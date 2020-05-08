Компания была вынуждена сократить 25% штата — 1900 человек.

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Сервис краткосрочной аренды Airbnb, который 5 мая 2020 года анонсировал увольнение 1900 из 7500 своих сотрудников, запустил сайт с их резюме.

В списке — сотрудники из разных сфер, от анализа данных до тренингов, из разных стран (Бразилия, Канада, Япония, Австралия, США и другие). Сотрудники могут сами создать профиль на сайте, добавить резюме и рассказать о своих достижениях.

Ранее в письме к сотрудникам глава Airbnb Брайан Чески рассказал, что из-за кризиса компания в первую очередь сократит расходы на направления, напрямую не связанные с её сообществом: перевозки, гостиницы, Airbnb Studios и Airbnb Lux.

Чески пообещал содействовать уволенным сотрудникам в трудоустройстве. Например, отдел по работе с персоналом Airbnb и рекрутинговая компания RiseSmart помогут с поиском вакансий, также сервис оставит сотрудникам рабочие ноутбуки.