Delivery Club запустит для курьеров-студентов стипендию в 5000 рублей за сессию без троек Статьи редакции
Программа рассчитана на 300 курьеров из регионов.
- Первый этап стипендиальной программы на 10 млн рублей продлится полгода и начнётся после зимней сессии в январе 2022 года, объявила компания.
- Чтобы получить деньги, курьер должен сдать сессию в своём учебном заведении без троек и после 20 января заполнить форму для заявки. Компания будет проверять зачётку и другие документы.
- Программа рассчитана на 300 курьеров-студентов из регионов, которые уже работают с сервисом или начнут в ближайшее время. Delivery Club планирует увеличить количество участников и расширить географию программы.
Не открывая статью я предположил по заголовку, что в реальности будет а-ля "при условии отработки не менее 70 часов в неделю, первым пятиста подавшим заявку, в течении одного месяца" и прочая чепуха.
Отличить очень просто: по дихотомии заявляемых ценностей (стипендия студентам без троек) и исполнения (выплата 30 тысяч рублей тремстам студентам). Если бы коммерческая компания в действительности взяла социальную ответственность, то декларируемые заголовки совпадали бы с действиями (компания бы бессрочно делала ежемесячные выплаты всем студентам-работникам без троек).
А это очень большие бюджеты, которые явно не входят в рекламный бюджет сей компании.
Кажется понял, хотя вы и использовали сложное слово "дихотомия", пришлось в словаре смотреть! Если компания не может дать денег всем сколько им надо, то она не должна ничего делать. Подлинное решение любой социальной проблемы возможно только одним решительным ударом, в противном случае возникает дитохо... дихотомия между "хотите как лучше" и "не прекращаете череду перерождений бытия, несущую страдание живым", и всем в интернете становится видно сквозь эту дихотомию, что вы сделали это сугубо ради пиара.
Спасибо, меня давно этот вопрос волновал, вроде пояснее стало. И ведь вы даже статью не открывали, а так лихо разобрались. Да и по древнегреческим терминам видно — умный человек.
Тупая попытка для инфоповода.
Тупая или острая узнаем позже, как и факт выполнения обязательств, пока это обещание выплатить тем, кто хорошо учиться по 5к в месяц, правда через конкурс и не всем.
Такая псевдо-социальная "забота" в сугубо эгоистических целях (пиар) вызывает только осуждение.
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