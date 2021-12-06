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Карьера
Маша Цепелева

Delivery Club запустит для курьеров-студентов стипендию в 5000 рублей за сессию без троек Статьи редакции

Программа рассчитана на 300 курьеров из регионов.

  • Первый этап стипендиальной программы на 10 млн рублей продлится полгода и начнётся после зимней сессии в январе 2022 года, объявила компания.
  • Чтобы получить деньги, курьер должен сдать сессию в своём учебном заведении без троек и после 20 января заполнить форму для заявки. Компания будет проверять зачётку и другие документы.
  • Программа рассчитана на 300 курьеров-студентов из регионов, которые уже работают с сервисом или начнут в ближайшее время. Delivery Club планирует увеличить количество участников и расширить географию программы.

#новость #deliveryclub

1637 просмотров
24 24 комментария
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24 комментария
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Aleksei Shtein

Пользуюсь деливери с момента как их купил мейл, куча лет просто. Примерно 2-4 заказа каждую неделю. В разных регионах и городах страны, ни разу не приходил славянский юноша. Онли узбеки. Они разве студенты? где их найдут?

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1
Andrew Freez

ты на пороге разгадки хитрого плана экономии

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8
Nikitinz

Гениально)

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6
Степан Фадеев

Ничего не заказываю ни деливери ни Яндекс едой, но на улице своего города встречаю очень часто молодых людей именно в спец. одежде этих доставок. Не знаю, может они с карнавала идут или в универе выдали.

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0
Grigoriy Malyshev

300 * 5 000 = 10 000 000

UPD. В комментах пояснили, что означаент слово "стипендия", и что в моих расчетах есть ошибка ред.

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2
Andrei Smirnovsky

Так не 1 месяц, а 6.

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1
Sergei Timofeyev

Тоже не получается.

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1
Сергей Зезюлинский

300х5000х6 = 9 000 000

Ответить
0
Sergei Timofeyev

И премию руководству!

Ответить
2
Андрей Кустов

и НДФЛ ;)

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0
Grigoriy Malyshev

Сессия же один раз, не? Надо в статье тогда уточнить, что не разовая выплата, а на весь период (для таких как я уточнить)

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0
Абстрактный дебаркадер

Почему один раз? Зимняя и летняя

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Стипендия назначается на следующий семестр обычно после сдачи сессии.

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0
Aydar Sultanov

Тупая попытка для инфоповода. Такая псевдо-социальная "забота" в сугубо эгоистических целях (пиар) вызывает только осуждение.

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2
Антон Гашет

Во, видно разбирающегося человека. Научите пожалуйста, как отличить псевдо-социальную "заботу" в сугубо пиарных целях от шага в сторону социальной отвественности бизнеса, комбинирующего хороший пиар с положительным социальным эффектом?

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1
Aydar Sultanov

Не открывая статью я предположил по заголовку, что в реальности будет а-ля "при условии отработки не менее 70 часов в неделю, первым пятиста подавшим заявку, в течении одного месяца" и прочая чепуха.
Отличить очень просто: по дихотомии заявляемых ценностей (стипендия студентам без троек) и исполнения (выплата 30 тысяч рублей тремстам студентам). Если бы коммерческая компания в действительности взяла социальную ответственность, то декларируемые заголовки совпадали бы с действиями (компания бы бессрочно делала ежемесячные выплаты всем студентам-работникам без троек).
А это очень большие бюджеты, которые явно не входят в рекламный бюджет сей компании.

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0
Антон Гашет

Кажется понял, хотя вы и использовали сложное слово "дихотомия", пришлось в словаре смотреть! Если компания не может дать денег всем сколько им надо, то она не должна ничего делать. Подлинное решение любой социальной проблемы возможно только одним решительным ударом, в противном случае возникает дитохо... дихотомия между "хотите как лучше" и "не прекращаете череду перерождений бытия, несущую страдание живым", и всем в интернете становится видно сквозь эту дихотомию, что вы сделали это сугубо ради пиара.

Спасибо, меня давно этот вопрос волновал, вроде пояснее стало. И ведь вы даже статью не открывали, а так лихо разобрались. Да и по древнегреческим терминам видно — умный человек.

Ответить
1
Aydar Sultanov

Что-то много иронии у вас в тексте для любителя жрать с лопаты лицемерие коммерческих компаний.

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0
Абстрактный дебаркадер

Тут всё просто, сейчас поясню. Если в новости есть фото с триколором и людьми в синих пиджаках, которые пожимают друг другу руки, то это социальная ответственность бизнеса. Если таковых нет, то это псевдосоциальная забота.

Ответить
0
Павел

Тупая попытка для инфоповода.

Тупая или острая узнаем позже, как и факт выполнения обязательств, пока это обещание выплатить тем, кто хорошо учиться по 5к в месяц, правда через конкурс и не всем.
Такая псевдо-социальная "забота" в сугубо эгоистических целях (пиар) вызывает только осуждение.

Плохой бизнес, плохой не делай так больше, не думай о прибыли, нельзя, думай о "благе для всего человечества" и будь бессеребрянником.

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0
Yan Purvenes

Другие курьеры не студенты должны подать на дискриминацию

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1
Stepan Sulimov

Курьеры:

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1
Сергей Зезюлинский

😂

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0
Виталий Брагин

Все равно это милота

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–1
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