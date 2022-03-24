«Яндекс» частично возобновил наём сотрудников на должности ведущих разработчиков Статьи редакции
Открыто 120 таких вакансий.
- «Яндекс» начал поиск кандидатов на позиции старших бэкенд-, фронтенд- и мобильных разработчиков, рассказали vc.ru в компании. Откликнуться можно на общей странице с вакансиями компании, поставив фильтр с должностями.
- До начала «военной операции» в «Яндексе» было 949 открытых вакансий. 28 февраля компания объявила, что наём в компанию приостанавливается, сокращений не будет.
- 18 марта VK объявила, что готова принять на работу целые команды — с руководителями, техническими специалистами, дизайнерами, продуктовыми менеджерами и другими.
- 21 марта наём ИТ-специалистов возобновил МТС, открыто 500 вакансий.
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