Об опыте прохождения первого собеседования в ИТ — в материале издания Bubble.

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Кадры из фильма The Internship (2013)

Может показаться, что программа-минимум для достижения цели — пройти первичный фильтр рекрутера, и сформировать идеальное впечатление о себе, как о crème-de-la-crème на рынке труда. Всё так, но есть нюансы.

Рекрутер в сфере ИТ — не специалист в конкретной области, он не может оценить ваши хард-скиллы. А это значит, что анализировать вас будут по другим параметрам.

Второе — прохождение интервью в европейских, британских и американских компаниях могут иметь свои особенности, и к ним следует подготовиться.

«Расскажите о себе»: что на самом деле интересует рекрутера

После предварительного скрининга — отбора вашего резюме из пула других откликов на вакансию, рекрутеры свяжутся с вами по телефону или организуют видеоконференцию. По версии американского рекрутингового агентства Hobson Associates на этом этапе рекрутеры глобально хотят оценить кандидата по трем параметрам:

1. Насколько кандидату интересна компания и сама позиция

Времени у всех в обрез: первичная цель рекрутера — убедиться, действительно ли вас интересует открытая вакансия. Зачастую потенциальные сотрудники проходят собеседования, чтобы попрактиковаться или уточнить свою актуальную цену на рынке.

2. Отвечает ли специалист основным требованиям вакансии

На первом собеседовании рекрутер вряд ли станет задавать вам сложные технические вопросы — он скорее захочет убедиться в вашей общей компетенции.

Так, по словам Алексея Куреева, первый контакт с работодателем — звонок на адекватность. Алексей уже несколько лет работает в BioTech компании в Лондоне. До этого он успел проработать в ИТ-стартапах в Нидерландах, американской компании Twilio и в Facebook*.

На первом интервью рекрутеры могут задать пару технических вопросов, но обычно это что-то элементарное для отсева.

По моему опыту в Великобритании процесс отбора носит более системный характер: хард- и софт-скиллы кандидатов оценивают посерьезнее, чем в других странах Европы. То же самое происходит и в Америке. В Нидерландах собеседования проходили проще — по принципу: «Ты это можешь? Можешь, говоришь? Ну хорошо, приходи тогда». Конечно, многое ещё зависит от размеров компании и многих других вводных.

Алексей Куреев, Senior Software Engineer в компании Novoic

3. Уровень cultural fit кандидата и его софт-скиллы

Пожалуй, это самый неоднозначный этап собеседования в зарубежные компании. Однако, всё так — рекрутеров интересует не только ЧТО, но и КАК вы говорите.

Об этом с юмором высказалась Светлана Тюльбашева — Senior Product Manager в ИТ. Ее пост в Facebook* набрал 3 тысячи лайков и 700 репостов.

Научилась общаться с европейскими рекрутерами. Короче, объясняю на пальцах:

1. Разговор нужно начинать так:

— Как я рада вас видеть, спасибо огромное, что уделили мне время. Как дела? Погода в Берлине как? И чего, вы погуляли, раз там наконец солнечно? Невероятно! А на выходные какие планы?

Чем дольше вы способны поддерживать такой диалог, тем лучше у вас с софт-скиллами. Если вы сломались на второй фразе, у вас проблемы с общением. Рекрутер уже разочарован.

2. На вопрос «как дела» есть ровно один ответ — Great!

3. Если рекрутер делает паузу в монологе, в эту паузу нужно вставить: «Great! Awesome! Wow!». Если вы молча улыбаетесь или говорите что-то нейтральное — вы чудовище, людей с такими софт-скиллами пускать в компанию нельзя.

4. Если это вы толкаете монолог, обязательно делайте паузы, чтобы рекрутер успевал вставлять ответное great.

5. Хвалите компанию. Много. Наизусть выучите все, что найдете про компанию, и пересказывайте это рекрутеру с восторженным выражением лица. Если он вас не спрашивает о компании, в рассказ о себе вставляйте свои ценные знания о них.

