Для успехов в работе с кодом недостаточно технических знаний и умения логически мыслить. Обо всём об этом — в материале издания Bubble.

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Человеческий мозг обладает удивительной способностью адаптироваться и изменяться. Он может формировать новые нейронные пути и модифицировать существующие связи в любом возрасте. Этим можно воспользоваться, чтобы повысить когнитивные функции: развить память, навыки концентрации и усвоения новой информации.

Bubble разобрался, как программирование и человеческая память связаны между собой и как эту память улучшить. К обсуждению пригласили Олега Левашова — нейропсихолога и биофизика, эксперта по зрительной системе («зрительному мозгу» и её нарушениям и члена международного общества Society of Neuroscience.

Разработчики, кодинг и память — какая связь

Память можно классифицировать по-разному. Если выделять типы памяти по длительности хранения информации, то большинство нейропсихологов придерживаются такого разделения: кратковременная, долговременная и рабочая память.

Мы рассматриваем память как инструмент в работе программиста, поэтому нас интересует последний тип — рабочая память. Олег Левашов, нейропсихолог и биофизик

Рабочая память (от англ. working memory) — это ограниченный объём информации, который можно удерживать в памяти и использовать при выполнении когнитивных задач. Рабочую память связывают с интеллектом, обработкой информации, пониманием и решением этих самых задач, а также способностью к обучению у людей любого возраста.

Вот один из типичных примеров того, как рабочая память задействована в программировании: разработчик смотрит на строки кода, и его глаза двигаются. При этом каждые 200-300 миллисекунд происходит фиксация, и на сетчатке отпечатывается «картинка» со знаками. Глаза двигаются быстро, и данные, полученные в ходе фиксации, переходят в рабочую память и хранятся там. Так программист и воспринимает код. Олег Левашов, нейропсихолог и биофизик

Учёный также заметил, что у разных людей разная «длина» рабочей памяти. Чем больше знаков она вмещает, тем легче специалисту писать и читать код. Рабочую память можно не только измерить, но и развивать. Для этого Олег рекомендует тесты Мюнстерберга и Бентона.

Тест Мюнстерберга

Он позволяет определить уровень концентрации внимания. Методика требует, чтобы испытуемые находили и выбирали слова среди ряда случайных символов латинского алфавита.

Время на прохождение теста ограничено, поэтому выделять слова нужно максимально быстро и точно. «Захват» лишней буквы вместе со словом, которое нужно выделить, или неполное выделение этого слова считается ошибкой. Пройти тест на английском можно по ссылке.

Пример того, как может выглядеть тест. Источник: Kanal-O

Тест зрительной ретенции Бентона

Он измеряет зрительное восприятие и память. Испытуемому по одному показывают десять рисунков и просят воспроизвести каждый из них как можно точнее на обычной бумаге по памяти. Тест не ограничен по времени, а результаты оцениваются по форме, очертаниям и расположению на бумаге.

Так могут выглядеть карточки теста. Источник: Studfile

Память и программирование: эксперимент с МРТ

Нейропсихология отрицает, что для успехов в «кодинге» достаточно прокаченной логики и технических знаний. Об этом говорят и исследования, проведенные над разработчиками с помощью аппарата МРТ. Навык программирования не только влияет на уровень когнитивного развития, но и зависит от него.

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Как исследователи заглянули в голову программистов

В 2018 году девять учёных из разных научных университетов объединились для проведения эксперимента над разработчиками под названием A Look into Programmers’ Heads. Его цель — выявить, как программирование влияет на мозг, а также отследить взаимосвязи с памятью и вниманием испытуемых.

Эксперимент проходил следующим образом: 28 разработчиков поместили в аппарат для МРТ, чтобы те выполнили два типа заданий, а наблюдатели отследили сигналы мозга. В первом типе задач разработчики изучали фрагменты кода и «предсказывали» вывод программы, а во втором модуле — выявляли синтаксические ошибки во фрагментах кода.

Как строилось исследование. Источник: A Look into Programmers’ Heads

Результаты исследования

Занятие программированием позволяет разработчикам быстрее обучаться, развивать память и даже влияет на уровень креативности. Кроме того, эксперимент демонстрирует, что чем сложнее исходный код, тем больше концентрации и внимания требуется разработчикам для его осмысления и решения задачи.

