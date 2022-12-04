У нас есть несколько команд, которые работают над разными продуктами. Та, где я — развивает трейдинг металлов. Сейчас я получаю самую большую зарплату в моей жизни, считаю, что это мой личный успех. Ну не в три, но где-то в два с половиной раза больше, чем до ИТ. Кроме того, оказалось, что тестирование для меня гораздо интереснее, понятнее и логичнее чем, к примеру, маркетинг. Это вначале было удивительно, потому что я считала, что у меня не технический склад ума.

Вначале был даже немного детский восторг от того, что я увидела эти продукты с другой стороны, как они строятся, как создаются программы, как выглядит код, как дизайнеры превращают это всё в визуал и как из маленьких частей собирается и получается продукт. Сам процесс создания — очень интересный, очень захватывает, особенно, когда это большой продукт с разными интеграциями, как у нас.

Ещё одним открытием, когда я начала работать в ИТ, для меня стал Agile, я с этим подходом раньше нигде не сталкивалась, не знала, что это такое. Но оказалась очень интересная вещь. Наша команда находится в разных точках Земли, при этом мы работаем сообща, всегда на связи, у нас очень дружная команда. Во многом это благодаря именно Agile.