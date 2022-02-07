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Роскосмос представил антропоморфного робота «Теледроид» для открытого космоса Статьи редакции

По задумке разработчиков, он поможет сократить время пребывания человека в опасной среде.

Здесь и далее фото Роскосмоса

Роскосмос опубликовал первые фото антропоморфного робота «Теледроид». Его разработало научно-производственное объединение «Андроидная техника» совместно с ракетно-космической корпорацией «Энергия», говорится на сайте госкорпорации.

Как утверждают в Роскосмосе, «Теледроид» сможет работать в агрессивной среде открытого космоса и выполнять экспериментальную отработку типовых операций в копирующем и автоматическом режиме. Предполагается, что в будущем робот поможет сократить время пребывания человека в опасной среде и облегчит работу космонавтов и освободит их от решения некоторых задач. По словам исполнительного директора НПО «Андроидная техника» Евгения Дудорова, в 2024 году «Теледроида» отправят на МКС.

#новость #роскосмос #роботы

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Сладкий Бубалех

Робот, рукой которого на демонстрации вручную двигает человек, АХАХАХАХХА

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31
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Сладкий Бубалех

В нем кроме пластика и шарниров ничего нет 😂🥲

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11
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Юрий Юрий

Ещё ноги забыли :)

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1
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Сладкий Бубалех

Ноги - это еще 200млн₽ - не дофинансировали

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2
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Αлексей Μихеев

рукой которого на демонстрации управляет человек
 Я думал, это шутка. Просто под столом...

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2
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Сладкий Бубалех

Первоапрельский анонс с алиэкспресс

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1
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Алексей Ковалёв

В финальной версии в комплекте будет 4 кожанных мешка с костями. На руки и на ноги по 1 шт :)

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0
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Sergei Timofeyev

https://www.youtube.com/watch?v=6_QKEIUYti0

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0
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don don

сначала прочитал «терпилоид»

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21
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Виталий Васильев

Таких у нас и так с избытком

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5
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Михаил Стерлин

Ввиду особенностей общественного устройства - очень востребованный тип, как видишь, даже решили наладить производство.

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0
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Параллельный татарин
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17
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Вова Меньков

Вот ещё одно инсайд фото, не благодарите)

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15
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Алексей Ковалёв

Даже старый киношный макет выглядит более технологичным :)

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5
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Балкон.Ру
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15
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Yuri Korolev

Просто орууу

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Andy Ch

Это пока лучший коммент! ))))) Сегодня поржал конечно

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Руслан Абрамов

Для пиарщиков минздрава России
- печатаем на 3d принтере шприц
- "Предполагается что это лечит от смерти"

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12
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Сладкий Бубалех

😂😭

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Anton Chernykh

Почему пытаются сделать похожим на человека? Это же непрактично.

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8
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Max Kuznetsov

Человеку проще управлять копией человека, чем условным восьминогим семикрылом.

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2
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Anton Chernykh

Решается софтом. Роверами управляют. Телескопами управляют.

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2
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Valeri Manzikov

В смысле не практично? Шар – как идеальная фигура?:)

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1
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Anton Chernykh

Ну а чего вы нет. Сфера с выдвижными модулями .

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1
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Nikolay Andrianov

Я сразу дройдеку вспомнил из Звёздных войн, ностальгия😢

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Nik N

почему не практично ?

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Алексей Ковалёв

Потому что это лютый стыд, он даже как прототип несуразен. Такое ощущение, что тот, кто проектировал его не знает основ технологии литья и обработки металлов резанием и давлением. Везде острые грани, чтобы гаранированно кожанные мешки с костями, получили рассечение с обильным кровотечением. Идиотская длинная шея с идиотской формой головы. Зачем вообще голова роботу, когда проще установить камеры по периметру? Это поделие делалось не для конкретных задач, а для отмыва бабла. Хотите увидеть робота здорового человека — смотрите на Атласа.

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Nik N

у американского робота голова есть, у японского тоже , там отмыв бабла ?

