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Ассистент гендиректора должен иметь высокий IQ, владеть английским и быть внимательным к деталям.
Команда Telegram опубликовала в разделе вакансий на сайте проекта объявление о поиске помощника гендиректора компании Павла Дурова. Ассистент должен будет составлять расписание главы Telegram, отвечать за бронирование билетов и организацию поездок и выполнять другие поручения.
Среди требований к кандидату: высокий IQ, свободное владение английским языком, отличные навыки письменной и устной речи, точность и внимание к деталям, а также базовые финансовые навыки, осмотрительность и настойчивость. Кандидаты могут подать заявку с помощью бота в Telegram.
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Alex Petrov
У Олега есть брат?
Денис ПихаровAlex
Как же заебал этот Олег, если честно.
Yuri IstominДенис
Справа от "Ответить" есть иконка (...), жмакаем и выбираем "Игнорировать".
ОлегAlex
У меня есть младший брат.
Alex PetrovОлег
Павел?
ОлегAlex
Что?
Alex PetrovОлег
Имя сестра! Тьфу брата?
ОлегAlex
Мое имя слишком известно, что бы называть его вслух.
Alex PetrovОлег
Мы перезвоним вам.
ОлегAlex
Я с Вами.
Юрий Павшуков
Паша, не благодари
Алексей Шатаев
О, я не подхожу