Результаты исследования свидетельствуют об участии рабочей памяти и языковых навыков в процессе программирования (написание и ревью кода). То есть «кодинг» задействует части мозга, связанные с памятью, обработкой речи, вниманием и концентрацией.

В ходе эксперимента учёные установили взаимосвязи между активацией и деактивацией отделов мозга испытуемых при выполнении заданий:

Возбуждение функциональных областей мозга, связанных с памятью, вниманием и пониманием речи — средняя и нижняя лобные извилины.

Увеличение уровня внимания и концентрации при повышении сложности заданий — средняя лобная извилина.

Снижение когнитивных усилий при лучшем знакомстве с языком программирования — средняя височная извилина.

Экспериментаторы отметили, что повторная активация зон мозга располагает к созданию нейронных связей между ними. Можно сравнить этот процесс с появлением дорожек в лесу: со временем тропинки становится более явными и соединяют всё больше точек.

Считаю, чем больше у тебя формируется новых образов, которые ты можешь связать с существующими концепциями, тем проще будет усвоить что-то новое и пробраться к имеющимся знаниям через туннели памяти.

Ещё я заметил, что в дни, когда активно что-то учу, мозг будто даёт больше доступов: запоминать и вспоминать получается гораздо лучше, чем обычно. Максим Кузнецов, старший фронтенд-разработчик «Кибер-Ром»

Как улучшить память и не только

Задачи, которые ставятся перед разработчиками и другими работниками ИТ, сложны и требуют развитых когнитивных функций. Вместе с нейропсихологом Левашовым Bubble выяснил, как улучшить память и внимание, чтобы работа шла эффективнее, а запоминать новое было легче.

Создавайте ассоциации и зрительные образы

Соедините новые данные с информацией, которую вы уже помните. Неважно, это совсем новый материал или что-то, чего вы уже касались. Установив взаимосвязь между новыми понятиями и ранее существовавшими знаниями, вы повышаете вероятность запоминания.

Обращайте внимание на фотографии, диаграммы и другую графику в обучающих материалах. Если визуальных подсказок нет, попробуйте создать собственные. Добавьте рисунки на полях, используйте маркеры разных цветов, чтобы сгруппировать идеи.

Структурируйте и организуйте

Структурируйте материалы, которые вы изучаете. Попробуйте сгруппировать схожие концепции и термины, составьте систему из собственных заметок и материалов из учебника. Это снизит нагрузку на память, так как идеи уже будут связаны между собой, и вам будет легче их запомнить.

Тренируйте память и внимание

Упомянутые выше тесты — Мюнстерберга и Бентона — обычно используются нейропсихологами для диагностики, но также подойдут для тренировки когнитивных способностей.

Не зубрите в последний момент

Изучение материалов в несколько подходов даст мозгу время, необходимое для осознания и обработки информации. Студенты, которые занимаются регулярно, гораздо лучше усваивают материал, чем те, кто пытаются выучить все в один присест.

Так что если вдруг столкнулись с особенно сложной темой — уделите её изучению дополнительное время.

Вдавайтесь в детали постепенно

Один из наиболее эффективных методов запоминания и тренировки памяти состоит в повторении и затем дополнении информации. Сначала вы изучаете общее понятие, затем переходите к определению, а потом знакомитесь с подробным описанием того, что термин означает. Повторив этот процесс несколько раз, вы заметите, что уложить информацию в голове стало легче.

Читайте, учите и пишите стихи

Это, пожалуй, самый частый совет, который мы слышали ещё в школе. Выучивание стихов помогает не только с улучшением памяти, но также и с усвоением информации. Ведь материал в поэтической форме, как правило, легче запомнить.

Старайтесь высыпаться

Исследователи из Университета Беркли связали плохое качество сна с ухудшением памяти. Они обнаружили, что во время глубокого сна мозговые волны передают воспоминания из гиппокампа в префронтальную кору, где они затем и хранятся. Но способность входить в глубокий сон часто ухудшается с возрастом, что негативно влияет на память.

Недосып также вызывает когнитивные проблемы: снижается бдительность и концентрация, нарушается логическое мышление. Для качественного отдыха взрослым необходимо от 7,5 до 8,5 часа сна в сутки.