Карьера
Скучный микрофон

Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян стал гендиректором компании в России Статьи редакции

Он будет совмещать две должности.

Худавердян сменит Елену Бунину, которая возглавляла российский «Яндекс» с 2017 года. Он будет совмещать новую должность с постом управляющего директора «Яндекса».

Сама Бунина останется в компании: продолжит быть её HR-директором и сосредоточится на развитии образовательных проектов. Гендиректором группы остаётся Аркадий Волож.

Фото: Олег Яковлев / РБК

Худавердян пришёл в «Яндекс» в 2006 году. Он в том числе возглавлял сервисы «Яндекс.Браузер» и «Яндекс.Навигатор». В 2015 году топ-менеджер стал гендиректором «Яндекс.Такси». В 2019 году он стал управляющим директором «Яндекса», должность ввели специально для него.

#новость #яндекс

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Bruce Robertson

Учитывая тенденцию, планирую сменить фамилию на армянскую 🇦🇲

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Сергей Я

Учитывая ситуацию, я бы лучше остался Брюсом Робертсоном.

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Алексей Никитенко

Кто ж ему поверит..

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ляг, отдохни

А вы разбираетесь в ситуациях!

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Тимур Шайхулин

Брюс Робертсонян

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Marat Nigametzianov

Робертсосян

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Johnny Vorony

Да, сделай Нахуювсехвертян
Bruce Naxuyouvsexvertyan

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Андрей Арутюнян

Добро пожаловать в семью 😀

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Евгений Анатольевич

Все время вспоминаю анекдот, рассказанный вроде самим Тиграном:

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добрая букашка

супердиректор в суперкомпании с суперэпом в супердежаве

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Johnny Vorony

А ЗП какая?

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Александр Добриневский

Он будет совмещать две должности.
Т.е. буквально сидеть на двух стульях? 🤔

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Андрей Чуль

Наверное, разумно, учитывая его публичную позицию и нежелание лезть на броневик.

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NPLaw
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