Ассистент гендиректора должен иметь высокий IQ, владеть английским и быть внимательным к деталям.

Команда Telegram опубликовала в разделе вакансий на сайте проекта объявление о поиске помощника гендиректора компании Павла Дурова. Ассистент должен будет составлять расписание главы Telegram, отвечать за бронирование билетов и организацию поездок и выполнять другие поручения.