Основатели Basecamp решили «сфокусироваться на рабочих делах»: отказались от политической и социальной активности внутри компании, заменили льготы прямыми выплатами и изменили подходы к управлению проектами и оценке сотрудников. Понравилось не всем.

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Обложка книги It Doesn't Have to Be Crazy at Work

Джейсон Фрид — сооснователь Basecamp и почтового сервиса Hey, а также соавтор книг Rework, Remote и It Doesn't Have to Be Crazy at Work, посвященных принципам управления небольшими компаниями и комфортной работе в них.

Книги, публикации и свободолюбивый подход к работе в Basecamp стали примером для других стартапов и компаний.

26 апреля в блоге Hey Фрид рассказал о серьёзных изменениях в корпоративной культуре Basecamp. Например, в компании отказались от обсуждения политики в рабочих чатах и заменили конкретные льготы (оплату фитнеса и курсов) на выплату денег, которые сотрудники могут потратить на своё усмотрение.

Причина всех изменений — основатели Basecamp хотят отказаться от всего лишнего, чтобы сфокусироваться только на работе: спокойно принимать нужные решения, вернуться к личной ответственности сотрудников за их дела и жизнь, снова доверять друг другу.

Принятые правила позволят «вернуться к истокам и делать то, что получается у нас лучше всего», заключает Фрид.

Но сотрудники раскритиковали новые правила, а как минимум один старший разработчик разработчик ушёл из компании. По его мнению, нельзя относиться к организации работы внутри компании, как к ещё одному продукту Basecamp.

Что изменилось в Basecamp

Запрет на общественно-политические дискуссии через корпоративные аккаунты. Компания разрешает сотрудникам обсуждать политику в личных мессенджерах, соцсетях и офлайн, но не там, где обсуждают рабочие вопросы.

Basecamp должен быть местом, где сотрудники могут спокойно работать с коллегами любой расы и политических убеждений, не принимая участия в постоянных спорах и дебатах, отмечает технический директор Basecamp и соавтор книг с Фридом Дэвид Ханссон.

Раньше они с Фридом полагали, что подобные дискуссии внутри команды полезны, но сейчас стало ясно — их участники не меняют своего мнения, а споры контрпродуктивны и вызывают лишь стресс и гнев.

Перенесите все свои мысли о политике в любое личное пространство, которое у вас есть. Twitter, Facebook, ваша местная группа, что угодно. Только не выносите это во внутренние коммуникационные платформы, которые мы используем для работы, если это не имеет прямого отношения к нашему бизнесу. Дэвид Ханссон технический директор Basecamp

Отказ от льгот — оплаты спортзала, пособий для ухода за здоровьем, фермерских продуктов и других бонусов.

Подобные выплаты «слишком глубоко подталкивают людей к определенному выбору, а то, что вы делаете вне работы — не наше дело», — отмечает Фрид.

В качестве компенсации каждый сотрудник получит полную стоимость льгот за 2021 год и сможет потратить эти деньги на что угодно.

В дальнейшем же Basecamp планирует напрямую распределять 10% ежегодной прибыли среди сотрудников, которые «можно потратить без участия компании или чьего-то суждения».

Отмена комитетов и принятия решений в рабочих группах.

По словам Фрида, на протяжении 21 года существования Basecamp не создавала рабочих групп, принимающих важные решения, но с недавнего времени «появилось несколько». От них отказались и вернулись к прямому назначению ответственных за направления.

«Никакой бюрократии — она замедляет работу. Возвращаемся к основам, личной ответственности и работе», — говорит сооснователь Basecamp.

Отказ от долгих обдумываний и акцента на прошлых решениях

Компания стала слишком нерешительной: сотрудники долго принимают решения и тратят много сил на то, чтобы защитить какие-то привычные процессы вместо того, чтобы быстро что-то поменять и объяснить, почему было сделано так, а не иначе. Это замедляет работу и сроки запуска новых проектов.

Отказ от оценки сотрудников по методу «360 градусов»

Изначально в Basecamp оценка эффективности сотрудника исходила от менеджера или руководителя группы, который давал прямую связь и рекомендации, что можно улучшить в работе.

Несколько лет назад процесс усложнился и стал хуже, считает Фрид: сотрудникам приходилось запрашивать отзывы о своей работе у коллег.

Проблема в том, что отзывы коллег обычно слишком положительны — их слова ободряют и поддерживают, но не влияют на работу сотрудника. Теперь же в Basecamp отказались от системы отзывов и оставили только прямую связь с руководителем.

Фокус только на продукте, а не на социальных делах.

«Не забывайте, что мы разрабатываем ПО для управления проектами, командной работы и управления почтой, а не решаем социальные проблемы», — пишет Фрид.

Он отмечает: влияние компании на общество «ограничивается тем, что она делает и как она это делает» — выпускает бизнес-книги, пишет в блогах, выступает, открывает исходный код продуктов и вносит «огромный вклад в индустрию», учитывая размер Basecamp. Всё внимание нужно сосредоточить на работе и этих активностях, говорит Фрид.

Basecamp не должна решать социальные проблемы, публично вмешиваться и комментировать вопросы актуальной мировой повестки или поддерживать какие-то движения.

Сотрудники могут заниматься любым делом, которым хотят, и поддерживать движения, высказываться на любые темы — но это их личное дело и их право, а не дело компании.

Сотрудники публично высказались против изменений

После публикации Джейсона Фрида как минимум пять топ-менеджеров объявили, что не согласны с новой политикой Basecamp, пишет Protocol.

Издание отмечает, что в редакцию написало ещё «множество сотрудников компании, которые на условиях анонимности рассказали о своем разочаровании и гневе».

С критикой выступили:

Глава отдела дизайнеров Basecamp Джонас Дауни. Он отметил, что работал в компании больше девяти лет, потому что в ней полно умных и добрых людей, с которыми вместе старались «делать правильные вещи». Изменения же «вызывают грусть и досаду».

Ведущий iOS-инженер Basecamp Зак Во: «Я обычный белый человек, которому легко игнорировать то, что не влияет на жизнь. Но я хочу, чтобы всё было лучше, а не легче».

Старший разработчик Basecamp Каспер Тимм Хансен. Он ушел из компании 10 апреля, а после публикации основателей отметил, что их слова показали «трещины в корпоративной культуре». «Basecamp — это организация. Её не нужно рассматривать как продукт, чтобы была возможность меняться», заявил Хансен.

Руководство Basecamp поддержал глава криптовалютной биржи Coinbase Брайан Армстронг, который недавно оказался в подобной ситуации.

В сентябре 2020 года Армстронг запретил активизм и обсуждение политики на работе и предложил сосредоточиться на миссии компании. В ответ из Coinbase тогда уволилось 60 несогласных сотрудников.

Ещё один поддержавший Basecamp — инвестор в стартапы Джейсон Калаканис. Он заметил, что политика на работе в «сегодняшней токсичной среде» — это «путь к страданиям и отвлечению».