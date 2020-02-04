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Карьера
Лиана Липанова
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Viber впервые назначил специалиста из России директором по глобальному развитию мессенджера Материал редакции

Анна Знаменская работала в российском офисе Apple, возглавляла Tinkoff Digital и занималась интернет-проектами в «Билайне».

13 комментариев
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Бывший топ-менеджер российского офиса Apple, «Тинькофф» и ivi Анна Знаменская назначена директором по глобальному развитию Rakuten Viber, сообщают «Ведомости» со ссылкой на компанию.

Глобальным развитием мессенджера впервые займётся специалист из России, отметили в компании.

Назначение Знаменской отражает важность российского рынка и российского мышления для нашей компании.

Джамел Агауа
гендиректор Rakuten Viber

В новой должности Знаменская продолжит развивать сервисы внутри мессенджера и сосредоточится на росте аудитории на ключевых для компании рынках, передаёт газета.

Знаменская работала топ-менеджером в рекламном агентстве Mindshare Russia, возглавляла Tinkoff Digital, руководила онлайн-кинотеатром ivi, занималась интернет-проектами и мобильными финансами в качестве директора по цифровым технологиям в холдинге Veon (владеет «Билайном»). До Viber Знаменская отвечала за бизнес-показатели и маркетинг App Store, iTunes и других сервисов в российском офисе Apple, пишут «Ведомости».

Viber был создан в 2010 году в Израиле. В 2014 году мессенджер купила японская компания Rakuten. По данным Mediascope на февраль 2018 года аудитория Viber в России достигла 20,8 млн человек в месяц. Это второй показатель среди мессенджеров в России. Финансовые показатели Rakuten Viber в последние годы не раскрывает, отмечают «Ведомости».

#новость #viber

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13 комментариев
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Евгений Ларин

3

Эта знаменская прыгает  с одной работы на другую  с частой раз в год, тут бабла с японских лохов срубит и еще куда-нибудь прыгнет приписав себе кучу левых достижений к резюме

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Dmitry Voronov

1

Впервые слышу, что Viber в андеграундах. Из личных контактов - Европа+СНГ - Viber+Telegram, китайцы - WeChat. На WhatsApp - мало, в основном африканцы и Азия. 
По качеству связи в плохих условиях - первое место Telegram, 2е - Viber.
О Скайпе скромно помолчу - тут нужно искусство и талант уметь запороть его

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John Lock

Dmitry
0

У меня противоположные данные🤷‍♀️

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Dmitry Voronov

John
0

Это же не секрет, что каждый смотрит на мир со своей колокольни, при этом пребывая в уверенности, что он прав. У меня, действительно, большинство контактов - Viber. Россия, Германия, Польша, Италия, Хорватия и др. Балканы. 
Если у Вас это не так, ну значит, не так. Спорить не буду.

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Dear Moscow,

1

Viber впервые назначил специалиста из России директором по глобальному развитию

Подозреваю, это всё потому, что вибер* какой-то популярностью почему-то только у нас и на Украине пользуется.

* — аутентичное произношение активных пользователей

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Александр Лебедев

0

А чего они ещё живы?

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tom muntyan

Александр
–2

Самый вср@тый мессенджер в истории человечества!. За их стикеры вообще должны в тюрьму сажать. 

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John Lock

Александр
1

В СНГ очень популярен, в РФ вроде тоже, был по крайней мере, и где-то в Азии еще.
У меня почему-то Viber стойко ассоциируется с джамшутами, хз почему.

Ответить

Скрипач не нужен

John
0

Достаточно популярный корпоративный мессенджер. Например, в том же Альфабанке видел.

Ответить

Скрипач не нужен

0

Грамотно сделали, значит у Вайбера есть шансы поболее захватить рынок.
Фэйсбук до сих пор не назначил, и как результат - в России в ФБ никто не сидит, и шевелиться уже поздно.

Ответить

Ivano Digital

0

Потому, что кроме России им нигде больше и не пользуются.

Ответить

Ivano Digital

0

Анна Знаменская, вот проныра. Талант разводить компании. Даже Олег повелся. Надеюсь, что Tinder для Киргизов от Билайн процветает.

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Ivano Digital

0

Так же интересно вместо кого назначили и сколько тот продержался?

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