы побольше информации.
Ладно хоть на этапе идеи не анонсировали
Какие кейсы использования ног в невесомости?
Болтов не пожалели)
Это не болты, а шурупы.
Болтов, которые положили на разработку этого робота)
Да Роскосмосу уже пора переходить на создание роботов, ракет и космических кораблей для Метавселенной.
Там и все былые победы можно повторить и закрепить: и Гагарина на орбиту первым ещё раз запустить, и американцев на Луне опередить.
Это не работ. Это игрушка напечатанная на 3д принтере. И явно придется переработать дизайн чтобы он хотя бы двигать конечностями мог. Спроектировали игрушку на отъеб....
Привет от Федора
а Фёдору от американского, а тому от японского или вы себя имели ввиду ?
От бостон дайнамикс привет 😉. Скинь видео их?
у них прикольный
При чем тут Boston Dynamics, если речь про МКС. На фото Робонавт от General Motors.
Боже что за позорище. Наглядное отличие гиганта государственного Роскосмоса и например собак Бостон, при капитализме. Думается что и российское оружие работает примерно так же.
Есть пословица на КБП тульском «летела ракета, упала в болото, какая зарплата — такая работа».
Позорище какое почему вас тут родили родители а не в США, как же вас бомбит то теперь.
Проблема в координатах, а в системе, в которой все воруют. А вас прям бомбит что меня бомбит насколько деньги пиздят в России?.
Фёдор согрешил с робособакой?
в 2024 году «Теледроида» отправят на МКС
Ставлю $100 что не отправят
коробка от робота
Помотала тебя жизнь Федя…
Такого надо
Я увидел демонстрацию шарниров модели человека. Где робот? К шарнирам вопросы, я уже увидел слабые места для нагрузок и я не инженер. Опять бабло пилят?
Как тебе такое Илон Маск ?)
Улыбка и глаза из болтов будут в последующих версиях ?
Выглядит как потенциальный космический мусор. Простите.
Это маленький шаг вперёд для России, но большой скачок назад для многих других стран.
Напомнило
Хорошо, что все эти годы разработку держали в секрете. Вот, наверное, американцы теперь локти кусают...
Обожаю VC, тут каждый второй инвестор, инфекционист, строитель, а теперь еще инженер космической техники, болтов им много, ног две.
Если не мы, то кто? Грызловы и петрики?
Федя, ты ли это?
Основной кусок попилили на болтах и шуруповертах ?
Это как робот Федя, который состыковать челнок со станцией Мир не смог?
Вот почему бы и нет. Глядишь может сработает. Как у нас в России всё работает, пока не треснешь. Так и тут думаю та же история.
Это по-быстрому напечатали на 3д-принтере из пластика, это не робот. Даже макетом трудно назвать
Отрицательный прорыв в космической индустрии
Я думал после Федора шутеечками про роботов в России завязали.Ан нет...Россия - страна юмора
Дизайн за последние 50 лет продвинулся не особенно.
Зато теперь можно по-настоящему говорить - "Ведро с болтами"
Если он с МКС за пивом кабанчиком метнётся, тогда зауважаю.
Забавно. Илон Маск на презентации робота Tesla показал танцора в сером костюме. И никто не стебался особо. Корпорация Роскосмос показала распечатанную на 3Д-принтере модель, которая вроде и "сложнее" танцующего мужика, но вызывает только улыбку и скепсис.
Это сколько лет подряд нужно уничтожать свою репутацию, чтобы такую крупную госкорпорацию никто не воспринимал всерьез))
PS "робот" конечно огонь. Я в детстве из пачек от сигарет похожего делал. Жалко мужик когда шевелил руками не делал звуки "джжжик" "джиииииииик"))
Над Илоном как раз стеб был конкретный :), вот у меня вопрос: надо показать концепт, но он и так всем понятен, зачем это публиковать :)
Я понял, они 3D принтер освоили, теперь хвастаются)))
Самодельный дед-терминатор и то подвижнее и самостоятельнее был.
Он умеет отжиматься?
Почему показывает он, а стыдно мне?
Вы того, не сильно критикуйте.
Вы думаете легко быть батутом всю жизнь, а потом резко стать Теледроидом?
Особо суть антропоморфных роботов не понимаю. У роботов должна быть явная цель применения. Проще под эту цель их и подстраивать. Поэтому R2D2 был более полезным, чем его золотой друг.
Разве что для войны таких создавать, но это чрезмерно затратно даже по меркам фантастов.
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