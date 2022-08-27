«Как только гендиректор слышал про себя обидное — урезал зарплату»: шесть историй про «дичь» в ИТ-компаниях Статьи редакции
dev.by спросило у айтишников, с какой «жестью» им приходилось иметь дело на работе, и выбрало шесть историй.
«Отработал полный месяц — получил 300+ рублей»
Работал в небольшой ИТ-компании, которая ориентировалась на внутренний рынок и работала преимущественно с госзаказчиками.
День зарплаты для всех был загадкой: заплатят или нет и сколько. Можно было отработать весь месяц, а в итоге получить 300+ рублей (здесь и далее — белорусских).
Все из-за контракта. В нём прописывались минимальная ставка за час работы либо оклад, а остальное доплачивалось на усмотрение руководства в зависимости от выполненных задач.
Система была следующей. Каждому работнику давался план работы, равный количеству рабочих часов в месяц, и распределялась нагрузка по задачам. Ежемесячно план подписывался руководством и передавался в бухгалтерию для оплаты отработанных часов согласно контракту.
Но руководство «закрывало» задачи на своё усмотрение. Если по какой-то причине таск не принимался (ошибки в коде, заказчик не принял работу, команда плохо работала), то статус задачи выставлялся «не принята». И потраченное время оплачивалось по минимальной стоимости. Поэтому часто в день зарплаты большинство сотрудников не знали, подпишут ли им отчёт и сколько в итоге они получат на руки. В среднем выходило, что компания платила половину от оговоренной зарплаты.
У других позиций (не разработчиков) был другой принцип оплаты. Условно, новый работник договаривается на 2000 рублей. В контракте прописывался оклад 50% + премия 50%. По итогам месяца работник получал 1000 рублей, если отработал полный месяц. А вот получение премии нужно было обосновать. Здесь всё зависело от напористости сотрудника и его умения отстоять свою точку зрения. Такие прения сторон могли продолжаться в кабинете начальства не один час на протяжении нескольких дней.
Каждый месяц в компании устраивались шуточные соревнования, выясняли, кому заплатили меньше всех. Если, конечно, не находился абсолютный победитель, который почти ничего не получал, потому что ему не закрыли ни одного часа работы.
Через 2-3 месяца работы многие пытались забрать трудовую любым способом без увольнения по статье. Кто-то просто уходил без трудовой или пытался бороться через суд. Кто шёл на угрозы и шантаж, у того был шанс уволиться тихо. В 99% случаев те, кто отработал год по контракту, потом увольнялись.
«Прошла ликбез о “правильности” выбрасывания прокладок»
У меня был опыт работы в компании по продажам готовых курсовых работ.
Офис небольшой, из 20 человек — пять девушек, включая руководителя. Так вот она установила такое правило. Средства личной гигиены (прокладки/тампоны) все девушки должны выбрасывать исключительно в мусорные ведра возле рабочих столов. И желательно «закапывать» их глубоко в мусор. Даже плотно упакованные средства личной гигиены было запрещено выбрасывать в общем туалете.
По этому поводу нас даже собирали на «ликбез» о «правильности» выбрасывания. После этого в течение пары месяцев руководитель мониторила, как исполняется её распоряжение.
«СЕО лично просматривал и мониторы, и камеры видеонаблюдения»
Около полугода проработал техником-программистом в аутсорсинговой компании.
Странности начались сразу после принятия оффера. Всем, кто прошёл стажировку, прислали новенькие CV с перечнем из десятков технологий, тремя годами опыта и даже краткой биографией. Всё это надо было вызубрить, а на следующий день пройти собеседование с потенциальным заказчиком.
Я сперва решил, что наверху что-то напутали. Но проектный менеджер объяснил, что они так работают и ничего странного в этом не видят.
Рабочие процессы в компании — это отдельная тема. По сути, тебе после трёх месяцев самообучения дают проект и всё. Даже спросить совета не у кого, потому что опытные люди увольняются, бывает, через месяц. Все остальные — такие же стажировщики, только постарше.
Раз в день в офисе раздавали сушки. Сотрудники буквально на коридоре караулили эйчара, которая в строго определенное время выносила одну-две несчастных коробки на всех.
В прошлом году двое парней подали на компанию в суд. После этого примерно половина коллег из моего отдела получила голые оклады — 400 рублей. Когда людям начали резать зарплаты, многие возмутились. Некоторым сотрудникам не отдавали трудовые. Коллеги пожаловались в Минтруда и соцзащиты, надеялись, что будет какая-то проверка компании. Но это не помогло.
Я подал заявление об увольнении по соглашению сторон. После долгих бесед меня уволили за прогул и выплатили на карточку голый оклад. Недоплатили примерно $600. Судиться не было ни времени, ни денег. Да и опыт моих коллег показал, что надежды мало.
