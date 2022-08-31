И получить «опыт работы» сразу в Apple, Amazon, Facebook*, Google и Netflix.

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Глава маркетингового отдела компании Podia Лен Маркидан указал в своём LinkedIn сразу пять компаний — Apple, Amazon, Facebook*, Google и Netflix. Согласно профилю, он «работает» в них одновременно на протяжении 13-20 лет. Внимание на это обратил основатель сервиса для поиска работы Laskie Крис Бакке.

Правда, «работа» Маркидана особенно не отличается от действий обычных пользователей сервисов этих компаний.

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Например, в Amazon он «увеличил объёма заказов на 823% за семь лет», в Apple «руководил удалённой поддержкой пожилых членов семьи по всей стране», в Netflix был «многолетним получателем предложений о фильмах, которые уже смотрел». А в Google он «отвечает за отправку монетизируемых персональных данных в "Поиск", Gmail, "Карты" и другое».

Когда твит стал популярным, LinkedIn заблокировал профиль Маркидана. Сам автор теперь готовится обновить резюме.