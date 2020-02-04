Анна Знаменская работала в российском офисе Apple, возглавляла Tinkoff Digital и занималась интернет-проектами в «Билайне».

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Бывший топ-менеджер российского офиса Apple, «Тинькофф» и ivi Анна Знаменская назначена директором по глобальному развитию Rakuten Viber, сообщают «Ведомости» со ссылкой на компанию.

Глобальным развитием мессенджера впервые займётся специалист из России, отметили в компании.

Назначение Знаменской отражает важность российского рынка и российского мышления для нашей компании. Джамел Агауа гендиректор Rakuten Viber

В новой должности Знаменская продолжит развивать сервисы внутри мессенджера и сосредоточится на росте аудитории на ключевых для компании рынках, передаёт газета.

Знаменская работала топ-менеджером в рекламном агентстве Mindshare Russia, возглавляла Tinkoff Digital, руководила онлайн-кинотеатром ivi, занималась интернет-проектами и мобильными финансами в качестве директора по цифровым технологиям в холдинге Veon (владеет «Билайном»). До Viber Знаменская отвечала за бизнес-показатели и маркетинг App Store, iTunes и других сервисов в российском офисе Apple, пишут «Ведомости».