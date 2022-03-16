Карьера
Маша Цепелева

Telegram-канал The Edinorog стал собирать и публиковать заявки от команд разработчиков, оставшихся без работы Статьи редакции

Работодатели могут узнать профиль, количество человек, навыки и контакты команд.

15 марта автор канала про венчурный бизнес и стартапы The Edinorog Дмитрий Филонов опубликовал призыв к командам разработчиков, маркетологов, дизайнеров и других оставшихся без работы, и к работодателям с вакансиями.

Давайте попробуем пристроить команды, которые остались без работы. И неважно откуда вы — удалённую работу ещё никто не отменял. Кидайте свои данные вот в эту форму, а я буду публиковать по мере накопления. И я ещё напоминаю, что компании могут публиковать свои вакансии. Для этого нужно кинуть заявку вот по этой ссылке.

Дмитрий Филонов
автор The Edinorog

16 марта Филонов опубликовал информацию о четырёх командах. В каждой — от четырёх до 14 человек.

The Edinorog 🦄
Свободные команды - выпуск 1

Во-первых, спасибо огромное тем, кто откликнулся помочь! Вас так много и это так приятно! Во-вторых, если у вас освободилась команда разработчиков или еще кого-то, то кидайте заявки сюда https://forms.gle/5T8iW3UmvBavX6cTA

1Профиль: Создание сервисно...
Свободные команды - выпуск 1

Во-первых, спасибо огромное тем, кто откликнулся помочь! Вас так много и это так приятно! Во-вторых, если у вас освободилась команда разработчиков или еще кого-то, то кидайте заявки сюда https://forms.gle/5T8iW3UmvBavX6cTA

1Профиль: Создание сервисному-ориентированных омниканальных продуктов в сферах — Туризм, Строительство, Техника, Документация
Сколько в команде: 4 человека
Навыки: Высшая продуктовая экспертиза, настроение на потрясающий сервис, многоярусное тестирование гипотез в бою, срочное формирование MVP, предпочтения в Low-code разработках
Контакт: +74722364926

2Профиль: Запуск продукта prop tech (разработка, маркетинг, продукт, дизайн)
Сколько в команде: 9 человек
Навыки: Разработка продукта с нуля
Контакт: https://t.me/egoroved

3Профиль: тех поддержка https://it-delo.by/ Работали в РБ, сейчас переезжаем в Польшу
Сколько в команде: 4 человека
Навыки: https://it-delo.by/ - все подробно тут
Контакт: +375291113723 Светлана

4Профиль: Computer vision and AI
Сколько в команде: 14 человек
Навыки: https://www.notion.so/ai25/ai25-team-s-page-fd9a8827b2024092a0a7d3e435bbe3c9
Контакт: team@ai25.team

@TheEdinorogBlog

Информация о командах и вакансиях будет публиковаться в канале минимум раз в неделю.

#взаимопомощь #новость

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6 комментариев
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Adrian Azarov

Василий Пупкин опубликовал в Одноклассниках свое резюме, чтобы найти работу – будет ли про это новость?

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Game Topia

Это очень важная новость! Точно также, как всем очень интересно знать о новых телеграм каналах.

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Sasha Step

Хорошее дело. Молодцы.

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Game Topia

И они теперь надеются на что? Что им будут платить столько же? Или это шаг сделан чтобы хоть с голоду не умереть и работать за анаком?

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Sasha Step

Они не надеются, они действуют. Ну и еще не пытаются глумится над теми кому сейчас тяжело.

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Eugene Semerenko

примерно то же самое для индивидуальных разработчиков (релокация):
https://t.me/recruitcoders

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