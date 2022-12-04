«Я старше всех в команде»: история тестировщицы, сменившей профессию почти в 40 лет Статьи редакции
Свитчнуться из кулинара со стажем в джуна-айтишника и получить свой первый оффер сразу после десятимесячных курсов — всё это оказалось реальным для Аэлиты Переваловой. QA-инженер рассказала редакции Bubble о смене профессии в зрелом возрасте и жизни в разных странах.
Материал подготовлен изданием Bubble.
Есть расхожее мнение, что ИТ — профессия молодых, но Аэлита разрушает этот стереотип. Ей 40 лет и она типичный digital nomad — работает на удалёнке, много путешествует и живёт в разных странах. Два года назад, не имея профильного образования и опыта, девушка нашла работу в ИТ, от которой получает не только удовольствие, но и самую большую в своей жизни зарплату.
Как всё начиналось: кулинария и переезд на Филиппины
Аэлита Перевалова родилась и выросла в небольшом посёлке, а после школы окончила университет — получила образование в области менеджмента и маркетинга. Несколько лет после окончания вуза работала, как сама говорит, «офисным планктоном» — продажником, специалистом по закупкам, тендерным управляющим. Но настоящим увлечением, благодарям которому шесть лет назад началась «кочевая» жизнь Аэлиты, стала кулинария.
После нескольких лет работы в ресторанной сфере Аэлита перебралась на Филиппины. Туда её позвал работать один из знакомых, открывший там ресторан.
— Я не была, так скажем, ничем обременена дома, — рассказывает девушка: Поэтому, недолго думая, собрала чемодан и поехала. Сначала работала у знакомого, потом у других ребят из России, из Украины. Позже я даже открыла свой небольшой бизнес — заготавливала полуфабрикаты и продавала их. Да-да, разные пельмени и всё такое.
Первые шаги в ИТ: пандемия, удалёнка, быстрый старт в QA
Изменил жизнь Аэлиты и заставил задуматься о смене профессии 2020 год. На Филиппинах во время пандемии власти не только закрыли заведения общепита, но и ввели ограничения, запрещающие большинству людей свободно передвигаться.
Осознав, что профессия маркетолога ей явно не по душе, Аэлита продолжила поиски и решила пройти 10-месячные онлайновые курсы тестировщиков. Как выяснилось позже, обучение там не очень отвечало реальным задачам, но всё же помогло сделать первые шаги в профессии.
Аэлита, которой на тот момент было 38 лет, с помощью специалистов карьерного центра курсов подготовила резюме и начала поиск работы. Получить первый оффер ей удалось далеко не сразу и, по словам девушки, это никак не было связано с её возрастом.
— Искала работу довольно долго, где-то три-четыре месяца, хотя резюме у меня было составлено очень грамотно, по советам эйчаров, — рассказывает героиня. Было много откликов от работодателей, но после каких-то собеседований или вопросов, которые мне задавали, отказывали. Всем не хватало опыта.
С каким-то эйджизмом при этом я не сталкивалось. Может быть потому, что я внешне не выгляжу как тётя, мало кто спрашивал, сколько мне лет и общались в основном на равных. Никогда не сталкивалась с какими-то проблемами из-за того, что я старше. Кстати, сейчас я, по-моему, старше всех в нашей команде.
Погружение в мир ИТ: первый оффер, смена работы и самая большая зарплата
Первый оффер Аэлита получила после нескольких месяцев поисков от стартапа из Кипра, занимающегося криптотехнологиями.
Через семь месяцев стартап закрылся из-за проблем с финансированием. Но на этот раз искать работу Аэлите оказалось гораздо проще — она успела получить опыт и уверенность в своих силах.
— Старалась, пока работала, задавать очень много вопросов своим программистам, — рассказывает девушка. На собеседованиях при следующем поиске работы было гораздо проще отвечать на вопросы, как-то вести диалог.
