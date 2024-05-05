Правительство поручило создать в регионах комиссии для борьбы с нелегальной занятостью Статьи редакции
Они смогут запрашивать данные у ФНС и местных администраций, в том числе персональные.
Правительство России утвердило положение о создании в регионах межведомственных комиссий по противодействию нелегальной занятости.
- Согласно документу, комиссия сможет запрашивать данные у налоговой службы и местных администраций, в том числе об использовании недвижимости для предпринимательства, заключении гражданско-правовых договоров (ГПХ) между работником и работодателем и другие. Также комиссия будет рассматривать ситуации, когда оплата работников ниже минимальной, трудовые отношения не оформлены официально и другие.
- Региональные правительства должны будут создать комиссии в течение трёх месяцев, утвердить их состав и сформировать рабочие группы.
- В апреле 2023 года правительство обсуждало дополнительные меры для снижения уровня теневой занятости в России, рассказывали два источника РБК в кабмине. Например, предлагали мониторить занятость в компаниях с использованием больших данных и установить KPI по снижению уровня теневой занятости в некоторых отраслях.
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казна пустеет, милорд
При СССР было понятие тунеядство. А так как мы движемся в том же направлении, то логично сейчас всех внести в реестр, а затем принять налог на тунеядство. Профит на ровном месте. ))
На каждого работающего по три проверяющих. Прозвучавший план звучит выполненным.
А так и происходит. На каждом среднем/крупном предприятии есть хотя бы один фcб-шный чёрт
Могу Вас заверить, это далекооо не так.
Комментарий удален модератором
Звучит как чепуха какая-то
Ну почему же. В этом есть своя логика, если посмотреть на это с другой стороны
Например, сейчас эти суки (я про государство) пилят электронный реестр повесток + электронный реестр военнообязанных
Сейчас человек, которому на работу придёт повестка, всегда может с этой работы уволиться и работать где-нибудь "в серую"
Предполагаю, что мера (борьба с теневой занятостью) делается для того, чтобы максимально ограничить (в вариантах) человека, который захочется уволится с официального места работы, избегая получение повестки
В нашей блядской стране никогда ничего не делается просто так. У каждого действия есть своя цель
Называть свою страну блядской, а свое государство суками (ваши слова) - верный способ насобирать лайков на vc.
Ну...мне так не кажется что именно из-за этого. Просто очень много серых денег крутится в экономике, с которых налоги не уплачиваются. А чепуха это в том плане что реально можно обнаружить нелегальную занятость только с более менее заметным оборотом. В остальном это иголки с стоге сена искать.
Тогда государству нужно тщательно проверять мелкие компании, где бьются левые чеки или выдают только товарные чеки на товар. Вот где налоговых отчислений по минимуму идет и много денег в серую крутится
Если объективно, то с массовым оформлением по ГПХ и чёрной зарплатой действительно нужно бороться. И во всех цивилизованных странах за эти дела приличные штрафы.
А с другой стороны, снова чисто русско-чиновничья борьба со следствием, а не с причиной. Предприниматели не оформляли бы массово всех по ГПХ, по самозанятости или вообще никак, если бы были адекватные и подъёмные отчисления по взносам и НДФЛ.
Ну и конечно наводит на мысли, почему всем этим начали заниматься только на третий год "эсвэо".
ой кажется что совсем не тем они занимаются, ну пусть занимаются посмотрим что с этого получится
Как говорила Сахипзадовна: Чет вы слишком классно живете и потребляете, епт
Каждая комиссия создаст по реестру, министерство создаст общий реестр, систему регистрации, и утвердит небольшой процентик для работодателей - на содержание комиссий, рабочих групп и реестров.
ОБХСС и борьба с нетрудовыми доходами.
Вроде надоговая должна этим заниматься. На фига еще и комиссии? Непонятно-с.