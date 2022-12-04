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Карьера
Былой франт

«Я старше всех в команде»: история тестировщицы, сменившей профессию почти в 40 лет Статьи редакции

Свитчнуться из кулинара со стажем в джуна-айтишника и получить свой первый оффер сразу после десятимесячных курсов — всё это оказалось реальным для Аэлиты Переваловой. QA-инженер рассказала редакции Bubble о смене профессии в зрелом возрасте и жизни в разных странах.

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Аэлита Перевалова во время работы поваром / Источник: архив героини

Материал подготовлен изданием Bubble.

Есть расхожее мнение, что ИТ — профессия молодых, но Аэлита разрушает этот стереотип. Ей 40 лет и она типичный digital nomad — работает на удалёнке, много путешествует и живёт в разных странах. Два года назад, не имея профильного образования и опыта, девушка нашла работу в ИТ, от которой получает не только удовольствие, но и самую большую в своей жизни зарплату.

Как всё начиналось: кулинария и переезд на Филиппины

Аэлита Перевалова родилась и выросла в небольшом посёлке, а после школы окончила университет — получила образование в области менеджмента и маркетинга. Несколько лет после окончания вуза работала, как сама говорит, «офисным планктоном» — продажником, специалистом по закупкам, тендерным управляющим. Но настоящим увлечением, благодарям которому шесть лет назад началась «кочевая» жизнь Аэлиты, стала кулинария.

Я ходила на всякие мастер-классы, на шеф-тейблы в Челябинске. Знакомилась с разными шефами, с ребятами, которые чем-то занимались в этом сфере, создавали свой продукт. В какой-то момент один знакомый шеф-повар позвал меня в ресторан, который он открыл, работать поваром. Ему было важно, что мне очень нравится готовить, а как именно это делать, он готов был меня научить.

Аэлита Перевалова, QA-инженер

После нескольких лет работы в ресторанной сфере Аэлита перебралась на Филиппины. Туда её позвал работать один из знакомых, открывший там ресторан.

— Я не была, так скажем, ничем обременена дома, — рассказывает девушка: Поэтому, недолго думая, собрала чемодан и поехала. Сначала работала у знакомого, потом у других ребят из России, из Украины. Позже я даже открыла свой небольшой бизнес — заготавливала полуфабрикаты и продавала их. Да-да, разные пельмени и всё такое.

Первые шаги в ИТ: пандемия, удалёнка, быстрый старт в QA

Изменил жизнь Аэлиты и заставил задуматься о смене профессии 2020 год. На Филиппинах во время пандемии власти не только закрыли заведения общепита, но и ввели ограничения, запрещающие большинству людей свободно передвигаться.

Конечно, позволить себе сидеть дома я не могла — нужно было как-то зарабатывать, я начала искать варианты удалённого заработка. Один мой знакомый предложил поработать у него за небольшие деньги. Я создала первый простенький сайт — страничку в конструкторе Tilda.

Для него я запустила рекламу в Google и «Яндексе», писала небольшие тексты для продвижения. Но работа интернет-маркетологом мне очень не нравилась. Порой не получалось выдавить из себя даже несколько абзацев текста. Писать я, оказывается, совсем не умею.

Аэлита Перевалова, QA-инженер

Осознав, что профессия маркетолога ей явно не по душе, Аэлита продолжила поиски и решила пройти 10-месячные онлайновые курсы тестировщиков. Как выяснилось позже, обучение там не очень отвечало реальным задачам, но всё же помогло сделать первые шаги в профессии.

Теоретическая часть ещё более-менее, но с практикой там всё было очень, очень плохо, вода водой и написано наспех, очень много ошибок в самом курсе. Единственное, большое спасибо карьерному центру курсов. Его специалисты через четыре месяца обучения начали советовать искать работу, делать резюме и отправлять его везде. Расчёт был на то, то к тому времени мы уже прошли ручное тестирование и, теоретически, могли уже быть тестировщиками.

Аэлита Перевалова, QA-инженер

Аэлита, которой на тот момент было 38 лет, с помощью специалистов карьерного центра курсов подготовила резюме и начала поиск работы. Получить первый оффер ей удалось далеко не сразу и, по словам девушки, это никак не было связано с её возрастом.

