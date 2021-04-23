{"id":3128,"title":"PepsiCo, \u00ab\u200e\u0411\u043e\u0440\u0436\u043e\u043c\u0438\u00bb, Mars \u2014 \u043e\u0431 \u0438\u043d\u0441\u0430\u0439\u0442\u0430\u0445 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b \u0432 \u0441\u0435\u0442\u044f\u0445 X5","url":"\/redirect?component=advertising&id=3128&url=https:\/\/vc.ru\/x5tech\/236887-lays-v-kombo-s-pepsi-prodaetsya-na-60-luchshe-kakie-insayty-daet-brendam-novaya-sistema-analitiki-dialog-x5&hash=8bc8ad960d0f8d8a6b75a93c356c6d4a2234fbca1161a6ed10dd43b76dff3f57","isPaidAndBannersEnabled":false}
Карьера
Евгений Делюкин

Microsoft: постоянные видеозвонки приводят к стрессу и мешают сосредоточиться — мозгу нужен перерыв между встречами Статьи редакции

Хватит 10 минут отдыха, чтобы снизить напряжение и не терять интерес к разговору.

1 1 комментарий
571 просмотров

В марте 2021 года лаборатория Microsoft Human Factors Lab изучила, как непрерывные видеозвонки влияют на работу головного мозга. Компания выяснила, что с отсутствием перерывов связана большая часть «цифровой перегрузки».

Отдыхать в течение рабочего дня необходимо не только чтобы меньше уставать к концу дня, но и для того, чтобы лучше вовлекаться в задачи и активнее общаться во время встреч.

Как проходило исследование

В исследовании участвовали 14 волонтёров, у которых снимали электроэнцефалограмму мозга. Их разделили на две группы:

  • Первая половина участников посещала четыре получасовых собрания подряд, на каждой встрече обсуждали задачи — например, планировку офиса или маркетинговый план.
  • Вторая группа участников после каждой встречи делала 10-минутный перерыв, во время которого медитировали через приложение Headspace. Исследователи выбрали для всех участников медитацию, так как разные виды отдыха могли повлиять на чистоту результатов.

На следующий день группы поменялись местами.

Что показало исследование

  • Перерыв между видеозвонками защищает от чрезмерного стресса: отдых позволяет сохранять активность бета-волн стабильной. Без перерывов за два часа непрерывных встреч начинает расти активность бета-волн — а значит, у человека растёт уровень стресса.
  • Перерывы позволяют повысить вовлеченность человека в работу. Чтобы определить вовлеченность, исследователи изучали мозговые волны во фронтальной области мозга. У отдыхающих участников исследования активность мозговых волн была выше, чем у тех, кто работал непрерывно — их мозг демонстрировал большую отстраненность.
Исследователи изучали фронтальную альфа-асимметрию (разницу между правой и левой альфа-волновой активностью во фронтальной области мозга). При перерывах асимметрия положительна (активность выше). Без перерывов асимметрия отрицательна (выше отстраненность)
  • Прыжки с одной встречи на другую могут вызывать стресс. Без отдыха может резко вырасти бета-активность в начале и в конце встречи — это означает повышенный уровень стресса. Причина проста: человек к концу встречи начинает думать о том, что ему сейчас предстоит новая и нужно быстро переключить мысли на новые темы и задачи.
Перерывы удерживают рост бета-активности мозга (уровень стресса человека)

Что делать и как отдыхать

  • Microsoft рекомендует добавлять перерывы до или после встречи. Например, пятиминутный отдых перед 30-минутными собраниями или 15-минутный перерыв после часовых встреч.
  • Обычно люди считают, что непрерывная работа в течение нескольких часов может быть более продуктивна, так как они не отвлекаются и не тратят время на посторонние дела. Microsoft предлагает изменить мышление: перерывы должны стать частью рабочего дня.
  • Чтобы отдохнуть, нужно найти занятия, которые хорошо успокаивают и приводят мысли в порядок. Например, медитация, ходьба, чтение чего-то интересного или рисование. Подойдёт что угодно — главное на этот промежуток времени не думать о работе, а расслабиться, утверждают исследователи.
  • Перед тем, как назначить видеозвонок, подумайте: «А нужна ли вообще встреча, чтобы решить вопрос?». Возможно, что некоторые дела можно решить без встречи — через совместную работу с документами, почту или корпоративные мессенджеры. Простые рабочие задачи можно решить и в чате.
  • Встречи должны быть более собранными — и во многом чем они короче, тем лучше. Лучшая практика — заранее прислать участникам цель и описание встречи, вовремя начать и закончить встречу, а за пять минут до конца звонка перейти к подведению итогов. Это позволит проще решить задачи и потратить на них меньше времени.
  • На самой же встрече нужно удерживать вовлеченность участников и стимулировать их взаимодействовать между собой. Например, с помощью виртуальной «белой доски», функции «поднятия руки» и других возможностей корпоративных мессенджеров и видеосервисов.

