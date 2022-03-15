Как команда проектировщиков из электроэнергетики пришла в IT и разработала ПО для управления проектами: история EASYTASK

Привет, vc, на связи Алексей Голиков, генеральный директор МЦР. Сегодня рассказываю о разработке нашего собственного продукта, EASY TASK, системе управления проектами и командами. Ниже будет история о том, как команда с бэкграундом в электроэнергетике делала ПО для себя, а потом поняла, что может предложить его рынку.