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–1
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Алексей Ковалёв

У Атласа это скорее рубка, а не голова. Там серьезный защитный каркас, вокруг важных узлов робота, который предназначен для защиты их, если он падает. А теперь представьте если упадет это поделие от роскосмоса и приложится своей длинной шеей. Она же отломится или гарантировано деформируется в местах сочленения с корпусом.

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1
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Nik N

у них был/есть не только атлас, погуглите

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Алексей Ковалёв

Как это отменяет факт того, что шея у «робота» роскосмоса абсолютно идиотская? В чем смысл головы вообще, когда проще сделать камеру сферического обзора, уменьшив вес и избавившись от лишнего функционала, повысив технологичность и улучшив ремонтопригодность?

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Nik N

Видимо вы не гуглили.
Я вам лишь указал на то что и у них роботы есть с шеей которые были на мкс, задайте вопрос разработчикам или как там их, вдруг ответят и вы поделитесь, это было бы прикольно.

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Anton Chernykh

Ну, например, на конвейерах я ни разу не видел человекоподобных механизмов. Всегда делают под задачу. Готов поспорить что пальцы там вообще ради галочки

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Nik N

чтобы робот мог пользоваться теме же инструментами что и человек например

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Anton Chernykh

Ну да. На текущем этапе много роботов используют человеческие инструменты? Отвертку будет держать пальцами сосисками?

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Nik N

на данном этапе это пробы и ошибки

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–1
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Anton Chernykh

К сожалению, на данном видео это не пробы и не ошибки. Это распечатанная на 3д принтере НЁХ, рукой которого управляет человек, показывая "функциональность" образца для отмыва бабла.

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4
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Nik N

ну, вам видней, спорить не буду

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0
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Алексей Полюсов

Ну хоть один адекватный человек нашелся

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Михаил Белов

Ваш вывод сделан на основе 51 секунды видео с презентации прототипа. Давайте признаем, в действительности вы ничего об этом проекте не знаете.
Этот видос повод для пошутить, но чтобы на серьёзных щах рассуждать надо бы побольше информации.

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–1
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Ilya Grigorev

Ладно хоть на этапе идеи не анонсировали

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0
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Эдуард Гладышев

Какие кейсы использования ног в невесомости?

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0
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Рушан Натфуллин

Болтов не пожалели)

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8
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Ivan Off

Это не болты, а шурупы.

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0
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Евгений Быков

Болтов, которые положили на разработку этого робота)

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0
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Хозяин

Да Роскосмосу уже пора переходить на создание роботов, ракет и космических кораблей для Метавселенной.
Там и все былые победы можно повторить и закрепить: и Гагарина на орбиту первым ещё раз запустить, и американцев на Луне опередить.

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8
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Артем П.

Это не работ. Это игрушка напечатанная на 3д принтере. И явно придется переработать дизайн чтобы он хотя бы двигать конечностями мог. Спроектировали игрушку на отъеб....

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7
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Федор

Привет от Федора

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5
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Nik N

а Фёдору от американского, а тому от японского или вы себя имели ввиду ?

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–2
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Сладкий Бубалех

От бостон дайнамикс привет 😉. Скинь видео их?

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–1
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Nik N

у них прикольный

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0
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Михаил Белов

При чем тут Boston Dynamics, если речь про МКС. На фото Робонавт от General Motors.

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0
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MONAR

Боже что за позорище. Наглядное отличие гиганта государственного Роскосмоса и например собак Бостон, при капитализме. Думается что и российское оружие работает примерно так же.

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4
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Алексей Ковалёв

Есть пословица на КБП тульском «летела ракета, упала в болото, какая зарплата — такая работа».

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1
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Сменить никнейм можно

Позорище какое почему вас тут родили родители а не в США, как же вас бомбит то теперь.

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–4
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MONAR

Проблема в координатах, а в системе, в которой все воруют. А вас прям бомбит что меня бомбит насколько деньги пиздят в России?.

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0
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Александр Вербицкий

Фёдор согрешил с робособакой?

