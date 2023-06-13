Стартап Synthesia, создающий виртуальные «копии» человека, привлёк $90 млн с оценкой в $1 млрд Статьи редакции
Среди инвесторов — Nvidia, она станет стратегическим партнёром компании.
- О раунде компания рассказала CNBC. Ключевым инвестором стал фонд Accel. Nvidia выступила стратегическим инвестором, сколько именно она вложила, не уточняется.
- Synthesia планирует потратить инвестиции на исследования в области искусственного интеллекта и создание аватаров, способных выполнять больше задач.
- Synthesia основали в 2017 году исследователи и предприниматели Виктор Рипарбелли, Матиас Нисснер, Штеффен Тьеррильд и Лурдес Агапито. Компания разрабатывает ПО для создания «цифровых двойников», их можно использовать во время онлайн-презентаций, в обучающих видео и других случаях. Технология поддерживает 120 языков.
- Synthesia основана на генеративном ИИ, похожим на технологию ChatGPT. Но компания утверждает, что пользуется собственной запатентованной разработкой.
- Среди клиентов — Tiffany, Moody’s Analytics и Ernst & Young. Компания не раскрывает финансовые показатели. По её собственным данным, количество пользователей выросло на 456% с 2022 по 2023 год.
- С момента создания стартап привлёк $66 млн, по данным Crunchbase. Во время предыдущего раунда в декабре 2021 года оценка не раскрывалась.
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Классная штука, надеюсь, Nvidia их не только деньгами поддержит, но и технологически.
Тогла и товарищ Ленин с предвыборного участка сможет агитировать, и Будённый в военкоматы зазывать.
А если серьёзно — крутотень, конечно 🔥
Хм, я знаю кто присматривается — Владимир, но не Ленин.
20 лет это очень мало на самом деле. Можно будет вообще вечно кряхтеть. Нейроцарь.
ВВП — ГПТ.
Пелевин всю технологию описал.
Честно говоря, вызывает подозрение, что виртуальные артисты существуют давно, а виртуальных политиков до сих пор нет.
Может, мы просто чего-то не знаем?
Вхахахахаха
Ага, инфобизнесмены, корреспонденты, ведущие на канале, блогеры и далее - вся устроит дворники или на заводе?!
Анальное огорожение от клиентов вышло на новый уровень
Боты в звонках, боты в чатах, боты в видеозвонках. Что дальше?
тебе что то не нравится жалкий кожаный ублюдок?
Хо-хо! Дерзишь парниша.
меня взломали
Отнюдь...
дальше -боты в правительствах парламентах корпорациях
Здоровская тема для социофобичных. Да и косплеить известных ребят с обучающими видео интерактивно
а где гарантия что они не наделают виртуальных копий парламентов и министров и не будут через них управлять миром
Вы задаете странные вопросы. Вы наверное верите в плоскую землю, вторжение рептилоидов с Нибиру и в то что прививки не работают?
Скажите вы против науки?
Вы эти мысли выкиньте из головы, смотрите телевизор и всё будет хорошо!
Так тонко, что аж толсто.
а где гарантия что министры в телевизоре это не дипфейки
Вам нужно понять, что в телевизоре врать не будут. Зачем? Абсурд же! Кому это надо?
а где гарантия что ты не дипфейк, и твои вопросы не сгенерированы нейросеткой
наконец то вы стали понимать опасность
а где гарантия что я не дипфейк
Они - это кто?
На петербургском экономическом форуме презентуют нейросеть "Жириновский" который стартует завтра
началось.
И какой от этого прок? Будет ли Нейрожирик стрелять из ружья по уткам с поезда и париться в баньке с румяными мальчиками из ЛДПР?
Нет.
лиха беда начало)
Вот если бы PornHub..
Дабы лично пообщаться с такими интеллектуальными личностями, как Саша Грей.
Саша Грей — герой нашего времени!
Раньше можно было стать перед камерой и прочитать текст. Теперь нужно стать перед камерой, обвешаться датчиками, отсканироваться, загрузить сканы в облако, руками вбить текст, прогнать все это через нейросети - и твой аватар прочтет текст.
так это один раз а потом можешь отдыхать дипфейк будет делать все что надо
Зато самому ничего говорить не нужно..
классная разработка ,интересно наблюдать за дальнейшим продвижением
Неужели можно будет наконец-то смоделировать Колчака и спросить у него где золото?
кого еще предлагаете клонировать?)
Среди инвесторов — Nvidia
Я так понимаю они больше всего инвестировали
Для чего вообще создавать виртуальные копий человека?
предлагаете реальных?
Офигенные ребята, общался с их фаундером на LinkedIn, душевный чел. Еще и все фаундеры классно свой линк ведут, но им грех этого не делать с таким продуктом)