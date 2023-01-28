Спойлер: с трудом. Но учёные отмечают, что с простыми вопросами он справляется не хуже студентов.

{"id":593264,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":593264,"gtm":null} 344 просмотров

Научные сотрудники юридического факультета Университета Миннесоты решили проверить, сможет ли чат-бот ChatGPT сдать экзамены наравне со студентами. Задач было две: понять, на что способен расхваленный ИИ, и подумать, как его умения могут упростить жизнь ученикам и преподавателям.

Из дисциплин выбрали четыре: конституционное право, гражданско-правовые правонарушения, налогообложение и трудовые гарантии и компенсации. Для первых двух необходимы знания с первого курса обучения, остальные — элективные предметы для продвинутых.

Экзамены предполагали как выбор правильного варианта ответа на закрытые вопросы, так и краткие и развёрнутые эссе на заданные темы. В двух были ограничения по длине ответа, а в тесте по конституционному праву студентов также обязали ссылаться на источники.

Всего чат-бот ответил на более чем 95 вопросов с вариантами ответов и решил 12 задач на рассуждение. После этого один из профессоров оформил ответы так, будто они принадлежат человеку, и перемешал их с уже обезличенными результатами настоящих студентов. Вот как ChatGPT справился:

Конституционное право — «хорошо», 36 место из 40 сдававших.

— «хорошо», 36 место из 40 сдававших. Трудовые гарантии и компенсации — «хорошо с минусом», 18 из 19.



— «хорошо с минусом», 18 из 19. Налогообложение — «удовлетворительно с минусом», 66 из 67.



— «удовлетворительно с минусом», 66 из 67. Гражданско-правовой деликт — «удовлетворительно с минусом», 75 из 75.



«Удовлетворительно», она же «С» — это не худшая оценка в образовательной системе США: после неё идут ещё две отметки. Так что бот получил проходные баллы и в теории мог бы даже выпуститься. Однако авторы исследования замечают: он оказался в рядах худших, и ему, скорее всего, назначили бы академический испытательный срок — чтобы убедиться, что он старается.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Что боту давалось легче и труднее всего

Закрытые вопросы с вариантами ответа показались ChatGPT сложнее, чем открытые, говорят учёные. Бот верно ответил на 21 из 25 таких заданий на экзамене по конституционному праву, а в случае с гражданско-правовым деликтом, не ошибся в шести вопросах из десяти.

Хуже он справился с математическими заданиями по налоговой теме: там верно ответить получилось лишь в восьми случаях из 29.

При написании эссе показатели бота тоже были неоднозначными, говорят авторы. С одной стороны, в некоторых случаях он отвечал не хуже, а иногда и лучше студентов: ёмко пересказывал подходящие доктрины, которые не упоминались в вопросах, и цитировал факты и решения по прецедентам. Комиссия также отметила, что «речь» нейросети хорошо структурирована.

С другой стороны, если бот ошибался, то «по-крупному», заблуждаясь гораздо сильнее учеников. И это касалось не только тех заданий, которые было трудно выполнить без присутствия при разборе в классе. Например, в задании про закон «О пенсионном обеспечении наёмных работников» (ERISA) он доходчиво объяснил крайне трудные положения и привёл в пример дела, рассмотренные ранее в Верховном суде США.

Однако бот плохо понимал, на чём фокусироваться, поэтому много рассказал об основаниях для исковых претензий (и одно из них оказалось ошибочным), но толком ничего не написал о том, какие у наёмных работников есть средства правовой защиты.

Помимо этого, ChatGPT с трудом выявлял проблемы в заданных сценариях (в одном из случаев он назвал всего одну из пяти), а также делал поверхностные выводы при изучении гипотетических сюжетов: называл релевантную статью закона, но оказывался не в силах провести глубинные причинно-следственные связи.

Сошёл ли бот за студента при проверке? Двое из трёх проверяющих признались, что результаты ChatGPT выдавала «идеальная грамматика» и однообразие формулировок.



Что будет дальше

Вместо того чтобы игнорировать ChatGPT, нужно искать способы применить его во благо и адаптировать к нему свои привычные процессы, считают в Университете Миннесоты: например, пересмотреть тесты, где от студентов требуются только односложные ответы.

И вузам, и школам наверняка придётся об этом задуматься, поскольку работа исследователей из Миннесоты — не первая в своём роде. Ранее профессор Уортонской школы бизнеса попросил нейросеть GPT-3 выполнить выпускной экзамен на получение степени MBA. И, по его словам, она получила бы оценку «хорошо» или «хорошо с минусом».

В его случае бот тоже складно отвечал на базовые вопросы, связанные с управлением и анализом процессов и подробно мотивировал свои ответы. А ошибался он в лёгких математических расчётах — и испытывал сложности с вопросами, требующими более глубокой проработки.

Почти или просто удовлетворительные результаты ChatGPT показал и при сдаче теста на медицинскую лицензию в США. Авторы исследования рассказали, что некоторые клиники уже экспериментируют с нейросетью — например, чтобы составлять апелляции и упрощать сложные отчёты.

А ещё бот набрал проходные баллы, отвечая на вопросы из экзамена на получение юридической лицензии и теста по экономике в Университете Джорджа Мэйсона, США. После этого останется научить его проходить собеседования — в Amazon, например, он уже сумел справиться с техническим опросником для разработчиков.