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4
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Эдуард Гладышев

в 2024 году «Теледроида» отправят на МКС
 Ставлю $100 что не отправят

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4
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Yaro Best

коробка от робота

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3
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Юрий Карякин

Помотала тебя жизнь Федя…

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3
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Nikolay Ganin

Такого надо

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3
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Tok Allen

Я увидел демонстрацию шарниров модели человека. Где робот? К шарнирам вопросы, я уже увидел слабые места для нагрузок и я не инженер. Опять бабло пилят?

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2
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J P Morgan Chase

Как тебе такое Илон Маск ?)

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1
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Абырвалг Абырвалг

Улыбка и глаза из болтов будут в последующих версиях ?

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1
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Андрей Верижников

Выглядит как потенциальный космический мусор. Простите.

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1
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Хозяин
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1
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Konstantin_Andreevich

Это маленький шаг вперёд для России, но большой скачок назад для многих других стран.

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1
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Ivan Off
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1
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Андрей

Напомнило

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1
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Иван Дэвидсон

Хорошо, что все эти годы разработку держали в секрете. Вот, наверное, американцы теперь локти кусают...

Ответить
1
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Сменить никнейм можно

Обожаю VC, тут каждый второй инвестор, инфекционист, строитель, а теперь еще инженер космической техники, болтов им много, ног две.

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–1
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Egor Chusov

Если не мы, то кто? Грызловы и петрики?

Петрикгейт
«Петрикгейт» — лоббистский и научный скандал, возникший в 2009 году вокруг разработок Виктора…
ru.wikipedia.org
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Mika Rasulov

Федя, ты ли это?

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Абырвалг Абырвалг

Основной кусок попилили на болтах и шуруповертах ?

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Nikolay Keskinov

Это как робот Федя, который состыковать челнок со станцией Мир не смог?

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TATYANA TYDEGESHEVA

Вот почему бы и нет. Глядишь может сработает. Как у нас в России всё работает, пока не треснешь. Так и тут думаю та же история.

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Egor Chusov

Это по-быстрому напечатали на 3д-принтере из пластика, это не робот. Даже макетом трудно назвать

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Render

Отрицательный прорыв в космической индустрии

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Yuri Korolev

Я думал после Федора шутеечками про роботов в России завязали.Ан нет...Россия - страна юмора

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Михаил Стерлин

Дизайн за последние 50 лет продвинулся не особенно.

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Yuri Korolev

Зато теперь можно по-настоящему говорить - "Ведро с болтами"

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Семен Переделкин

Если он с МКС за пивом кабанчиком метнётся, тогда зауважаю.

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Denis Logunovich

Забавно. Илон Маск на презентации робота Tesla показал танцора в сером костюме. И никто не стебался особо. Корпорация Роскосмос показала распечатанную на 3Д-принтере модель, которая вроде и "сложнее" танцующего мужика, но вызывает только улыбку и скепсис.
Это сколько лет подряд нужно уничтожать свою репутацию, чтобы такую крупную госкорпорацию никто не воспринимал всерьез))
PS "робот" конечно огонь. Я в детстве из пачек от сигарет похожего делал. Жалко мужик когда шевелил руками не делал звуки "джжжик" "джиииииииик"))

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Юрий Юрий

Над Илоном как раз стеб был конкретный :), вот у меня вопрос: надо показать концепт, но он и так всем понятен, зачем это публиковать :)

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Alex Lee

Я понял, они 3D принтер освоили, теперь хвастаются)))

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Stanislav

Самодельный дед-терминатор и то подвижнее и самостоятельнее был.

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Mike Amirov

Он умеет отжиматься?

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Dudka Trubnik

Почему показывает он, а стыдно мне?

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Сергей Леопольдович

Вы того, не сильно критикуйте.
Вы думаете легко быть батутом всю жизнь, а потом резко стать Теледроидом?

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Артём Календжян

Особо суть антропоморфных роботов не понимаю. У роботов должна быть явная цель применения. Проще под эту цель их и подстраивать. Поэтому R2D2 был более полезным, чем его золотой друг.
Разве что для войны таких создавать, но это чрезмерно затратно даже по меркам фантастов.

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Александр Привалов

Минуточку... Он из оригами что ли?

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