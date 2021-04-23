Microsoft: постоянные видеозвонки приводят к стрессу и мешают сосредоточиться — мозгу нужен перерыв между встречами Статьи редакции
Хватит 10 минут отдыха, чтобы снизить напряжение и не терять интерес к разговору.
В марте 2021 года лаборатория Microsoft Human Factors Lab изучила, как непрерывные видеозвонки влияют на работу головного мозга. Компания выяснила, что с отсутствием перерывов связана большая часть «цифровой перегрузки».
Отдыхать в течение рабочего дня необходимо не только чтобы меньше уставать к концу дня, но и для того, чтобы лучше вовлекаться в задачи и активнее общаться во время встреч.
Как проходило исследование
В исследовании участвовали 14 волонтёров, у которых снимали электроэнцефалограмму мозга. Их разделили на две группы:
- Первая половина участников посещала четыре получасовых собрания подряд, на каждой встрече обсуждали задачи — например, планировку офиса или маркетинговый план.
- Вторая группа участников после каждой встречи делала 10-минутный перерыв, во время которого медитировали через приложение Headspace. Исследователи выбрали для всех участников медитацию, так как разные виды отдыха могли повлиять на чистоту результатов.
На следующий день группы поменялись местами.
Что показало исследование
- Перерыв между видеозвонками защищает от чрезмерного стресса: отдых позволяет сохранять активность бета-волн стабильной. Без перерывов за два часа непрерывных встреч начинает расти активность бета-волн — а значит, у человека растёт уровень стресса.
- Перерывы позволяют повысить вовлеченность человека в работу. Чтобы определить вовлеченность, исследователи изучали мозговые волны во фронтальной области мозга. У отдыхающих участников исследования активность мозговых волн была выше, чем у тех, кто работал непрерывно — их мозг демонстрировал большую отстраненность.
- Прыжки с одной встречи на другую могут вызывать стресс. Без отдыха может резко вырасти бета-активность в начале и в конце встречи — это означает повышенный уровень стресса. Причина проста: человек к концу встречи начинает думать о том, что ему сейчас предстоит новая и нужно быстро переключить мысли на новые темы и задачи.
Что делать и как отдыхать
- Microsoft рекомендует добавлять перерывы до или после встречи. Например, пятиминутный отдых перед 30-минутными собраниями или 15-минутный перерыв после часовых встреч.
- Обычно люди считают, что непрерывная работа в течение нескольких часов может быть более продуктивна, так как они не отвлекаются и не тратят время на посторонние дела. Microsoft предлагает изменить мышление: перерывы должны стать частью рабочего дня.
- Чтобы отдохнуть, нужно найти занятия, которые хорошо успокаивают и приводят мысли в порядок. Например, медитация, ходьба, чтение чего-то интересного или рисование. Подойдёт что угодно — главное на этот промежуток времени не думать о работе, а расслабиться, утверждают исследователи.
- Перед тем, как назначить видеозвонок, подумайте: «А нужна ли вообще встреча, чтобы решить вопрос?». Возможно, что некоторые дела можно решить без встречи — через совместную работу с документами, почту или корпоративные мессенджеры. Простые рабочие задачи можно решить и в чате.
- Встречи должны быть более собранными — и во многом чем они короче, тем лучше. Лучшая практика — заранее прислать участникам цель и описание встречи, вовремя начать и закончить встречу, а за пять минут до конца звонка перейти к подведению итогов. Это позволит проще решить задачи и потратить на них меньше времени.
- На самой же встрече нужно удерживать вовлеченность участников и стимулировать их взаимодействовать между собой. Например, с помощью виртуальной «белой доски», функции «поднятия руки» и других возможностей корпоративных мессенджеров и видеосервисов.
Я не понимаю зачем мне нужно разговаривать голосом с другими людьми при решении рабочих задач. Тем более, не понимаю зачем мне видеть при этом их лица. Ну и совсем не понимаю зачем мне сидеть в групповом чате и слушать чей-то диалог, смотря при этом на лица десятка других бедолаг. Колоссальный просер ресурсов компании и энергии сотрудников (особенно это заметно у интровертов). Перестал работать в таких компаниях, в итоге стал зарабатывать больше.
Мне это все казалось колхозом ещё в начале двухтысячных. В 2021 же есть сотни замечательных специализированных инструментов вроде Trello и Slack, которые позволяют настроить рабочие процессы более грамотно.
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