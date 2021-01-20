Gumroad помогает авторам продавать, например, онлайн-курсы или книги. После того как основатель Сахил Лавиния выгорел, он решил не тягаться с крупными компаниями, а растить стабильный бизнес. Конспект колонки о том, как он организовал процессы.

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Сахил Лавиния Ozanvarol.com

Бывший сотрудник Pinterest Сахил Лавиния основал Gumroad в 2011 году и получил $1,1 млн инвестиций на старте, но стартап рос слишком медленно и не смог привлечь деньги в серии B. Основателю пришлось сократить штат и найти новый офис: в 2015 году от 23 сотрудников осталось пять.

Лавиния решил продолжить сокращать расходы — и сейчас у компании нет штатных сотрудников и офиса. При этом авторы на Gumroad за 2020 год получили более $175 млн, а компания выручила $11 млн, на 85% больше по сравнению с 2019-м. Вот как предприниматель трансформировал процессы.

Наём подрядчиков и хобби

Сокращения в 2015 году не повлияли на рост бизнеса. Вместо штатных сотрудников Сахил нашёл индийскую фирму BigBinary и нанял разработчиков как подрядчиков. Они исправляли ошибки и поддерживали сайт, пока основатель отвечал на репорты в службе поддержки, разрабатывал функции и продумывал идеи.

После Сахил нанял бывшего сотрудника службы поддержки на почасовую оплату. Сам же уехал в штат Юта и занялся творчеством: ходил на уроки письма и рисования. Он был морально истощён и не хотел думать о работе больше, чем нужно. Поэтому отказался от встреч и дедлайнов.

Для меня важнее не добиться большого роста бизнеса, а любой ценой достичь свободы. Сахил Лавиния основатель Gumroad

Так компания продолжала расти, пока основатель взял перерыв, чтобы посвятить себя хобби, а продукт улучшали подрядчики.

Красный график — операционные расходы, зеленый — заработок пользователей на платформе

Организация работы

Работа в Gumroad напоминает работу над проектом с открытым исходным кодом, пишет основатель.

Вместо встреч люди «разговаривают» друг с другом через GitHub, Notion и Slack.

На каждый ответ даётся 24 часа.

При таком подходе важно качество обратной связи — сотрудники пишут понятно и подробно.

Нет конкретных сроков. Новые продукты выпускают тогда, когда то, что в разработке, лучше того, что в производстве.



Бывают исключения — когда подходит срок уплаты налогов и нужно успеть до этого времени выполнить работу. «Но я стараюсь никому не указывать, что делать и как быстро», — добавляет основатель.

Новички в компании подключаются к рабочей среде в Notion, выбирают задачу и приступают к работе. При необходимости спрашивают разъяснения.



Главная задача для проекта — максимизировать заработок авторов на платформе. Gumroad не ставит себе ежеквартальные цели и не использует метод для управления проектами OKR. Это позволяет работнику самому решить, сколько может стоить разработка функции или исправление ошибки.

Разработчики могут сами выбрать, над чем им работать, могут полагаться на интуицию, пока проект прибылен. У компании есть публичный roadmap, где каждый может оценить уровень работы над проектами. К примеру, компания выпустила функцию подписки на авторов Gumroad Memberships. Её используют сотни авторов и зарабатывают более $1,5 млн в месяц.

Так устроены все отделы: поддержка, команды роста, риск-менеджмент, дизайн-команды, контент-менеджмент.

«Такой способ помогает сосредоточиться на реальной работе и приносит пользу как компании, так и работникам. Фирме не нужно платить разработчикам за то, чтобы они сидели на бесконечных и бесполезных собраниях. А сотрудники могут больше работать и обучаться, что принесет им пользу в перспективе», — отмечает Крис Максимин из Gumroad.

У компании есть публичный документ, где подробно описаны все принципы работы.

Часть из публичного roadmap компании

Для наглядности Сахил Лавиния записал часовое видео о том, как запустили Gumroad Memberships в Notion.

Можно работать по два часа в день

Основатель признаёт, что не может конкурировать с крупными ИТ-компаниями в широте предоставляемых услуг. Но может в гибкости. Лавиния предлагает сотрудникам работать столько, сколько им хватает энергии. Учитывается занятость человека: сколько он хочет уделять времени на семью и творчество.

С 2011 по 2016 год разработка Gumroad была моей единственной целью в жизни. Но сегодня это всего лишь её часть, как хобби. Например, я рисую для развлечения и продаю картины. Сахил Лавиния основатель Gumroad

Так работают многие в компании: инженер Натан Чан параллельно разработке занят воспитанием детей, а руководитель продукта Даниэля Вассалло, бывший сотрудник Amazon, работает десять часов в неделю и получает $120 тысяч в год. Тогда как в Amazon он зарабатывал более $400 тысяч, но за полный день.

Как происходит оплата

Gumroad платит каждому наёмному сотруднику почасово в зависимости от роли. Диапазон — от $50 (поддержка клиентов) до $250 (руководитель отдела продукта) в час.

Недавно Лавиния стандартизировал ставки по всему миру.

Sahil @shl 🌍🌎🌏 Excited to announce we've deprecated all location-based pay! Gumroad will now pay you the same salary, no matter if you live in San Francisco, Bangalore, Lagos, or anywhere else.

Оплату компания согласовывает с каждым сотрудником во время собеседования:

Работник подаёт заявку через форму.

Ему присылают тестовое задание, которое нужно выполнить за несколько часов. Обычно это задачи высокого уровня, которые встречаются в практике Gumroad: нужно разбить большой продукт, допустим Gumroad Memberships, на небольшие части, составить схему новой функции или написать статью для руководства компании.

После сотрудника принимают на пробный период в несколько недель — в это время он занимается типичной работой в Gumroad: исправляет ошибки, разрабатывает функции или отвечает на письма в службе поддержки.

В компании есть документ с открытой информацией о зарплатах и среднем рабочем времени. Так сотрудники знают о выплатах столько же, сколько основатель — прозрачность помогает им установить ставку для себя.

Также есть тариф «анти-сверхурочной работы». Если человек работает более 20 часов в неделю, дальнейшие часы оплачиваются на 50% меньше. Это снижает дополнительные расходы для компании и при этом позволяет сотрудникам заработать больше, если они пожелают.

Нет никаких льгот. Только гибкость и деньги. Сахил Лавиния основатель Gumroad

Gumroad не предоставляет сотрудникам льготы по здоровью, не оплачивает интернет, технику и прочее. Компания переложила ответственность на самих работников.

У этой системы есть недостаток: люди должны отслеживать время работы. Некоторые выставляют компании счёт примерно за 20 часов в неделю — хотя они могут работать немного больше или меньше. Другие внимательно отслеживают его с интервалом в 15 минут и каждую неделю отправляют подробный счёт.