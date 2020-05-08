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Карьера
Галина Мубаракшина
1970

Airbnb запустила сайт с резюме сотрудников, уволенных из-за кризиса Материал редакции

Компания была вынуждена сократить 25% штата — 1900 человек.

17 комментариев
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Сервис краткосрочной аренды Airbnb, который 5 мая 2020 года анонсировал увольнение 1900 из 7500 своих сотрудников, запустил сайт с их резюме.

В списке — сотрудники из разных сфер, от анализа данных до тренингов, из разных стран (Бразилия, Канада, Япония, Австралия, США и другие). Сотрудники могут сами создать профиль на сайте, добавить резюме и рассказать о своих достижениях.

Ранее в письме к сотрудникам глава Airbnb Брайан Чески рассказал, что из-за кризиса компания в первую очередь сократит расходы на направления, напрямую не связанные с её сообществом: перевозки, гостиницы, Airbnb Studios и Airbnb Lux.

Чески пообещал содействовать уволенным сотрудникам в трудоустройстве. Например, отдел по работе с персоналом Airbnb и рекрутинговая компания RiseSmart помогут с поиском вакансий, также сервис оставит сотрудникам рабочие ноутбуки.

В апреле из-за кризиса в туристической отрасли Airbnb приостановила наём персонала и сократила зарплату руководителей, а также отказалась выдавать бонусы за 2020 год.

#новость #airbnb

Галина Мубаракшина
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17 комментариев
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Andrew Simon

21

Очень неплохо. Представляем вашему вниманию резюме людей, которых мы посчитали самыми НЕ ценными для компании и сократили первыми.

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Designer Startup

Andrew
12

Но зато ДО этого грустного (для них) момента я представляю какой отсев они проходили, наверное, один из 1000 резюме. Меня, например, не взяли в Эйрбнб. Я даже до собеседования не дошла. Собственно, мне даже не ответили на резюме. Ок, ладно, я его и не слала, но могли бы и взять.

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Олег Борзов

Designer
4

Да, наверное, как в том боянистом анекдоте:

Два менеджера по персоналу — опытный и стажёр — сидят в офисе и обсуждают дела. Молодой достает огромную пачку резюме, штук 300:
- Мы должны просмотреть их все, чтобы подобрать кандидатов на эту вакансию.
Опытный хладнокровно берет у него пачку, делит ее пополам, одну часть — на стол, вторую — в корзину.

Молодой изумленно:
- А как же претенденты?!

Опытный невозмутимо:
- А зачем нам неудачники?..

Ответить

Alex Lartey

Andrew
0

Ты сделал мой день, спасибо! :)

Ответить

Andrew Simon

Alex
0

Все это было бы смешно, еслиб не было так грустно.

Ответить

Stas Klymenko

Andrew
0

Это не значит, что они плохие специалисты.

Ответить

Andrew Simon

Stas
1

Вполне возможно, что не значит. Но что будут думать те, кто увидит их резюме на данном сайте? Кмк мой вариант - самый простой и как следствие очевидный. 

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Артём Сычёв

Andrew
0

Вообще не очевидный и никакой связи с деловыми качествами сотрудника нет. Могли сократить всех сотрудников какого-то подпроекта. Или просто кинули монетку, кто уйдет. Да и оценки кто лучше-хуже могли быть субъективные. С такой позицией можно вообще все резюме с HH считать не слишком ценными, их же никто не нанял)

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Алина

3

Очень грустно смотреть резюме людей, которые проработали в компании 3-5+ лет, а при наступлении кризиса сразу же были уволены.

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Аким Гребенкин

0

Замечательная страна, Токио.

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Галина Мубаракшина

Аким
2

поправила, спасибо

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Сергей Михельсон

0

Пузырь лопается.

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Expmonk

0

Для оплаты работ по запуску сайта был сокращен ещё один сотрудник... 

Ответить

Designer Startup

0

У меня ничего на том сайте не показывает. Только черная надпись на каком-то языке на белом фоне. Хотелось бы ознакомиться с удачниками.

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Яков Зейгман

Designer
0

Это траурная лента.

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Витя О.

0

Кладбище 

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Денис Комаров

0

Доска позора, жесть конечно

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