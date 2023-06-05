Главой Lamoda станет бывший руководитель «Яндекс Маркета» и Hoff Максим Гришаков Статьи редакции
Он сменит Джери Калмиса, который возглавлял компанию с 2020 года.
- Lamoda объявила об изменениях в руководстве: глава ритейлера Джери Калмис покинет её 1 июля 2023 года, после этого его пост займёт Максим Гришаков, сообщила компания.
- Калмис возглавил Lamoda в 2020 году после ухода с поста одного из сооснователей Флориана Янсена.
- В сентябре 2021 году Максим Гришаков ушёл из «Яндекс.Маркета» после шести лет работы. В декабре он стал гендиректором Hoff.
- Lamoda основали предприниматели из Германии Нильс Тонзен, Доминик Пикер, Флориан Янсен и Буркхард Биндер в 2011 году.
- В 2014 году Lamoda стала частью холдинга Global Fashion Group. В декабре 2022 года он продал бизнес Lamoda в России, Казахстане и Беларуси совладельцу российского «Стокманна» Якову Панченко. Ритейлер также работал в Украине, но в феврале 2022-го перестал принимать заказы в стране.
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Помянем Lamoda.
Сразу в морг? Авось обойдется..
Будем пристально следить за успехами, всегда интересно, как люди умеют строить бизнес без использования неконкурентных мер продвижения. У Хофа дела в гору?
Никак. Ламода входит в акит, с подачи которого ввели таможенный лимит 200€ (первоначально проталкивали, емнип, 100€), засчёт чего покупки за рубежом стали менее выгодными.
Вроде же сейчас пока отменили лимит. До прежних 1000 €.
Давно не было слышно, интересно. Помню в 2015 была большая маркентинговая компания.
ну успехов ,на новом проекте
Недолго, в принципе, Hoff его держал. Посмотрим как Lamoda заиграет.
Успехов!
Он ещё в 2022 ушел