— Искала работу довольно долго, где-то три-четыре месяца, хотя резюме у меня было составлено очень грамотно, по советам эйчаров, — рассказывает героиня. Было много откликов от работодателей, но после каких-то собеседований или вопросов, которые мне задавали, отказывали. Всем не хватало опыта.

С каким-то эйджизмом при этом я не сталкивалось. Может быть потому, что я внешне не выгляжу как тётя, мало кто спрашивал, сколько мне лет и общались в основном на равных. Никогда не сталкивалась с какими-то проблемами из-за того, что я старше. Кстати, сейчас я, по-моему, старше всех в нашей команде.

Погружение в мир ИТ: первый оффер, смена работы и самая большая зарплата

Первый оффер Аэлита получила после нескольких месяцев поисков от стартапа из Кипра, занимающегося криптотехнологиями.

Они меня взяли на работу после буквально 10 минут разговора, их всё устроило почему-то, как ни странно, и я стала там работать. Зарплата тогда, конечно, была довольно маленькая, около $700, но это была моя первая работа, естественно, я согласилась и сразу приняла этот оффер.

Аэлита Перевалова, QA-инженер

Через семь месяцев стартап закрылся из-за проблем с финансированием. Но на этот раз искать работу Аэлите оказалось гораздо проще — она успела получить опыт и уверенность в своих силах.

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— Старалась, пока работала, задавать очень много вопросов своим программистам, — рассказывает девушка. На собеседованиях при следующем поиске работы было гораздо проще отвечать на вопросы, как-то вести диалог.

Через пару месяцев поиска Аэлита получила новый оффер от металлургического завода, имеющего крупный ИТ-отдел. Там девушка работает уже больше года и занимается тестированием внутреннего веб-приложения, помогающего отделу продаж анализировать эффективность работы.

У нас есть несколько команд, которые работают над разными продуктами. Та, где я — развивает трейдинг металлов. Сейчас я получаю самую большую зарплату в моей жизни, считаю, что это мой личный успех. Ну не в три, но где-то в два с половиной раза больше, чем до ИТ. Кроме того, оказалось, что тестирование для меня гораздо интереснее, понятнее и логичнее чем, к примеру, маркетинг. Это вначале было удивительно, потому что я считала, что у меня не технический склад ума.

Вначале был даже немного детский восторг от того, что я увидела эти продукты с другой стороны, как они строятся, как создаются программы, как выглядит код, как дизайнеры превращают это всё в визуал и как из маленьких частей собирается и получается продукт. Сам процесс создания — очень интересный, очень захватывает, особенно, когда это большой продукт с разными интеграциями, как у нас.

Ещё одним открытием, когда я начала работать в ИТ, для меня стал Agile, я с этим подходом раньше нигде не сталкивалась, не знала, что это такое. Но оказалась очень интересная вещь. Наша команда находится в разных точках Земли, при этом мы работаем сообща, всегда на связи, у нас очень дружная команда. Во многом это благодаря именно Agile.

Аэлита Перевалова, QA-инженер

Жизнь цифрового кочевника: от Филиппин до Армении

С 2017 года Аэлита живёт вне родины. Последние четыре года она в отношениях с молодым человеком из Европы. Сейчас живут в Таиланде, там у партнёра Аэлиты есть недвижимость. Скоро девушке придётся покинуть страну, так как заканчивается её виза — пара планирует вернуться на Филиппины.

Вот так и колесим по Азии. До ***** («военной операции») ещё жили в Грузии, Армении, когда там не было такого наплыва приезжих. Жили в Турции, на Шри-Ланке. Туда мне работодатель даже отправлял ноутбук. Получается так, что мы живём везде. Потому что визы не резиновые, ВНЖ где-то получать — довольно проблематичная история. Пока в таком положении, мы ездим по странам — год там, полгода там, потом возвращаемся обратно.

