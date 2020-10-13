Николай Давыдов покинул фонд Gagarin Capital — его долю выкупит партнер Михаил Тавер Материал редакции
Давыдов сконцентрируется на собственных проектах — стартапе Cherry Labs и сообществе «Место».
Сооснователь венчурного фонда Gagarin Capital Николай Давыдов покидает компанию, сообщили vc.ru в пресс-службе фонда. Его долю выкупит управляющий партнер Gagarin Capital Михаил Тавер.
«За 4 с небольшим года мы проинвестировали в 19 компаний и уже даже определились победители, которые принесут основу доходности фонда. Дальнейший успех фонда зависит от планомерной работы с портфельными компаниями и их подготовки к M&A, а потому сейчас Gagarin Capital, в первую очередь, нуждается в компетенциях Михаила», — считает Давыдов.
Давыдов сконцентрируется на собственном проекте Cherry Labs — это «умная» система для дома, которая отслеживает движения жильцов дома с помощью искусственного интеллекта и технологии компьютерного зрения. Первым инвестором стартапа был Gagarin Capital. Всего с момента основания он привлек $6,9 млн.
Также Давыдов займется сообществом стартапов и инвесторов «Место». Его запустили топ-менеджер Google Андрей Дороничев вместе с Давыдовым. По словам Дороничева, идея создания проекта пришла к ним после фильма Юрия Дудя о Кремниевой долине. За первый месяц запуска команда «Места» получила 13 тысяч заявок.
Gagarin Capital Partners был основан Тавером и Давыдовым в 2016 году. Фонд инвестирует в технологические стартапы в области искусственного интеллекта.
«Если говорить о планах: текущий фонд почти полностью проинвестирован и закрыт для новых инвесторов. Со следующего года мы откроем возможность сторонним партнерам, которые не успели зайти в Gagarin, заходить в портфельные компании точечно», — рассказал Михаил Тавер.
Это же тот, из фильма Дудя?
Да. Это Николай Давыдов, герой фильма Юрия Дудя
Ага! Там ещё белорусский революционер был и создатель мобильного ютуба
Дороничев тоже оттуда, ну из фильма, если так определять, но в статье это и так написано 😂
Начнет инвестировать лучше, когда уйдет из Гагарина.
Дальнейший успех фонда зависит от планомерной работы с портфельными компаниями и их подготовки к M&A
То исть фонды изначально покупают компании, чтобы продать их мейджорам, где их 95% окуклят?
Как жи так!
А розовых единорогов не существует!
Впрочем, разные фонды могут иметь различные цели.
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