Через пару месяцев поиска Аэлита получила новый оффер от металлургического завода, имеющего крупный ИТ-отдел. Там девушка работает уже больше года и занимается тестированием внутреннего веб-приложения, помогающего отделу продаж анализировать эффективность работы.
Жизнь цифрового кочевника: от Филиппин до Армении
С 2017 года Аэлита живёт вне родины. Последние четыре года она в отношениях с молодым человеком из Европы. Сейчас живут в Таиланде, там у партнёра Аэлиты есть недвижимость. Скоро девушке придётся покинуть страну, так как заканчивается её виза — пара планирует вернуться на Филиппины.
Своим домом Аэлита считает Таиланд — из-за квартиры и налаженного быта. А ещё Филиппины, где она прожила три года из шести, проведённых вне родины.
Но сейчас Аэлита вполне довольна своей жизнью, привыкла к жаре и чувствует себя не очень комфортно, когда температура опускается до +23. За год работы на последнем месте, девушка уже «воспитала» двух тестировщиц — обучила джунов, которых взяли без опыта работы. Кулинария, которая когда-то приносила основной доход, теперь превратилась в хобби. Аэлита регулярно готовит для себя и выкладывает фото блюд в соцсетях.
— Что касается каких-то планов на будущее и перспектив, мне очень нравится моя работа и моя компания, — рассказывает собеседница. Я готова работать там годами. Единственное, хотелось бы и дальше развиваться в автоматизированное тестировании. Но у нас в команде нет такого ментора, который мог бы меня научить. Думаю, мне удастся разобраться самостоятельно.
Bubble — журнал об образовании, карьере и жизни в цифровом мире, входит в dev.media вместе с dev.by и dev.ua. Статьи по теме:
Типовая история человека, который изначально не соответствует ИТ, но случайно попал в эту сферу. Тот факт, что дама за 2 года так и не преодолела уровень манки-тестера прокликивающего кнопочки, говорит о том, что особых высот в этой профессии не будет. В лучшем случае посредственный специалист с очень средней зп.
Лучше бы она сфокусировалась на том, что ей действительно нравится - на кулинарии, а не тратила жизненное время впустую. Серьезные деньги и признание бывает только в том, что нас зажигает
Почему так мало токсичности, дружок? Нужно писать — место женщине ККК: готовка, дети и церковь. А то ишь чего — самореализацией решили заняться
В моем сообщении не было сексизма, не надо пытаться его разглядеть) Мой посыл в был том, что человеку стоит заниматься тем, что интересно, а не тем, что приносит чуть больше денег в моменте.
Так если она этим занимается и настолько успешно, что про неё написали статью – какая разница? Человек кликает кнопочки и живёт в кайф на свою ЗП, а ты кликаешь кнопочки и токсишь
В конце тем более сказано, что и кулинарией успевает заниматься, и учиться-развиваться в профессии планирует. Так что твой коммент мимо кассы как-то
Мотивирует активнее шевелиться, мне 43, значит есть еще возможность.
Думаете, что встретите своего молодого человека из Европы с квартирой в Тайланде?)
Пропагандируете? )
Мне бы поближе к Кипру, чтоб с видом на Акропель
Я очень надеюсь, что Аэлита даже вне родины не забудет родной язык и не будет говорить: свитчнуться, джун, оффер
Как заебали такие как вы чесслово. Хоть почитайте какой процент слов в русском языке заимствованы. Ну вот родились вы в 20 веке и для вас слова чай и кофе - родные русские. А кто-то сегодня родился и для него будут джун и оффер тоже родные русские слова
Ну джун и оффер уж точно очень инородные слова для IT-сферы
Джун = младший, оффер = предложение.
Хотя сам использую иностранные слова, это где-то удобно, где-то не в кассу.
А разработчик, программист, дизайнер и другие слова на что будем менять? 🌚
Ни на что, не релевантные примеры.
Сколько загадок) Привет автору из азиатского города К., где собственно этот завод работает