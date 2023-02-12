«Спи, учи стихи или умри»: зачем программисту хорошая память и как её улучшить Статьи редакции
Для успехов в работе с кодом недостаточно технических знаний и умения логически мыслить. Обо всём об этом — в материале издания Bubble.
Человеческий мозг обладает удивительной способностью адаптироваться и изменяться. Он может формировать новые нейронные пути и модифицировать существующие связи в любом возрасте. Этим можно воспользоваться, чтобы повысить когнитивные функции: развить память, навыки концентрации и усвоения новой информации.
Bubble разобрался, как программирование и человеческая память связаны между собой и как эту память улучшить. К обсуждению пригласили Олега Левашова — нейропсихолога и биофизика, эксперта по зрительной системе («зрительному мозгу» и её нарушениям и члена международного общества Society of Neuroscience.
Разработчики, кодинг и память — какая связь
Рабочая память (от англ. working memory) — это ограниченный объём информации, который можно удерживать в памяти и использовать при выполнении когнитивных задач. Рабочую память связывают с интеллектом, обработкой информации, пониманием и решением этих самых задач, а также способностью к обучению у людей любого возраста.
Учёный также заметил, что у разных людей разная «длина» рабочей памяти. Чем больше знаков она вмещает, тем легче специалисту писать и читать код. Рабочую память можно не только измерить, но и развивать. Для этого Олег рекомендует тесты Мюнстерберга и Бентона.
Тест Мюнстерберга
Он позволяет определить уровень концентрации внимания. Методика требует, чтобы испытуемые находили и выбирали слова среди ряда случайных символов латинского алфавита.
Время на прохождение теста ограничено, поэтому выделять слова нужно максимально быстро и точно. «Захват» лишней буквы вместе со словом, которое нужно выделить, или неполное выделение этого слова считается ошибкой. Пройти тест на английском можно по ссылке.
Тест зрительной ретенции Бентона
Он измеряет зрительное восприятие и память. Испытуемому по одному показывают десять рисунков и просят воспроизвести каждый из них как можно точнее на обычной бумаге по памяти. Тест не ограничен по времени, а результаты оцениваются по форме, очертаниям и расположению на бумаге.
Память и программирование: эксперимент с МРТ
Нейропсихология отрицает, что для успехов в «кодинге» достаточно прокаченной логики и технических знаний. Об этом говорят и исследования, проведенные над разработчиками с помощью аппарата МРТ. Навык программирования не только влияет на уровень когнитивного развития, но и зависит от него.
Как исследователи заглянули в голову программистов
В 2018 году девять учёных из разных научных университетов объединились для проведения эксперимента над разработчиками под названием A Look into Programmers’ Heads. Его цель — выявить, как программирование влияет на мозг, а также отследить взаимосвязи с памятью и вниманием испытуемых.
Эксперимент проходил следующим образом: 28 разработчиков поместили в аппарат для МРТ, чтобы те выполнили два типа заданий, а наблюдатели отследили сигналы мозга. В первом типе задач разработчики изучали фрагменты кода и «предсказывали» вывод программы, а во втором модуле — выявляли синтаксические ошибки во фрагментах кода.
Результаты исследования
Занятие программированием позволяет разработчикам быстрее обучаться, развивать память и даже влияет на уровень креативности. Кроме того, эксперимент демонстрирует, что чем сложнее исходный код, тем больше концентрации и внимания требуется разработчикам для его осмысления и решения задачи.
Результаты исследования свидетельствуют об участии рабочей памяти и языковых навыков в процессе программирования (написание и ревью кода). То есть «кодинг» задействует части мозга, связанные с памятью, обработкой речи, вниманием и концентрацией.
В ходе эксперимента учёные установили взаимосвязи между активацией и деактивацией отделов мозга испытуемых при выполнении заданий:
- Возбуждение функциональных областей мозга, связанных с памятью, вниманием и пониманием речи — средняя и нижняя лобные извилины.
- Увеличение уровня внимания и концентрации при повышении сложности заданий — средняя лобная извилина.
- Снижение когнитивных усилий при лучшем знакомстве с языком программирования — средняя височная извилина.
Экспериментаторы отметили, что повторная активация зон мозга располагает к созданию нейронных связей между ними. Можно сравнить этот процесс с появлением дорожек в лесу: со временем тропинки становится более явными и соединяют всё больше точек.
Как улучшить память и не только
Задачи, которые ставятся перед разработчиками и другими работниками ИТ, сложны и требуют развитых когнитивных функций. Вместе с нейропсихологом Левашовым Bubble выяснил, как улучшить память и внимание, чтобы работа шла эффективнее, а запоминать новое было легче.
Создавайте ассоциации и зрительные образы
Соедините новые данные с информацией, которую вы уже помните. Неважно, это совсем новый материал или что-то, чего вы уже касались. Установив взаимосвязь между новыми понятиями и ранее существовавшими знаниями, вы повышаете вероятность запоминания.
Обращайте внимание на фотографии, диаграммы и другую графику в обучающих материалах. Если визуальных подсказок нет, попробуйте создать собственные. Добавьте рисунки на полях, используйте маркеры разных цветов, чтобы сгруппировать идеи.
Структурируйте и организуйте
Структурируйте материалы, которые вы изучаете. Попробуйте сгруппировать схожие концепции и термины, составьте систему из собственных заметок и материалов из учебника. Это снизит нагрузку на память, так как идеи уже будут связаны между собой, и вам будет легче их запомнить.
Тренируйте память и внимание
Упомянутые выше тесты — Мюнстерберга и Бентона — обычно используются нейропсихологами для диагностики, но также подойдут для тренировки когнитивных способностей.
Не зубрите в последний момент
Изучение материалов в несколько подходов даст мозгу время, необходимое для осознания и обработки информации. Студенты, которые занимаются регулярно, гораздо лучше усваивают материал, чем те, кто пытаются выучить все в один присест.
Так что если вдруг столкнулись с особенно сложной темой — уделите её изучению дополнительное время.
Вдавайтесь в детали постепенно
Один из наиболее эффективных методов запоминания и тренировки памяти состоит в повторении и затем дополнении информации. Сначала вы изучаете общее понятие, затем переходите к определению, а потом знакомитесь с подробным описанием того, что термин означает. Повторив этот процесс несколько раз, вы заметите, что уложить информацию в голове стало легче.
Читайте, учите и пишите стихи
Это, пожалуй, самый частый совет, который мы слышали ещё в школе. Выучивание стихов помогает не только с улучшением памяти, но также и с усвоением информации. Ведь материал в поэтической форме, как правило, легче запомнить.
Старайтесь высыпаться
Исследователи из Университета Беркли связали плохое качество сна с ухудшением памяти. Они обнаружили, что во время глубокого сна мозговые волны передают воспоминания из гиппокампа в префронтальную кору, где они затем и хранятся. Но способность входить в глубокий сон часто ухудшается с возрастом, что негативно влияет на память.
Недосып также вызывает когнитивные проблемы: снижается бдительность и концентрация, нарушается логическое мышление. Для качественного отдыха взрослым необходимо от 7,5 до 8,5 часа сна в сутки.
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