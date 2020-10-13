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Рая Хачатрян
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Николай Давыдов покинул фонд Gagarin Capital — его долю выкупит партнер Михаил Тавер Материал редакции

Давыдов сконцентрируется на собственных проектах — стартапе Cherry Labs и сообществе «Место».

11 комментариев
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Сооснователь венчурного фонда Gagarin Capital Николай Давыдов покидает компанию, сообщили vc.ru в пресс-службе фонда. Его долю выкупит управляющий партнер Gagarin Capital Михаил Тавер.

«За 4 с небольшим года мы проинвестировали в 19 компаний и уже даже определились победители, которые принесут основу доходности фонда. Дальнейший успех фонда зависит от планомерной работы с портфельными компаниями и их подготовки к M&A, а потому сейчас Gagarin Capital, в первую очередь, нуждается в компетенциях Михаила», — считает Давыдов.

Давыдов сконцентрируется на собственном проекте Cherry Labs — это «умная» система для дома, которая отслеживает движения жильцов дома с помощью искусственного интеллекта и технологии компьютерного зрения. Первым инвестором стартапа был Gagarin Capital. Всего с момента основания он привлек $6,9 млн.

Также Давыдов займется сообществом стартапов и инвесторов «Место». Его запустили топ-менеджер Google Андрей Дороничев вместе с Давыдовым. По словам Дороничева, идея создания проекта пришла к ним после фильма Юрия Дудя о Кремниевой долине. За первый месяц запуска команда «Места» получила 13 тысяч заявок.

Gagarin Capital Partners был основан Тавером и Давыдовым в 2016 году. Фонд инвестирует в технологические стартапы в области искусственного интеллекта.

«Если говорить о планах: текущий фонд почти полностью проинвестирован и закрыт для новых инвесторов. Со следующего года мы откроем возможность сторонним партнерам, которые не успели зайти в Gagarin, заходить в портфельные компании точечно», — рассказал Михаил Тавер.

#новость #инвестиции #gagarincapital

Рая Хачатрян
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11 комментариев
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Дмитрий Голобоков

8

Это же тот, из фильма Дудя?

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Gennadiy Kozar

Дмитрий
2

Да. Это Николай Давыдов, герой фильма Юрия Дудя

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Eugene Smirnov

Gennadiy
2

Ахахаха

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Петя Иванов

Gennadiy
0

Ага! Там ещё белорусский революционер был и создатель мобильного ютуба

Ответить

Evgeny Tulikov

Дмитрий
1

Да вроде

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ЯжПрограммист

Дмитрий
0

Дороничев тоже оттуда, ну из фильма, если так определять, но в статье это и так написано 😂

Ответить

Андрей Антонов

5

Когда после интервью у Юрки решил, что поднялся и пора делать грязь 😎

Ответить

Artem Kudinov

1

Начнет инвестировать лучше, когда уйдет из Гагарина. 

Ответить

911

Artem
0

красиво

Ответить

Кирилл Макеев

0

Дальнейший успех фонда зависит от планомерной работы с портфельными компаниями и их подготовки к M&A

То исть фонды изначально покупают компании, чтобы продать их мейджорам, где их 95% окуклят?
Как жи так!

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Valentin Dombrovsky

Кирилл
0

А розовых единорогов не существует! 
Впрочем, разные фонды могут иметь различные цели.

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