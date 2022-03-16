Давайте попробуем пристроить команды, которые остались без работы. И неважно откуда вы — удалённую работу ещё никто не отменял. Кидайте свои данные вот в эту форму, а я буду публиковать по мере накопления. И я ещё напоминаю, что компании могут публиковать свои вакансии. Для этого нужно кинуть заявку вот по этой ссылке.