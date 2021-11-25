Гендиректором туроператора «Библио-Глобус» стал бывший глава департамента продаж «Аэрофлота» Ринат Асматуллов Статьи редакции
С 2021 года основной владелец туроператора — аэропорт «Шереметьево».
- Асматуллов займёт пост с 1 декабря, пишут «Ведомости» со ссылкой на источника, близкого к «Библио-Глобусу» и «Аэрофлоту». О назначении сообщили также в «Шереметьево».
- По данным издания, Асматуллов работал в «Аэрофлоте» с 2019 года. До этого был коммерческим директором в лоукостере «Победа». С 2009 до 2011 года он работал младшим сотрудником в российском лоукост-проекте «Авианова».
- «Библио-Глобус» — крупнейший туроператор России. В 2020 году он занимал 117 место среди «200 крупнейших частных компаний России» из рейтинга Forbes.
- В 2019 году туроператор Thomas Cook планировал приобрести «Библио-Глобус». Сумма сделки была разделена на несколько траншей: сначала владельцы туроператора получили бы $10 млн, а общая сумма могла достичь $150 млн, если бы «Библио-Глобус» показал определённые результаты. Но сделка не состоялась.
- В августе 2021 года аэропорт «Шереметьево» купил туроператора. По данным базы «Контур.Фокуса», сейчас 75% ООО «Библио-Глобус Туроператор» принадлежит «Шереметьево», 25% — соосновательнице компании Юлии Туголуковой.
Хорошо, давай возьмем живой пример: я живу в Тюмени, из нашего аэропорта почти круглый год есть чартерный авиатрафик в Турцию и Египет.
Внезапно мне захотелось в Турцию на две недели. Зашел на условный bankturov.ru и купил онлайн картой себе тур. По ту сторону добрые люди оформят мне удобный авиабилет из моего города, решат вопросы с трансферами и заселением. Все удобно и быстро. Нужно лишь собрать чемодан и не проебаться со своевременным прибытием в аэропорт на check-in и вылет.
Минуя туроператора мне как в Турцию черепашиться из своего региона? Регулярным рейсом через один из авиаузлов Москвы, перед этим в эту самую Москву прилетев из Тюмени?
Это в Сочи, Питер или в Москву самостоятельно умотать мозгов не надо особых при помощи Авиасейлс и Букинга/Эрбнб. ред.
Главный минус любого тура - это не возможность как-либо скомбинировать для тебя удобные параметры! Не хочу я лететь на самолете в 5 утра, пошёл сам купил на 11 и ещё меню себе выбрал какое хочешь, не захотел отель где много детей, выбрал какой нужно.
В данном конкретном случае, мне кажется туроператор просто лишний посредник, часто ещё и хреновый, который тебе не машину в аренду не предложит в том же Берлине например по прилету, не ранний заезд и т.д.
В смысле? Я в условном bankturov.ru тоже выбираю то, что мне нужно. В первую очередь я там выбираю интересующий меня, а не туроператора отель. Ни разу не помню, чтобы в bankturov.ru или в самом Библио-Глобусе за меня решали, что мне удобнее.
Ну и с машинами в аренду – хз. С каким туроператором вы бы в Берлин собрались? Не очень попсовое направление у туроператоров в РФ. И, думаю, вопрос с рентой машины в аэропорту самостоятельно решается при наличии смартфона и баннковской карты.
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Как так вышло, что, якобы, самый успешный по количеству слушателей подкаст на российском (и не только) рынке не попадает в топы приложений, подборки изданий и вообще никак не появляется в медийном пространстве?
За три года через нее провели уроки больше 50 тысяч педагогов, а сегодня мы делаем крутой продукт, который может конкурировать со SkyEng.
Также власти планируют ввести дополнительные ограничения с 27 декабря до 9 января.
Представьте, что вам нужно передать архив своему знакомому. И вместо того, чтобы закачать его в облако, он предлагает записать файл на съемный диск и… привезти его лично. Выглядит странно? Для нас с вами — да. А вот для предприятий физическая транспортировка данных только набирает обороты. И тому есть логическое объяснение.
В 70-х Кармайкл предлагала вложиться в машину, которая будет расходовать всего литр бензина на 30 км и стоить $2000. Клиенты и инвесторы несли ей деньги, но оказалось, что у компании нет ни разработок, ни прототипов, а сама Лиз — это фальшивомонетчик Джерри Дин Майкл, который скрывается от ФБР.
Мы ни в коем разе не пропагандируем, мы просто студия дизайна, которая создает креативные сайты и интерфейсы не как у всех. Эта статья посвящена одному из наших зарубежных проектов, продукт которого запрещен здесь, но идёт семимильными шагами к разрешению там.