Аэлита Перевалова, QA-инженер
Ass_of_Peace @missruedy

Сегодня не работаю

Своим домом Аэлита считает Таиланд — из-за квартиры и налаженного быта. А ещё Филиппины, где она прожила три года из шести, проведённых вне родины.

Жизнь в Азии очень отличается, конечно, к ней нужно привыкнуть, это не все могут. Первые полгода я хотела прямо каждый день домой, думала: «Зачем я вообще сюда приехала?» Не хватало привычной еды, каких-то вещей, нормальных дорог, водопровода. Воды нормальной не хватало — знаете?

Аэлита Перевалова, QA-инженер

Но сейчас Аэлита вполне довольна своей жизнью, привыкла к жаре и чувствует себя не очень комфортно, когда температура опускается до +23. За год работы на последнем месте, девушка уже «воспитала» двух тестировщиц — обучила джунов, которых взяли без опыта работы. Кулинария, которая когда-то приносила основной доход, теперь превратилась в хобби. Аэлита регулярно готовит для себя и выкладывает фото блюд в соцсетях.

— Что касается каких-то планов на будущее и перспектив, мне очень нравится моя работа и моя компания, — рассказывает собеседница. Я готова работать там годами. Единственное, хотелось бы и дальше развиваться в автоматизированное тестировании. Но у нас в команде нет такого ментора, который мог бы меня научить. Думаю, мне удастся разобраться самостоятельно.

Bubble — журнал об образовании, карьере и жизни в цифровом мире, входит в dev.media вместе с dev.by и dev.ua. Статьи по теме:

#тестировщики #работа

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15 комментариев
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 Urban nomad

Типовая история человека, который изначально не соответствует ИТ, но случайно попал в эту сферу. Тот факт, что дама за 2 года так и не преодолела уровень манки-тестера прокликивающего кнопочки, говорит о том, что особых высот в этой профессии не будет. В лучшем случае посредственный специалист с очень средней зп.

Лучше бы она сфокусировалась на том, что ей действительно нравится - на кулинарии, а не тратила жизненное время впустую. Серьезные деньги и признание бывает только в том, что нас зажигает

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Pavel Loginov

Почему так мало токсичности, дружок? Нужно писать — место женщине ККК: готовка, дети и церковь. А то ишь чего — самореализацией решили заняться

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Urban nomad

В моем сообщении не было сексизма, не надо пытаться его разглядеть) Мой посыл в был том, что человеку стоит заниматься тем, что интересно, а не тем, что приносит чуть больше денег в моменте.

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Кот

Так если она этим занимается и настолько успешно, что про неё написали статью – какая разница? Человек кликает кнопочки и живёт в кайф на свою ЗП, а ты кликаешь кнопочки и токсишь

В конце тем более сказано, что и кулинарией успевает заниматься, и учиться-развиваться в профессии планирует. Так что твой коммент мимо кассы как-то

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Александр Ничипоренко

Мотивирует активнее шевелиться, мне 43, значит есть еще возможность.

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Pavel Loginov

Думаете, что встретите своего молодого человека из Европы с квартирой в Тайланде?)

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Павел Иванов

Пропагандируете? )

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Александр Ничипоренко

Мне бы поближе к Кипру, чтоб с видом на Акропель

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ixet08

Я очень надеюсь, что Аэлита даже вне родины не забудет родной язык и не будет говорить: свитчнуться, джун, оффер

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Gutal1n

Как заебали такие как вы чесслово. Хоть почитайте какой процент слов в русском языке заимствованы. Ну вот родились вы в 20 веке и для вас слова чай и кофе - родные русские. А кто-то сегодня родился и для него будут джун и оффер тоже родные русские слова

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Кот

Ну джун и оффер уж точно очень инородные слова для IT-сферы

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Pavel Voronkov

Джун = младший, оффер = предложение.
Хотя сам использую иностранные слова, это где-то удобно, где-то не в кассу.

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Кот

А разработчик, программист, дизайнер и другие слова на что будем менять? 🌚

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Pavel Voronkov

Ни на что, не релевантные примеры.

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Pavel Loginov

Сколько загадок) Привет автору из азиатского города К., где собственно этот завод работает

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