Обычно на «поведенческом» этапе в ходе первого собеседования рекрутер анализирует, в каких условиях вы привыкли работать и к чему стремитесь, как общаетесь.

Важно вести себя естественно, не быть зажатым. К сожалению, люди в поисках работы часто «продают» только свои хард-скиллы. И очень зря: для рекрутера это однозначно красный флаг, когда кандидат не может поддержать разговор на отвлеченные от ИТ темы.

Рекрутеры в Великобритании большое значение придают коммуникативным навыкам и умению работать в команде. Никому не нужна машина, которая будет просто поглощать задачи и выдавать код. Там на работу скорее возьмут кандидата, который проявит себя, как командный игрок. Алексей Куреев, Senior Software Engineer в компании Novoic

Будьте готовы выигрышно преподнести себя за 20-30 минут — для знакомства рекрутеры за рубежом предпочитают проводить короткие интервью.

Soft skills: почему о них все говорят

Если ваша цель — устроиться работать в западную компанию, вам точно понадобится прокачать soft skills или «гибкие навыки».

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Как пишет на своей странице Светлана, в некоторых случаях проблемы с софт-скиллами могут простить техническим специалистам. Мол, разработчики бывают мрачными, что поделать. Но рекрутер скорее всего не закроет глаза на отсутствие гибких навыков у продакт-менеджера. В западных компаниях убеждены: такие люди могут демотивировать всю команду, поэтому с ними лучше не связываться.

Положим, с хард-скиллами все понятно: программист должен знать языки программирования. Но софт-скиллы — понятие более растяжимое. Коучер по профессиональным коммуникациям Александр Лион — автор Youtube канала Communication Coach, выделяет восемь необходимых софт-скиллов для достижения карьерного успеха. Оценивать их будут и при приеме на работу.

1. Лидерские качества

Способность направлять и заряжать других специалистов, вести их к конечной цели, выигрышно доносить свои идеи.

2. Коммуникативные навыки

Этот пункт касается вербальной и невербальной коммуникации. Вы должны четко доносить свои мысли и позицию, и при этом не забывать находить контакт с людьми. Компании от вас нужен позитивный настрой: улыбка, открытость, такт.

На первом интервью рекрутер оценит ваш язык тела, манеру общения, можете ли вы поддерживать зрительный контакт. Словом, ваши шансы получить заветную должность повысятся, если вы будете likeable — располагать к себе.

3. Межличностное общение

Значение будет иметь ваш уровень эмпатии. То есть, умение слушать других, дипломатичность и доброжелательность. Рекрутер обратит внимание на то, как вы реагируете на критику. Вы должны уметь настаивать на своем, но без агрессии.

Нужно понимать — эта та норма общения, к которой привыкли в западных компаниях, и она распространяется на всех.

Они [иностранные рекрутеры] не говорят прямо: «Нет, ну я не согласен». Они выдают сложную конструкцию в стиле: «Это невероятно интересный ответ, спасибо большое, так здорово было понять, как вы рассуждаете! Спасибо, что ответили так детально! У меня одно маленькое уточнение, не могли бы вы сказать …» И дальше следует оборот, из которого четко видно, что менеджер считает ваш ответ неправильным. Светлана Тюльбашева, Senior Product Manager в IT

4. Наличие мотивации

Работодатель постарается выяснить, готовы ли вы брать на себя ответственность и инициативу. И способны ли вы сами себя организовать и укладываться в обещанные сроки.

5. Способность работать в команде

Важный пункт для любой западной компании: можете ли вы сотрудничать и взаимодействовать с другими сотрудниками.

6. Умение находить решения

Рекрутер попробует оценить, работает ли у вас критическое мышление, включаете ли вы системный подход или все решения принимаете на эмоциях.

