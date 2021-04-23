Хватит 10 минут отдыха, чтобы снизить напряжение и не терять интерес к разговору.

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В марте 2021 года лаборатория Microsoft Human Factors Lab изучила, как непрерывные видеозвонки влияют на работу головного мозга. Компания выяснила, что с отсутствием перерывов связана большая часть «цифровой перегрузки».

Отдыхать в течение рабочего дня необходимо не только чтобы меньше уставать к концу дня, но и для того, чтобы лучше вовлекаться в задачи и активнее общаться во время встреч.

Как проходило исследование

В исследовании участвовали 14 волонтёров, у которых снимали электроэнцефалограмму мозга. Их разделили на две группы:

Первая половина участников посещала четыре получасовых собрания подряд, на каждой встрече обсуждали задачи — например, планировку офиса или маркетинговый план.

Вторая группа участников после каждой встречи делала 10-минутный перерыв, во время которого медитировали через приложение Headspace. Исследователи выбрали для всех участников медитацию, так как разные виды отдыха могли повлиять на чистоту результатов.

На следующий день группы поменялись местами.

Что показало исследование

Перерыв между видеозвонками защищает от чрезмерного стресса: отдых позволяет сохранять активность бета-волн стабильной. Без перерывов за два часа непрерывных встреч начинает расти активность бета-волн — а значит, у человека растёт уровень стресса.

Перерывы позволяют повысить вовлеченность человека в работу. Чтобы определить вовлеченность, исследователи изучали мозговые волны во фронтальной области мозга. У отдыхающих участников исследования активность мозговых волн была выше, чем у тех, кто работал непрерывно — их мозг демонстрировал большую отстраненность.

Исследователи изучали фронтальную альфа-асимметрию (разницу между правой и левой альфа-волновой активностью во фронтальной области мозга). При перерывах асимметрия положительна (активность выше). Без перерывов асимметрия отрицательна (выше отстраненность)

Прыжки с одной встречи на другую могут вызывать стресс. Без отдыха может резко вырасти бета-активность в начале и в конце встречи — это означает повышенный уровень стресса. Причина проста: человек к концу встречи начинает думать о том, что ему сейчас предстоит новая и нужно быстро переключить мысли на новые темы и задачи.

Перерывы удерживают рост бета-активности мозга (уровень стресса человека)

Что делать и как отдыхать