Автоматические системы мало заботит, задержался ли работник в уборной на пару секунд или помог компании сэкономить: если какие-то действия выбиваются из расписания, за них могут оштрафовать.

{"id":209527,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/209527-v-kitae-vse-chashche-menyayut-menedzherov-na-algoritmy-te-sledyat-za-rabotnikami-dayut-im-zadachi-i-mogut-spisat-chast-zarplaty","title":"\u0412 \u041a\u0438\u0442\u0430\u0435 \u0432\u0441\u0435 \u0447\u0430\u0449\u0435 \u043c\u0435\u043d\u044f\u044e\u0442 \u043c\u0435\u043d\u0435\u0434\u0436\u0435\u0440\u043e\u0432 \u043d\u0430 \u0430\u043b\u0433\u043e\u0440\u0438\u0442\u043c\u044b: \u0442\u0435 \u0441\u043b\u0435\u0434\u044f\u0442 \u0437\u0430 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043d\u0438\u043a\u0430\u043c\u0438, \u0434\u0430\u044e\u0442 \u0438\u043c \u0437\u0430\u0434\u0430\u0447\u0438 \u0438 \u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u0441\u043f\u0438\u0441\u0430\u0442\u044c \u0447\u0430\u0441\u0442\u044c \u0437\u0430\u0440\u043f\u043b\u0430\u0442\u044b","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/hr\/209527-v-kitae-vse-chashche-menyayut-menedzherov-na-algoritmy-te-sledyat-za-rabotnikami-dayut-im-zadachi-i-mogut-spisat-chast-zarplaty","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/hr\/209527-v-kitae-vse-chashche-menyayut-menedzherov-na-algoritmy-te-sledyat-za-rabotnikami-dayut-im-zadachi-i-mogut-spisat-chast-zarplaty&title=\u0412 \u041a\u0438\u0442\u0430\u0435 \u0432\u0441\u0435 \u0447\u0430\u0449\u0435 \u043c\u0435\u043d\u044f\u044e\u0442 \u043c\u0435\u043d\u0435\u0434\u0436\u0435\u0440\u043e\u0432 \u043d\u0430 \u0430\u043b\u0433\u043e\u0440\u0438\u0442\u043c\u044b: \u0442\u0435 \u0441\u043b\u0435\u0434\u044f\u0442 \u0437\u0430 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043d\u0438\u043a\u0430\u043c\u0438, \u0434\u0430\u044e\u0442 \u0438\u043c \u0437\u0430\u0434\u0430\u0447\u0438 \u0438 \u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u0441\u043f\u0438\u0441\u0430\u0442\u044c \u0447\u0430\u0441\u0442\u044c \u0437\u0430\u0440\u043f\u043b\u0430\u0442\u044b","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/hr\/209527-v-kitae-vse-chashche-menyayut-menedzherov-na-algoritmy-te-sledyat-za-rabotnikami-dayut-im-zadachi-i-mogut-spisat-chast-zarplaty&text=\u0412 \u041a\u0438\u0442\u0430\u0435 \u0432\u0441\u0435 \u0447\u0430\u0449\u0435 \u043c\u0435\u043d\u044f\u044e\u0442 \u043c\u0435\u043d\u0435\u0434\u0436\u0435\u0440\u043e\u0432 \u043d\u0430 \u0430\u043b\u0433\u043e\u0440\u0438\u0442\u043c\u044b: \u0442\u0435 \u0441\u043b\u0435\u0434\u044f\u0442 \u0437\u0430 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043d\u0438\u043a\u0430\u043c\u0438, \u0434\u0430\u044e\u0442 \u0438\u043c \u0437\u0430\u0434\u0430\u0447\u0438 \u0438 \u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u0441\u043f\u0438\u0441\u0430\u0442\u044c \u0447\u0430\u0441\u0442\u044c \u0437\u0430\u0440\u043f\u043b\u0430\u0442\u044b","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/hr\/209527-v-kitae-vse-chashche-menyayut-menedzherov-na-algoritmy-te-sledyat-za-rabotnikami-dayut-im-zadachi-i-mogut-spisat-chast-zarplaty&text=\u0412 \u041a\u0438\u0442\u0430\u0435 \u0432\u0441\u0435 \u0447\u0430\u0449\u0435 \u043c\u0435\u043d\u044f\u044e\u0442 \u043c\u0435\u043d\u0435\u0434\u0436\u0435\u0440\u043e\u0432 \u043d\u0430 \u0430\u043b\u0433\u043e\u0440\u0438\u0442\u043c\u044b: \u0442\u0435 \u0441\u043b\u0435\u0434\u044f\u0442 \u0437\u0430 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043d\u0438\u043a\u0430\u043c\u0438, \u0434\u0430\u044e\u0442 \u0438\u043c \u0437\u0430\u0434\u0430\u0447\u0438 \u0438 \u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u0441\u043f\u0438\u0441\u0430\u0442\u044c \u0447\u0430\u0441\u0442\u044c \u0437\u0430\u0440\u043f\u043b\u0430\u0442\u044b","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/hr\/209527-v-kitae-vse-chashche-menyayut-menedzherov-na-algoritmy-te-sledyat-za-rabotnikami-dayut-im-zadachi-i-mogut-spisat-chast-zarplaty","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u0412 \u041a\u0438\u0442\u0430\u0435 \u0432\u0441\u0435 \u0447\u0430\u0449\u0435 \u043c\u0435\u043d\u044f\u044e\u0442 \u043c\u0435\u043d\u0435\u0434\u0436\u0435\u0440\u043e\u0432 \u043d\u0430 \u0430\u043b\u0433\u043e\u0440\u0438\u0442\u043c\u044b: \u0442\u0435 \u0441\u043b\u0435\u0434\u044f\u0442 \u0437\u0430 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043d\u0438\u043a\u0430\u043c\u0438, \u0434\u0430\u044e\u0442 \u0438\u043c \u0437\u0430\u0434\u0430\u0447\u0438 \u0438 \u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u0441\u043f\u0438\u0441\u0430\u0442\u044c \u0447\u0430\u0441\u0442\u044c \u0437\u0430\u0440\u043f\u043b\u0430\u0442\u044b&body=https:\/\/vc.ru\/hr\/209527-v-kitae-vse-chashche-menyayut-menedzherov-na-algoritmy-te-sledyat-za-rabotnikami-dayut-im-zadachi-i-mogut-spisat-chast-zarplaty","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 296 просмотров

Пересказ материала Sixth Tone.

People Visual

Нелепые поручения «умной» системы

В Шанхае почти полночь, но работники одной архитектурной фирмы спешат в офис. Они смеются и шутят, однако умолкают, приближаясь к лифту. Один из сотрудников пытается закончить анекдот, но коллеги хмурятся. Камера в лифте синхронизирована с системой управления офисом и записывает происходящее. Об этом кому-то из инженеров рассказал бывший сотрудник HR-отдела.

Архитекторы пришли не по своей воле и не по указке менеджеров. Дело во внезапном дедлайне, который им назначила система — та, что в лифте. Если не выполнять требования, система может урезать зарплату, рассказывают сотрудники.

Шанхайская ИТ-компания, разработавшая систему, уверяет, что она самообучается, автоматически ставит задачи командам и даже «повышает эффективность сотрудников» с помощью камер и карточек учета времени.

Мнение сотрудников другое — подчиняться алгоритмам вовсе не так здорово, как описывает разработчик. Иногда система заставляет работать сверхурочно, хотя нужды в этом нет. Порой делать вовсе нечего, но архитекторы идут в офис в выходной и активируют карточки, иначе компания удержит процент от зарплаты.

Из-за «нелепых» задач старшие инженеры обсудили ситуацию с менеджерами. Но руководители ответили: да, система ошибается, но прямо сейчас они ничего не могут сделать. Работникам посоветовали просто выполнять задачи, поставленные системой. Подавать официальную жалобу — дело затяжное, и есть большая вероятность проиграть.

В конце 2020-го инженер архитектурной фирмы получил годовую премию — на 7000 юаней меньше ($1000), чем в прошлом году. Результаты команды оказались хуже, чем предполагала система.

Эта шанхайская компания — не единственная в своем роде.

Как и в других странах, бизнес в Китае все больше полагается на автоматические системы управления. Местное правительство даже субсидировало переход на такое ПО. Согласно данным iResearch, китайский рынок цифрового управления вырос с $1 млрд в 2017-м до $1,7 млрд в 2019 году. По прогнозу, к 2022 году он достигнет $3 млрд.

{"url":"https:\/\/booster.osnova.io\/a\/relevant?site=vc","place":"between_entry_blocks","site":"vc","settings":{"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}},"isModerator":false}

Подорванный авторитет

Другая история произошла с начальником смены на заводе в городе Уси. Он привык работать по 12 часов, следить, чтобы производство шло гладко. Он же оценивал результативность подчиненных. Те нередко отпрашивались у него в обход расписания, просили поставить показатели повыше.