#microsoft #продуктивность

1 1 комментарий
7
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Евгений Делюкин", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c","microsoft"], "comments": 1, "likes": 7, "favorites": 11, "is_advertisement": false, "subsite_label": "hr", "id": 237938, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 23 Apr 2021 17:26:30 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
1 комментарий
Популярные
По порядку

Alexey Mezenin

0

Я не понимаю зачем мне нужно разговаривать голосом с другими людьми при решении рабочих задач. Тем более, не понимаю зачем мне видеть при этом их лица. Ну и совсем не понимаю зачем мне сидеть в групповом чате и слушать чей-то диалог, смотря при этом на лица десятка других бедолаг. Колоссальный просер ресурсов компании и энергии сотрудников (особенно это заметно у интровертов). Перестал работать в таких компаниях, в итоге стал зарабатывать больше.

Мне это все казалось колхозом ещё в начале двухтысячных. В 2021 же есть сотни замечательных специализированных инструментов вроде Trello и Slack, которые позволяют настроить рабочие процессы более грамотно.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

М.Видео-Эльдорадо
Подписан
Отписаться
Нужен DevOps 6 разряда
Помните, как в начале 2021 года мы планировали дополнительно нанять в штат 600 программистов? Позади три месяца и в наш…
2
Телфин
Подписан
Отписаться
Речевая аналитика: мифы и реальность
Речевая аналитика - это не только ключевая функция IP-телефонии, но и эффективный сервис для принятия управленческих ре…
0
IPQuorum
Подписан
Отписаться
Как онлайн-концерты создают конкуренцию фильмам и сериалам
Станут ли онлайн-выступления будущим музыкальной индустрии или так и останутся вынужденной мерой пандемийного времени?…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Gre Li
за день
Когда-то Британия обязала маркировать товары по стране происхождения, чтобы потребитель мог отличить менее качественные на тот момент товары из Германии. Тогда Германия провела работу над контролем качества и…
Минюст внёс «Медузу» в список иноагентов
Gidevan
за неделю
Ну по фотографиям не понятно был ли пожар. Тут без эксперта не обойтись. 
«Тинькофф.Страхование»: экспертизу назначили после того, как мы по согласованию вынесли сгоревшую мебель из квартиры

Комментарии

Dmitry Kiselev

Минюст внёс «Медузу» в список…

Дмитрий Шошин

Если не маркетплейсы, то что…

Михаил Семин

«Тинькофф-страхование» меняет…

Вячеслав Григорьев

ФАС признала клип Моргенштерна…

EMAILMATRIX

Всё, что нужно знать о…

Владимир Якин

Образование, товары для дома и…

Vl Al

«Всем две недели отпуска за…

Alexander B

«Всем две недели отпуска за…

Илья М

Сложности перевода в латвийской…

Алексей

«Тинькофф-страхование» меняет…

An Ar

ФАС признала клип Моргенштерна…

Evgenii Evgenii

«Всем две недели отпуска за…

Николай Глущенко

ФАС признала клип Моргенштерна…

Алексей

«Тинькофф-страхование» меняет…

Илья М

Как продавать электричество в…

Николай Шелопугин

ФАС признала клип Моргенштерна…

Max Podzharov

ФАС признала клип Моргенштерна…

Макс Мухарёв

Всё, что нужно знать о…

Dmitry Dubov

Если не маркетплейсы, то что…

Николаев Александр

«Тинькофф-страхование» меняет…
null