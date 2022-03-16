Telegram-канал The Edinorog стал собирать и публиковать заявки от команд разработчиков, оставшихся без работы Статьи редакции
Работодатели могут узнать профиль, количество человек, навыки и контакты команд.
15 марта автор канала про венчурный бизнес и стартапы The Edinorog Дмитрий Филонов опубликовал призыв к командам разработчиков, маркетологов, дизайнеров и других оставшихся без работы, и к работодателям с вакансиями.
16 марта Филонов опубликовал информацию о четырёх командах. В каждой — от четырёх до 14 человек.
Информация о командах и вакансиях будет публиковаться в канале минимум раз в неделю.
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Василий Пупкин опубликовал в Одноклассниках свое резюме, чтобы найти работу – будет ли про это новость?
Это очень важная новость! Точно также, как всем очень интересно знать о новых телеграм каналах.
Хорошее дело. Молодцы.
И они теперь надеются на что? Что им будут платить столько же? Или это шаг сделан чтобы хоть с голоду не умереть и работать за анаком?
Они не надеются, они действуют. Ну и еще не пытаются глумится над теми кому сейчас тяжело.
примерно то же самое для индивидуальных разработчиков (релокация):
https://t.me/recruitcoders