У начальника, как правило, получалось и пойти навстречу сотрудникам, и поддерживать производство. Но его авторитет и теплые отношения с коллегами начали рушиться в 2019 году, с появлением цифровой системы управления. Её приказала внедрить американская фирма, которой принадлежала фабрика.

В цехе установили более 20 камер и систему контроля пропусков — раньше она была у главного входа, а теперь у входа в мастерскую.

У каждой задачи на линии своё время выполнения, и камеры распознают действия работников. Если они тратят на задачу слишком много времени, это отразится на показателях эффективности в конце месяца и зарплата будет меньше.

Когда работник выходит в туалет, ему нужно активировать карту. Если его нет больше 15 минут, система это запишет. В конце месяца тем, кто работал медленно или чересчур долго отсутствовал, срежут зарплату.

Начальник смены вспоминает такой случай: однажды рабочий задержался в уборной на 3 секунды дольше положенного, и система вычла из его зарплаты 50 юаней (примерно $8). Тот подал жалобу, но в отделе кадров ответили, что три секунды — все равно опоздание, и правила следует соблюдать.

От алгоритмов и наблюдения страдают и офисные сотрудники, отмечает Sixth Note. Издание приводит историю заместительницы директора по маркетингу FMCG-компании из Гуанчжоу. Прежде она лично проверяла документы, разрабатывала тренинги, учила коллег, как действовать в той или иной ситуации.

В 2017-м руководство внедрило систему, которая сама принимает решения, чтобы разгрузить менеджеров. Обучение сотрудников свелось к шагам, разбитым по времени, а работа замдиректора — к стандартизации бумаг и тимбилдингу.

Женщина тоже припоминает неприятную историю: однажды сотрудница завершила задачу на месяц раньше, но документы попали в систему позже срока, и компания оштрафовала работницу.

Заместительница обратилась к начальству, и оказалось, что модифицировать алгоритм будет долго и дорого — хотя сотрудница сэкономила фирме 80 тысяч юаней ($12 300). В конце концов, чтобы компенсировать несправедливый штраф, работнице выдали ежеквартальный бонус.

Цифровизация ради цифровизации

Разработчики систем автоматизации знают, что клиенты часто не понимают, зачем им такое ПО. Иногда их требования сводятся лишь к слову «цифровизация», потому что им нужна правительственная субсидия. В городе Сучжоу, к примеру, правительство выдает стипендии по 100 тысяч юаней ($15 500). Но разбираться, полезна ли для них такая система, компании порой не хотят.

К примеру, к одному из разработчиков обратился представитель крупной государственной фирмы недвижимости — со своим планом цифровизации. По словам того разработчика, план был полон пустых теорий и противоречий: стандартизировать ежедневную работу и одновременно повысить креативность.

Поменять план было нельзя, его придумали топ-менеджеры. В конечном счете систему внедрили, но она работала плохо — и обвинили в этом разработчиков, у которых заказали ПО.

Замечают ли сотрудники вычеты из зарплаты

Sixth Note приводит ещё один пример. Недавно пользователь соцсети Weibo написал, что стартап в Ханчжоу требует от сотрудников сидеть на подушках с датчиками. Работники выяснили, что устройства следят за сердцебиением, дыханием, позой, уровнем усталости, анализируя, не отлынивают ли сотрудники.

Такие продукты покупают малые и средние предприятия, отмечают в отделе продаж фирмы, которая разрабатывает похожую технологию. Небольшой бизнес хочет, чтобы данные подгружались немедленно и были перед глазами руководителей.

Производители же заверяют, что такие подушки помогают следить за здоровьем и не предназначены для слежки. «Не для слежки? Чушь собачья. Единственная цель разработки чего-то подобного — мониторинг сотрудников», — заверяют в отделе продаж.

Такими уловками пользуются не только стартапы, но и крупные организации вроде государственной энергетической компании в Пекине. Чтобы совершить любое действие в офисе: вызвать лифт или пообедать, нужно просканировать карточку сотрудника. В конце дня эти данные подгружаются в профиль работника в системе.

Представитель Коммунистической партии в компании считает, что эта информация полезна: если «подозрительное» поведение повторяется пять раз в месяц, сотруднику срежут премию.