7. Гибкость

Глобально компанию интересует ваша приспосабливаемость к внешним обстоятельствам — то есть, можете ли вы по-новому делать привычное. При этом вы должны уметь спокойно реагировать на перемены. Иными словами, к вам должна быть применима характеристика «стрессоустойчивость».

8. Поведение в конфликтных ситуациях

Основной запрос к вам со стороны компании — не быть источником конфликтов. Как показала практика собеседований, у американцев и европейцев софт-навыки обычно неплохо прокачаны. Остальным, увы, придется попрактиковаться.

Подготовка к первой встрече: чек-лист Bubble

1. Исследуйте компанию

Поиграйте в сыщика: почитайте материалы о компании у них на сайте и в блогах, поищите дополнительную информацию в Google. Вам следует иметь представление о продуктах, топ-менеджменте и последних новостях бизнеса.

Рекрутер может спросить, что вас привлекает в компании, почему вы хотите работать у них — у вас должны быть ответы на эти вопросы.

2. Изучите, какие вопросы задают на собеседованиях

Если вам действительно нужна работа — не стоит пренебрегать этой частью. Большинство западных компаний работают по похожим методичкам, а в цифровом мире нетрудно найти информацию о самых часто задаваемых вопросах на первом интервью.

На Youtube есть целый список видео, которые помогут подготовить ответы на эти вопросы. При этом не забудьте сами подготовить пару вопросов к компании, на эту тему тоже есть много видеороликов.

Блогер и карьерный консультант Дон Георгевич в видео на своём канале утверждает: «Если вам не дали работу после интервью, а это очень часто происходит — значит, рекрутер не услышал того, чего хотел». Его видео на Youtube «Топ 30 вопросов из методички рекрутера» набрало больше 2 млн просмотров. На канале у него много свежих материалов с лайфхаками для специалистов в поисках работы.

3. Практика, больше практики и еще раз практика

В начале есть смысл отрепетировать рассказ о себе и своих навыках перед друзьями, знакомыми или на недорогих сердцу вакансиях.

Значимые пойнты можно прописать и выучить, однако, важно не превратиться в монотонно бубнящего робота — помните про софт-скиллы.

4. Попробуйте найти тех, кто вас порекомендует

Часто для трудоустройства лучше всего работает рекомендация изнутри — то есть, со стороны тех, кто уже работает в компании и может за вас поручиться. Это самый простой способ получить должность.

Другой рабочий вариант — исследовать русскоязычные чаты и Telegram-каналы.

Это специфика трудоустройства в Великобритании — постараться найти, кто мог бы вас порекомендовать. Пул кандидатов зачастую очень большой, и многие работодатели игнорируют людей с улицы. Если вам хочется устроиться в компанию именно там, я бы рекомендовал изучить русскоязычные чаты — их множество. В числе самых крупных для айтишников — London Yuppies. Там же можно найти информацию, кто куда может порекомендовать. Алексей Куреев, Senior Software Engineer в компании Novoic

5. Терпение

По данным Zippia — портала для поиска работы, для получения оффера нужно в среднем откликнуться на 21-80 вакансий.

Многие считают, что попасть в международную компанию очень тяжело. Я бы не сказал, что для этого нужно обладать какими-то сверхъестественными способностями. Однако, хороших разработчиков много, и в такие компании выстраиваются очереди из кандидатов. А количество рекрутеров ограничено. В моём случае между первым звонком из Facebook* и офлайн встречей прошло больше месяца. Самое важное при поиске работы — запастись терпением, процессы найма могут сильно затянуться. Насколько я знаю, в английский офис Facebook* вашу кандидатуру могут рассматривать до полугода. Алексей Куреев, Senior Software Engineer в компании Novoic

Помните: поиск работы — тоже работа, и процесс этот небыстрый. К сожалению, многие, кто ищет работу, начинают терять терпение, сомневаться в себе после нескольких отказов — не надо так. Все будет.

Bubble — журнал об образовании, карьере и жизни в цифровом мире, входит в dev.media вместе с dev.by и dev.ua. Статьи по теме: