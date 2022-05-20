Y Combinator посоветовал стартапам «готовиться к худшему» на фоне падения рынка Статьи редакции
Акселератор разослал стартапам-участникам письмо с предупреждением о последствиях нового кризиса и дал советы, как к нему подготовиться.
С содержанием письма ознакомился TechCrunch. Всего акселератор назвал девять пунктов, на которые стартапам стоит обратить внимание. Среди них:
- «Сейчас безопаснее — готовиться к худшему». Если нынешняя ситуация такая же, как два последних экономических спада, лучший способ подготовиться — сократить расходы и увеличить runway (время, которое стартап может прожить до того, как закончатся деньги) в течение следующих 30 дней.
- Если runway нет, а существующие или новые инвесторы готовы дать больше денег прямо сейчас (даже на тех же условиях, что и в предыдущем раунде), стоит серьёзно подумать над этим предложением.
- Если план компании — привлечь деньги в ближайшие 6-12 месяцев, стоит помнить, что шансы на успех крайне малы, даже если компания преуспевает. Y Combinator рекомендует изменить этот план.
- Многие из конкурентов не смогут построить надёжные планы и поддержать высокие темпы развития, отмечает Y Combinator. Поэтому стартап может получить значительную долю рынка во время экономического спада только потому, что он «выжил».
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