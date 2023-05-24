Virgin Orbit Ричарда Брэнсона распродала на аукционе свои активы в рамках банкротства в США Статьи редакции
Компания, оценка которой когда-то достигала $3,7 млрд, не смогла обеспечить финансирование бизнеса.
- Аэрокосмический стартап Rocket Lab получит штаб-квартиру площадью около 140 тысяч квадратных футов (13 тысяч м²) в Лонг-Бич, Калифорния, 3D-принтеры и некоторое другое оборудование, пишет CNBC. Штаб-квартира самой Rocket Lab находится в том же районе.
- Stratolaunch, разработчик самолёта-носителя для доставки ракет на орбиту, купила самолёт Boeing 747 Cosmic Girl и связанные активы. Компания Launcher («дочка» Vast Space, делает «космические буксиры») получит инфраструктурные объекты Virgin Orbit в Мохаве, Калифорния. Сделки должен одобрить суд по делам о банкротстве.
- Представитель Virgin Orbit сообщил, что около шести ракет, которые находятся на разной стадии производства, и интеллектуальная собственность компании ещё не проданы.
- Virgin Orbit Ричарда Брэнсона подала заявление о банкротстве в США в апреле. Это произошло после неудачного запуска компании в начале 2023 года и увольнения 85% штата (675 человек). По словам источника Reuters, большинство из оставшихся примерно 100 человек уволят до конца мая 2023 года.
- Virgin Orbit собиралась возобновить работу, но не нашла финансирования. Компания готовилась привлечь $200 млн от инвестора Мэтью Брауна, сообщало Reuters. Но в марте источники CNBC рассказали, что сделка сорвалась.
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Не ну а че,он в космос слетал,потусил,детскую мечту осуществил,можно скамиться 🤣
«Ага, 6 ракет», — задумался Ким Чен Ын.
Налетай, торопись
Кинули
Ой. А что случилось?)