Илон Маск основал компанию в сфере искусственного интеллекта, чтобы «посоперничать» с OpenAI Статьи редакции
Он уже купил несколько тысяч графических процессоров и начал искать разработчиков и исследователей.
- Илон Маск основал компанию X.AI, рассказала FT и подтвердило The Verge, сославшись на документ от 9 марта 2023 года. Он зарегистрировал её в американском штате Невада, где местное законодательство даёт бизнесу больше свободы и защитных мер, пояснили юристы газете WSJ.
- Единственным директором X.AI числится Маск, а делопроизводителем — бывший банкир Morgan Stanley Джаред Бёрчалл, который управляет семейным капиталом Маска. По данным WSJ, компания зафиксировала планы продать 100 млн акций.
- Запуск стартапа в сфере искусственного интеллекта — это возможность для Маска «посоперничать» с OpenAI, компанией-разработчиком чат-бота ChatGPT, которую он сам же соосновал в 2015 году. Решение покинуть её предприниматель принял в 2018-м — якобы из-за «возможного конфликта интересов в будущем».
- По словам источников, глава Tesla, SpaceX и Twitter последние несколько месяцев собирает команду исследователей и разработчиков из «лучших» отраслевых проектов. The Information рассказывало, что среди них есть, например, бывший сотрудник DeepMind (принадлежит Alphabet) Игорь Бабушкин. Маск также пытался переманить специалистов из OpenAI, но «особых успехов» пока не добился, пишет WSJ.
- Помимо этого, предприниматель ведёт переговоры с инвесторами SpaceX и Tesla, предлагая им вложить деньги в том числе в новую X.AI. По словам одного из собеседников FT, некоторые из них уже воодушевились идеей и согласились.
- На желание Маска приступить к ИИ-разработкам указывает и покупка 10 тысяч графических процессоров Nvidia, о чём сообщал Insider со ссылкой на источники. По словам издания, техкомпании, как правило, используют их в работе над «большими ИИ-моделями». Сам Маск деталей покупки не раскрыл и лишь отшутился, сказав, что сейчас такие процессы есть «у каждой собаки».
- X.AI будет развиваться отдельно от других компаний предпринимателя, рассказали знакомые с его планами собеседники изданий. Правда, они допустили, что Маск использует контент Twitter, а также вычислительные мощности Tesla для тренировки языковых моделей.
- Активные шаги Маска по запуску ИИ-разработок вызвали недоумение у участников рынка, отмечает FT. В марте 2023 года он подписал открытое письмо с призывом приостановить «масштабные ИИ-эксперименты». Он также называл ИИ одной из главных угроз будущему цивилизации и критиковал OpenAI за «непрозрачный» подход и чересчур «коммерческие» взгляды на развитие нейросетей.
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Не можешь остановить - возглавь)
К написанному выше больше подходит «Маск решил вернуться в OpenAI”. Он же один из основателей.
Джобс смог, почему Маск не сможет.
Да, это смешно)) хотя и неправильно обращаться к регулятору, тебя же он потом и съест.
Это при том, что Маск является основателем OpenAI, но вышел оттуда в 2018. П - последовательность.
Потом уйти из Tesla, чтобы основать X.Tesla, чтобы конкурировать с Tesla.
А, да - перед этим подписать петицию «против электромобилей на полгода».
Ты был создан противостоять злу, а ты примкнул к нему))
Больше ИИ всяких и разных!
OpenAI он уже помогал основывать в прошлом, все увидели, к чему привело. Тревожно.
Решил нанести превентивный удар по ИИ, который собирается захватить мир? Главное, чтобы карту принёс
100 000 000 акций. И самое интересное продаст же все их. И не по доллару за штуку.
А я думал, он там всем и заправляет в этом "ОпенАИ". А оказалось, он с 2018 года там не у дел. Почему никто не предусмотрел это и не поправил меня?
Я жду его разработку!
Fanboi detected
ИИ - Илон Изобретатель. Илон реальный пацан, все у него получится. Это вам не Рагозин криворукий и в ж... раненный
Что он изобрёл?
О святый пророче Божий Илон, моли о нас Человеколюбца Бога, да подаст нам, рабам Божиим, дух покаяния и сокрушения о грехах наших, и всесильною Своею благодатию да поможет нам пути нечестия оставити, преспевати же во всяком деле блазе, и в борьбе со страстьми и похотьми нашими да укрепит нас; да всадит в сердца наши дух смирения и кротости, дух братолюбия и незлобия, дух терпения и целомудрия, дух ревности ко славе Божией и о спасении своем и ближних доброе попечение. Отврати от нас предстательством твоим праведный гнев Божий, да тако в мире и благочестии поживше в сем веце, сподобимся причастия вечных благ во Царствии Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, Ему же подобает честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом, во веки веков. Аминь.