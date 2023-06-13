Будущее
Маша Цепелева

Стартап Synthesia, создающий виртуальные «копии» человека, привлёк $90 млн с оценкой в $1 млрд Статьи редакции

Среди инвесторов — Nvidia, она станет стратегическим партнёром компании.

  • О раунде компания рассказала CNBC. Ключевым инвестором стал фонд Accel. Nvidia выступила стратегическим инвестором, сколько именно она вложила, не уточняется.
  • Synthesia планирует потратить инвестиции на исследования в области искусственного интеллекта и создание аватаров, способных выполнять больше задач.
  • Synthesia основали в 2017 году исследователи и предприниматели Виктор Рипарбелли, Матиас Нисснер, Штеффен Тьеррильд и Лурдес Агапито. Компания разрабатывает ПО для создания «цифровых двойников», их можно использовать во время онлайн-презентаций, в обучающих видео и других случаях. Технология поддерживает 120 языков.
  • Synthesia основана на генеративном ИИ, похожим на технологию ChatGPT. Но компания утверждает, что пользуется собственной запатентованной разработкой.
  • Среди клиентов — Tiffany, Moody’s Analytics и Ernst & Young. Компания не раскрывает финансовые показатели. По её собственным данным, количество пользователей выросло на 456% с 2022 по 2023 год.
  • С момента создания стартап привлёк $66 млн, по данным Crunchbase. Во время предыдущего раунда в декабре 2021 года оценка не раскрывалась.
Будущее
TJ
Ernst & Young начала применять дипфейки сотрудников для общения с клиентами вместо личных встреч Статьи редакции

E&Y используют технологию стартапа Synthesia, которая из 40-минутного видео может сделать виртуальную копию человека.

Пример виртуальной копии сотрудника Synthesia

#новость #synthesia

2987 просмотров
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36 комментариев
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 Вадим Д.

Классная штука, надеюсь, Nvidia их не только деньгами поддержит, но и технологически.
Тогла и товарищ Ленин с предвыборного участка сможет агитировать, и Будённый в военкоматы зазывать.

А если серьёзно — крутотень, конечно 🔥

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Ivan Cato

Хм, я знаю кто присматривается — Владимир, но не Ленин.

20 лет это очень мало на самом деле. Можно будет вообще вечно кряхтеть. Нейроцарь.

ВВП — ГПТ.

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Denis Bystruev

Пелевин всю технологию описал.

Честно говоря, вызывает подозрение, что виртуальные артисты существуют давно, а виртуальных политиков до сих пор нет.

Может, мы просто чего-то не знаем?

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Sipey Ermuraki

Вхахахахаха

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Илья Свеженцев

Ага, инфобизнесмены, корреспонденты, ведущие на канале, блогеры и далее - вся устроит дворники или на заводе?!

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Невероятный Блондин
Ernst & Young начала применять дипфейки сотрудников для общения с клиентами вместо личных встреч

Анальное огорожение от клиентов вышло на новый уровень
Боты в звонках, боты в чатах, боты в видеозвонках. Что дальше?

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Отнюдь

тебе что то не нравится жалкий кожаный ублюдок?

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Невероятный Блондин

Хо-хо! Дерзишь парниша.

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Отнюдь

меня взломали

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Ivan Cato

Отнюдь...

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Mary Murray

дальше -боты в правительствах парламентах корпорациях

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Herald of Sudan

Здоровская тема для социофобичных. Да и косплеить известных ребят с обучающими видео интерактивно

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Mary Murray

а где гарантия что они не наделают виртуальных копий парламентов и министров и не будут через них управлять миром

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Ivan Cato

Вы задаете странные вопросы. Вы наверное верите в плоскую землю, вторжение рептилоидов с Нибиру и в то что прививки не работают?

Скажите вы против науки?

Вы эти мысли выкиньте из головы, смотрите телевизор и всё будет хорошо!

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VC головного мозга

Так тонко, что аж толсто.

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Mary Murray

а где гарантия что министры в телевизоре это не дипфейки

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Ivan Cato

Вам нужно понять, что в телевизоре врать не будут. Зачем? Абсурд же! Кому это надо?

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VC головного мозга

а где гарантия что ты не дипфейк, и твои вопросы не сгенерированы нейросеткой

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Mary Murray

наконец то вы стали понимать опасность

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VC головного мозга

а где гарантия что я не дипфейк

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Михаил Барабаш

Они - это кто?

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Mary Murray

На петербургском экономическом форуме презентуют нейросеть "Жириновский" который стартует завтра
началось.

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Ivan Cato

И какой от этого прок? Будет ли Нейрожирик стрелять из ружья по уткам с поезда и париться в баньке с румяными мальчиками из ЛДПР?

Нет.

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Mary Murray

лиха беда начало)

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Вася Пражкин
Среди инвесторов — Nvidia

Вот если бы PornHub..
Дабы лично пообщаться с такими интеллектуальными личностями, как Саша Грей.

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Ivan Cato

Саша Грей — герой нашего времени!

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VC головного мозга

Раньше можно было стать перед камерой и прочитать текст. Теперь нужно стать перед камерой, обвешаться датчиками, отсканироваться, загрузить сканы в облако, руками вбить текст, прогнать все это через нейросети - и твой аватар прочтет текст.

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Mary Murray

так это один раз а потом можешь отдыхать дипфейк будет делать все что надо

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Ксения Евсюкова

Зато самому ничего говорить не нужно..

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Дарья Голубева

классная разработка ,интересно наблюдать за дальнейшим продвижением

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Никита

Неужели можно будет наконец-то смоделировать Колчака и спросить у него где золото?

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Mary Murray

кого еще предлагаете клонировать?)

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Troy

Среди инвесторов — Nvidia
Я так понимаю они больше всего инвестировали

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Eric Bloomberg

Для чего вообще создавать виртуальные копий человека?

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Mary Murray

предлагаете реальных?

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Андрей Шишкин

Офигенные ребята, общался с их фаундером на LinkedIn, душевный чел. Еще и все фаундеры классно свой линк ведут, но им грех этого не делать с таким продуктом)

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36 комментариев
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