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Татьяна Боброва
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Telegram объявил о поиске помощника для Павла Дурова Материал редакции

Ассистент гендиректора должен иметь высокий IQ, владеть английским и быть внимательным к деталям.

Команда Telegram опубликовала в разделе вакансий на сайте проекта объявление о поиске помощника гендиректора компании Павла Дурова. Ассистент должен будет составлять расписание главы Telegram, отвечать за бронирование билетов и организацию поездок и выполнять другие поручения.

Среди требований к кандидату: высокий IQ, свободное владение английским языком, отличные навыки письменной и устной речи, точность и внимание к деталям, а также базовые финансовые навыки, осмотрительность и настойчивость. Кандидаты могут подать заявку с помощью бота в Telegram.

#telegram #дуров

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12 комментариев
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Alex Petrov

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У Олега есть брат? 

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Денис Пихаров

Alex
1

Как же заебал этот Олег, если честно.

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Yuri Istomin

Денис
0

Справа от "Ответить" есть иконка (...), жмакаем и выбираем "Игнорировать".

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Олег

Alex
0

У меня есть младший брат.

Ответить

Alex Petrov

Олег
0

Павел?

Ответить

Олег

Alex
0

Что?

Ответить

Alex Petrov

Олег
0

Имя сестра! Тьфу брата?

Ответить

Олег

Alex
0

Мое имя слишком известно, что бы называть его вслух.

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Alex Petrov

Олег
0

Мы перезвоним вам.

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Олег

Alex
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Я с Вами.

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Юрий Павшуков

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