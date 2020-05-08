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Компания была вынуждена сократить 25% штата — 1900 человек.
Сервис краткосрочной аренды Airbnb, который 5 мая 2020 года анонсировал увольнение 1900 из 7500 своих сотрудников, запустил сайт с их резюме.
В списке — сотрудники из разных сфер, от анализа данных до тренингов, из разных стран (Бразилия, Канада, Япония, Австралия, США и другие). Сотрудники могут сами создать профиль на сайте, добавить резюме и рассказать о своих достижениях.
Ранее в письме к сотрудникам глава Airbnb Брайан Чески рассказал, что из-за кризиса компания в первую очередь сократит расходы на направления, напрямую не связанные с её сообществом: перевозки, гостиницы, Airbnb Studios и Airbnb Lux.
Чески пообещал содействовать уволенным сотрудникам в трудоустройстве. Например, отдел по работе с персоналом Airbnb и рекрутинговая компания RiseSmart помогут с поиском вакансий, также сервис оставит сотрудникам рабочие ноутбуки.
В апреле из-за кризиса в туристической отрасли Airbnb приостановила наём персонала и сократила зарплату руководителей, а также отказалась выдавать бонусы за 2020 год.
Очень неплохо. Представляем вашему вниманию резюме людей, которых мы посчитали самыми НЕ ценными для компании и сократили первыми.
Но зато ДО этого грустного (для них) момента я представляю какой отсев они проходили, наверное, один из 1000 резюме. Меня, например, не взяли в Эйрбнб. Я даже до собеседования не дошла. Собственно, мне даже не ответили на резюме. Ок, ладно, я его и не слала, но могли бы и взять.
Да, наверное, как в том боянистом анекдоте:
Два менеджера по персоналу — опытный и стажёр — сидят в офисе и обсуждают дела. Молодой достает огромную пачку резюме, штук 300:
- Мы должны просмотреть их все, чтобы подобрать кандидатов на эту вакансию.
Опытный хладнокровно берет у него пачку, делит ее пополам, одну часть — на стол, вторую — в корзину.
Молодой изумленно:
- А как же претенденты?!
Опытный невозмутимо:
- А зачем нам неудачники?..
Ты сделал мой день, спасибо! :)
Это не значит, что они плохие специалисты.
Вполне возможно, что не значит. Но что будут думать те, кто увидит их резюме на данном сайте? Кмк мой вариант - самый простой и как следствие очевидный.
Вообще не очевидный и никакой связи с деловыми качествами сотрудника нет. Могли сократить всех сотрудников какого-то подпроекта. Или просто кинули монетку, кто уйдет. Да и оценки кто лучше-хуже могли быть субъективные. С такой позицией можно вообще все резюме с HH считать не слишком ценными, их же никто не нанял)
Очень грустно смотреть резюме людей, которые проработали в компании 3-5+ лет, а при наступлении кризиса сразу же были уволены.
У меня ничего на том сайте не показывает. Только черная надпись на каком-то языке на белом фоне. Хотелось бы ознакомиться с удачниками.
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