Карьера
Маша Цепелева

«Яндекс» частично возобновил наём сотрудников на должности ведущих разработчиков Статьи редакции

Открыто 120 таких вакансий.

  • «Яндекс» начал поиск кандидатов на позиции старших бэкенд-, фронтенд- и мобильных разработчиков, рассказали vc.ru в компании. Откликнуться можно на общей странице с вакансиями компании, поставив фильтр с должностями.
  • До начала «военной операции» в «Яндексе» было 949 открытых вакансий. 28 февраля компания объявила, что наём в компанию приостанавливается, сокращений не будет.
  • 18 марта VK объявила, что готова принять на работу целые команды — с руководителями, техническими специалистами, дизайнерами, продуктовыми менеджерами и другими.
  • 21 марта наём ИТ-специалистов возобновил МТС, открыто 500 вакансий.

#новость #яндекс

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2 комментария
Хозяин

Есть ли fast track для ветеранов с боевым опытом?

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Владимир Тихонов

Не попробуешь - не узнаешь

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