«Работал неофициально, не заплатили €19 тысяч»
Несколько лет работал тимлидом в небольшой аутсросинговой компании (30+ человек). Получал около €4 тысяч налом по договорённости с компанией. Никаких контрактов не было. Зарплата неофициальная. Директор говорил, что «лучше вместо налогов буду больше платить».
Компания нравилась, коллектив был супер. Но так случилось, что от нас ушёл основной заказчик — американская компания, после чего начались проблемы.
Сначала сотрудникам снизили зарплату до $500, а через два месяца — до $50. Причём директор своё время считал по $100 час, а что оставалось — раздавал. И убеждал, что все вернёт. В итоге я уволился. Если считать ту зарплату, на которую я договаривался, то общий долг передо мной за пять месяцев составил около €19 тысяч. Но так как работал неофициально, то глупо было что-то требовать. Бесценный опыт.
«Компания проверяла родственные связи в МВД»
Работал в крупной компании. При трудоустройстве дали анкету, в которой в том числе надо было заполнить пункт о том, есть ли у тебя родственники в суде или системе МВД. И предупредили, что если эта информация окажется недостоверной, компания откажет в трудоустройстве. Это было еще до всех политических событий 2020 года.
Ещё одна особенность — в контракте прописывали зарплату намного меньше, чем обсуждалась на собеседовании. Говорили, что остальная часть будет выплачиваться в виде премии. Например, моя зарплата по договоренности была $2000, а по контракту $300. За всё время работы всегда выплачивали оговоренную сумму. Но когда я захотел уволиться до окончания контракта, шантажировали тем, что выплатят только минимальную часть.
Договаривались, что отпустят через месяц-полтора, будут искать замену. Но срок выходил, а отпускать не собирались, так как кандидаты не подходили. В конце концов нашли человека и меня отпустили.
«Все перерабатывали, но бесплатно. Текучка всё равно была низкая»
Два года отработала в небольшой аутсорсинговой компании.
Одной из особенностей компании были постоянные переработки. О них никто не предупреждал на старте, и они никогда не оплачивались. Хеды отделов чаще всего работали до часу ночи, а некоторые хеды — без выходных несколько месяцев. Я сама часто сидела до 12 ночи.
Мы пытались как-то решить эту проблему, повлиять на руководство, но нам говорили «надо сделать» и всё. Люди, которые настраивали свой рабочий день строго на 8-9 часов, не ценились и их часто увольняли спустя 3-4 месяца работы. Но в целом текучка в компании была на удивление не высокая. Ребята спокойно выдерживали год-два.
При этом зарплаты были ниже рынка. Бизнес-аналитики уровня джуниор получали $300-400 даже после года работы, у хедов отделов зарплата была $1000.
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Статьи по теме:
Однажды я работал на человека, владевшего сайтом про партнёрские программы. И он захотел, чтобы в нижней части страниц были текстовые статьи про партнёрки, написание которых поручил мне. Статьи должны были быть хороши с точки зрения SEO и при этом не содержать фактической херни, так как пользователи могли их прочитать. А засада была в том, что владелец хотел очень дешёвых копирайтеров. Я нашёл нормального за 150 рус. руб. за 1000 знаков, он написал одну статью, ошибок в ней было немного. Владелец статью принял, но сказал больше с ним не работать, потому что 150 руб. это много, надо поискать за 90. И вообще, у него для медицинских проектов были копирайтеры по 60. Я про русские рубли, если что.
Я нанял копирайтера подешевле, он написал текст. Владелец очень удивился, когда его увидел, столько фактических ошибок в нём было. Связи между количеством ошибок и стоимостью услуг, он не замечал.
И ещё про этого чудака. У нас был разработчик, который время от времени сайт допиливал. Списывал время на задачки, я в конце месяца строил отчёт, умножал сумму часов на часовую ставку и отдавал шефу на оплату. И в один прекрасный день шеф сказал, что платить 60 000 рус. руб. в месяц разработчику — это много, поэтому надо сократить количество работы с 6-8 до 3-4 часов в день. Спустя месяц устроил скандал по поводу того, почему разработчик сделал в два раза меньше работы.
Трешачок, конечно, но за почти 20 лет в ИТ и похлеще видел: как руководство сдавало (!) сотрудникам рабочие помещения в аренду, например (-:
Это как?)
Ну вот так (-:
Сложно представить, конечно. Сам там не работал, я достаточно разумен, но наблюдал это своими нлазами, было общее здание, пересекались, охреневали.
Лет 12-15 тому. Как тогда, так и сейчас не могу понять что их там держало.
И это про ИТ, а что в продажах творится повсеместно, полнейший здец.
Самая поганая компания - Новатэк. Хамство в отношении персонала сказочное. При поступлении на работу обещают одну зарплату, платят гораздо меньше. На вопросы отвечают, что тебе назвали зарплату с премией, а ты плохо работаешь поэтому голый оклад. Руководство компании делает ставку на потогонную систему. Людей держат года два. затем находят повод для увольнения и набирают новых.
4к€ -> 500$. Не звоночек?