Давыдов сконцентрируется на собственных проектах — стартапе Cherry Labs и сообществе «Место».

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Сооснователь венчурного фонда Gagarin Capital Николай Давыдов покидает компанию, сообщили vc.ru в пресс-службе фонда. Его долю выкупит управляющий партнер Gagarin Capital Михаил Тавер.

«За 4 с небольшим года мы проинвестировали в 19 компаний и уже даже определились победители, которые принесут основу доходности фонда. Дальнейший успех фонда зависит от планомерной работы с портфельными компаниями и их подготовки к M&A, а потому сейчас Gagarin Capital, в первую очередь, нуждается в компетенциях Михаила», — считает Давыдов.

Давыдов сконцентрируется на собственном проекте Cherry Labs — это «умная» система для дома, которая отслеживает движения жильцов дома с помощью искусственного интеллекта и технологии компьютерного зрения. Первым инвестором стартапа был Gagarin Capital. Всего с момента основания он привлек $6,9 млн.

Также Давыдов займется сообществом стартапов и инвесторов «Место». Его запустили топ-менеджер Google Андрей Дороничев вместе с Давыдовым. По словам Дороничева, идея создания проекта пришла к ним после фильма Юрия Дудя о Кремниевой долине. За первый месяц запуска команда «Места» получила 13 тысяч заявок.

Gagarin Capital Partners был основан Тавером и Давыдовым в 2016 году. Фонд инвестирует в технологические стартапы в области искусственного интеллекта.