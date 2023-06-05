Карьера
Евгения Евсеева

Главой Lamoda станет бывший руководитель «Яндекс Маркета» и Hoff Максим Гришаков Статьи редакции

Он сменит Джери Калмиса, который возглавлял компанию с 2020 года.

  • Lamoda объявила об изменениях в руководстве: глава ритейлера Джери Калмис покинет её 1 июля 2023 года, после этого его пост займёт Максим Гришаков, сообщила компания.
  • Калмис возглавил Lamoda в 2020 году после ухода с поста одного из сооснователей Флориана Янсена.
  • В сентябре 2021 году Максим Гришаков ушёл из «Яндекс.Маркета» после шести лет работы. В декабре он стал гендиректором Hoff.
  • Lamoda основали предприниматели из Германии Нильс Тонзен, Доминик Пикер, Флориан Янсен и Буркхард Биндер в 2011 году.
  • В 2014 году Lamoda стала частью холдинга Global Fashion Group. В декабре 2022 года он продал бизнес Lamoda в России, Казахстане и Беларуси совладельцу российского «Стокманна» Якову Панченко. Ритейлер также работал в Украине, но в феврале 2022-го перестал принимать заказы в стране.

#новость #lamoda

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9 комментариев
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 Невероятный Блондин

Помянем Lamoda.

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Вася Пражкин

Сразу в морг? Авось обойдется..

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Domorost

Будем пристально следить за успехами, всегда интересно, как люди умеют строить бизнес без использования неконкурентных мер продвижения. У Хофа дела в гору?

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Leonidas
как люди умеют строить бизнес без использования неконкурентных мер продвижения

Никак. Ламода входит в акит, с подачи которого ввели таможенный лимит 200€ (первоначально проталкивали, емнип, 100€), засчёт чего покупки за рубежом стали менее выгодными.

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Gre Li

Вроде же сейчас пока отменили лимит. До прежних 1000 €.

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Trader Ra

Давно не было слышно, интересно. Помню в 2015 была большая маркентинговая компания.

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Полина Тихомирова

ну успехов ,на новом проекте

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Вадим Д.

Недолго, в принципе, Hoff его держал. Посмотрим как Lamoda заиграет.
Успехов!

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VS

Он ещё в 2022 ушел

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