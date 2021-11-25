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Карьера
Nazigul Jusupova

Гендиректором туроператора «Библио-Глобус» стал бывший глава департамента продаж «Аэрофлота» Ринат Асматуллов Статьи редакции

С 2021 года основной владелец туроператора — аэропорт «Шереметьево».

  • Асматуллов займёт пост с 1 декабря, пишут «Ведомости» со ссылкой на источника, близкого к «Библио-Глобусу» и «Аэрофлоту». О назначении сообщили также в «Шереметьево».
  • По данным издания, Асматуллов работал в «Аэрофлоте» с 2019 года. До этого был коммерческим директором в лоукостере «Победа». С 2009 до 2011 года он работал младшим сотрудником в российском лоукост-проекте «Авианова».
  • «Библио-Глобус» — крупнейший туроператор России. В 2020 году он занимал 117 место среди «200 крупнейших частных компаний России» из рейтинга Forbes.
  • В 2019 году туроператор Thomas Cook планировал приобрести «Библио-Глобус». Сумма сделки была разделена на несколько траншей: сначала владельцы туроператора получили бы $10 млн, а общая сумма могла достичь $150 млн, если бы «Библио-Глобус» показал определённые результаты. Но сделка не состоялась.
  • В августе 2021 года аэропорт «Шереметьево» купил туроператора. По данным базы «Контур.Фокуса», сейчас 75% ООО «Библио-Глобус Туроператор» принадлежит «Шереметьево», 25% — соосновательнице компании Юлии Туголуковой.

#новости #библиоглобус

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Stepan Sulimov

Туроператор - это что-то на старославянском?! До изобретению интернета и букинга?

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–4
Kirill Stoylov

Умоляю тебя, не снобствуй :)

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0
Stepan Sulimov

Зачем кому-то в 2021 пользоваться услугами туроператора?!
Я просто искренне не понимаю, если ты можешь сам за 10 минут все купить и улететь куда хочешь.
Мне кажется так все делают, ну кроме пенсионеров и слишком специализированных туров на северный полюс или типо того

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0
Kirill Stoylov

Хорошо, давай возьмем живой пример: я живу в Тюмени, из нашего аэропорта почти круглый год есть чартерный авиатрафик в Турцию и Египет.

Внезапно мне захотелось в Турцию на две недели. Зашел на условный bankturov.ru и купил онлайн картой себе тур. По ту сторону добрые люди оформят мне удобный авиабилет из моего города, решат вопросы с трансферами и заселением. Все удобно и быстро. Нужно лишь собрать чемодан и не проебаться со своевременным прибытием в аэропорт на check-in и вылет.

Минуя туроператора мне как в Турцию черепашиться из своего региона? Регулярным рейсом через один из авиаузлов Москвы, перед этим в эту самую Москву прилетев из Тюмени?

Это в Сочи, Питер или в Москву самостоятельно умотать мозгов не надо особых при помощи Авиасейлс и Букинга/Эрбнб. ред.

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Stepan Sulimov

Главный минус любого тура - это не возможность как-либо скомбинировать для тебя удобные параметры! Не хочу я лететь на самолете в 5 утра, пошёл сам купил на 11 и ещё меню себе выбрал какое хочешь, не захотел отель где много детей, выбрал какой нужно.

В данном конкретном случае, мне кажется туроператор просто лишний посредник, часто ещё и хреновый, который тебе не машину в аренду не предложит в том же Берлине например по прилету, не ранний заезд и т.д.

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Kirill Stoylov

В смысле? Я в условном bankturov.ru тоже выбираю то, что мне нужно. В первую очередь я там выбираю интересующий меня, а не туроператора отель. Ни разу не помню, чтобы в bankturov.ru или в самом Библио-Глобусе за меня решали, что мне удобнее.

Ну и с машинами в аренду – хз. С каким туроператором вы бы в Берлин собрались? Не очень попсовое направление у туроператоров в РФ. И, думаю, вопрос с рентой машины в аэропорту самостоятельно решается при наличии смартфона и баннковской карты.

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0
Сергей Коновалов

Вы просто не умеете их готовить! ;)

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0
Илья Попов

„Каждый человек имеет свой внутренний свет. Только у кого-то это свет свечи, а у кого-то — свет маяка.
Тонино Гуэрра

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Комментарий удален

Stepan Sulimov

.. ред.

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