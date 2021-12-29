Мотоцикл в качестве бонуса и зарплата $92 тысячи в год: как ИТ-компании в Индии привлекают таланты Статьи редакции
В 2021 году Индия переживает крупнейший за восемь лет бум найма сотрудников. Rest of World рассказывает, чем вызваны такие изменения на рынке труда и как они влияют на всех его участников.
До 2021 года начинающие ИТ-специалисты в Индии могли рассчитывать на жёстко контролируемый девятичасовой рабочий день в офисе с заработком $6000 в год. Но пандемия изменила всё: многие стали удалённо работать на западные компании, а местные фирмы ощутили нехватку сотрудников.
По данным Rest of World, почти 50% индийских организаций планируют увеличить штат в начале 2022 года, а пять самых крупных из них готовы нанять более чем 200 тысяч работников. Даже соискатели с небольшим опытом получают сразу несколько предложений, что позволяет им ориентироваться на более привлекательные условия.
Бывший партнёр консалтинговой фирмы Korn Ferry Кунал Сен говорит, что на индийском рынке труда сложилась уникальная ситуация.
«Паника в начале пандемии привела к увольнениям и сокращению зарплат, но теперь ситуация нормализовалась. Спрос есть на сотрудников всех уровней — от младшего до старшего. Идёт борьба за лучших кандидатов. Ничего подобного я раньше не видел», — поделился он.
Количество ищущих работу людей тоже растёт: по данным рекрутингового сервиса TopHire, оно увеличилось 2021 году в два раза по сравнению с прошлым. Но, как отмечают в компании, это не значит, что фирмы смогут дёшево заполучить специалистов.
Что компании предлагают специалистам
Старший менеджер по работе с клиентами в TopHire Рита Мишру отмечает, что меняющие работу соискатели претендуют на значительное повышение зарплаты. «В 2020 году стандартным в индустрии было повышение на 20-30%. Теперь этот показатель вырос до 80% и доходит иногда до 100%», — говорит она.
Некоторые крупные организации дарят сотрудникам мотоцикл от BMW, KTM и Royal Enfield, автомобиль от Mercedes или наборы устройств, которые включают, например, планшеты Apple iPad Pro со стилусом Apple Pencil, наушники от Bose и «умные» часы от Samsung.
В середине 2021 года Нипун Агарвал закончил Технологический институт Бирла по специальности «Электроника и приборостроение» и сразу же получил три предложения — от стартапов, где проходил практику, и американской компании MIT Media Lab, на которую работал удалённо.
Пандемия открыла для молодых специалистов, как Агарвал, возможность работать из дома, поэтому он смог выбирать между организациями.
Пожелавшие остаться анонимными разработчики среднего звена рассказали Rest of World, что с апреля 2021 года их зарплата удвоилась: они ушли из международных корпораций с плохими условиями работы и неудобным графиком и до августа проходили собеседования, постепенно повышая размер предложений до желаемого.
Теперь один из них зарабатывает около $92 тысяч в год при четырёхлетнем трудовом стаже.
Что делать стартапам
Но не всем нравятся эти «американские горки». Для небольших стартапов наём и удержание талантов стало проблемой: они не могут предложить те же бонусы и зарплату, что большие компании.
Анонимный основатель одного стартапа соглашается, что нанимать специалистов сложно, особенно на своих условиях. По его словам, выпускники престижных колледжей предпочтут работу в известных корпорациях, как Amazon, Google или Microsoft, или в хорошо финансируемых стартапах.
Поэтому учредитель нанимает выпускников менее престижных учебных заведений, но на трудоустройстве проблемы не заканчиваются. «Сотрудники также ожидают регулярных надбавок, поэтому мы повышаем их зарплаты на 30-40% каждые несколько кварталов, чтобы не отставать от рынка», — говорит он.
Ведущие фирмы могут предложить больше, чем стартапы. Поэтому особенно важной для последних стала самопрезентация. «В наши дни питчинг для студентов ничем не отличается от питчинга для инвесторов», — в шутку заключает анонимный основатель стартапа.
А мотоцикл чтоб разраб поскорее убился
В Индии оказывается рынок тоже "перегрет".
при условии что это развивающийся рынок он должен быть даже более перегрет чем другие
> До 2021 года начинающие ИТ-специалисты в Индии могли рассчитывать на жёстко контролируемый девятичасовой рабочий день в офисе с заработком $6000 в год.
Я специально взял слово "перегрет" в кавычки. Возможно рынок был недогрет.
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