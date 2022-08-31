«Многолетний получатель рекомендаций фильмов, которые уже смотрел»: как правильно заполнить профиль в LinkedIn Статьи редакции
И получить «опыт работы» сразу в Apple, Amazon, Facebook*, Google и Netflix.
Глава маркетингового отдела компании Podia Лен Маркидан указал в своём LinkedIn сразу пять компаний — Apple, Amazon, Facebook*, Google и Netflix. Согласно профилю, он «работает» в них одновременно на протяжении 13-20 лет. Внимание на это обратил основатель сервиса для поиска работы Laskie Крис Бакке.
Правда, «работа» Маркидана особенно не отличается от действий обычных пользователей сервисов этих компаний.
Например, в Amazon он «увеличил объёма заказов на 823% за семь лет», в Apple «руководил удалённой поддержкой пожилых членов семьи по всей стране», в Netflix был «многолетним получателем предложений о фильмах, которые уже смотрел». А в Google он «отвечает за отправку монетизируемых персональных данных в "Поиск", Gmail, "Карты" и другое».
Когда твит стал популярным, LinkedIn заблокировал профиль Маркидана. Сам автор теперь готовится обновить резюме.
*Meta, которой принадлежит Facebook, признана экстремистской в России.
сильный маркетолог я считаю
Блокировку за находчивость получил?
За нелегальное ношение чувства юмора