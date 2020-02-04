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оказалась нейронной сетью
Анна Знаменская работала в российском офисе Apple, возглавляла Tinkoff Digital и занималась интернет-проектами в «Билайне».
Бывший топ-менеджер российского офиса Apple, «Тинькофф» и ivi Анна Знаменская назначена директором по глобальному развитию Rakuten Viber, сообщают «Ведомости» со ссылкой на компанию.
Глобальным развитием мессенджера впервые займётся специалист из России, отметили в компании.
В новой должности Знаменская продолжит развивать сервисы внутри мессенджера и сосредоточится на росте аудитории на ключевых для компании рынках, передаёт газета.
Знаменская работала топ-менеджером в рекламном агентстве Mindshare Russia, возглавляла Tinkoff Digital, руководила онлайн-кинотеатром ivi, занималась интернет-проектами и мобильными финансами в качестве директора по цифровым технологиям в холдинге Veon (владеет «Билайном»). До Viber Знаменская отвечала за бизнес-показатели и маркетинг App Store, iTunes и других сервисов в российском офисе Apple, пишут «Ведомости».
Viber был создан в 2010 году в Израиле. В 2014 году мессенджер купила японская компания Rakuten. По данным Mediascope на февраль 2018 года аудитория Viber в России достигла 20,8 млн человек в месяц. Это второй показатель среди мессенджеров в России. Финансовые показатели Rakuten Viber в последние годы не раскрывает, отмечают «Ведомости».
Эта знаменская прыгает с одной работы на другую с частой раз в год, тут бабла с японских лохов срубит и еще куда-нибудь прыгнет приписав себе кучу левых достижений к резюме
Впервые слышу, что Viber в андеграундах. Из личных контактов - Европа+СНГ - Viber+Telegram, китайцы - WeChat. На WhatsApp - мало, в основном африканцы и Азия.
По качеству связи в плохих условиях - первое место Telegram, 2е - Viber.
О Скайпе скромно помолчу - тут нужно искусство и талант уметь запороть его
Это же не секрет, что каждый смотрит на мир со своей колокольни, при этом пребывая в уверенности, что он прав. У меня, действительно, большинство контактов - Viber. Россия, Германия, Польша, Италия, Хорватия и др. Балканы.
Если у Вас это не так, ну значит, не так. Спорить не буду.
Viber впервые назначил специалиста из России директором по глобальному развитию
Подозреваю, это всё потому, что вибер* какой-то популярностью почему-то только у нас и на Украине пользуется.
* — аутентичное произношение активных пользователей
А чего они ещё живы?
Самый вср@тый мессенджер в истории человечества!. За их стикеры вообще должны в тюрьму сажать.
Достаточно популярный корпоративный мессенджер. Например, в том же Альфабанке видел.
Грамотно сделали, значит у Вайбера есть шансы поболее захватить рынок.
Фэйсбук до сих пор не назначил, и как результат - в России в ФБ никто не сидит, и шевелиться уже поздно.
Анна Знаменская, вот проныра. Талант разводить компании. Даже Олег повелся. Надеюсь, что Tinder для Киргизов от Билайн процветает.
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