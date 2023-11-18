Карьера
Полина Лааксо

Совет директоров OpenAI уволил Сэма Альтмана с поста гендиректора Статьи редакции

Он также покинул и совет директоров.

  • Компания приняла такое решение после обстоятельного ревью. Оно показало, что Альтман «не всегда был откровенен в общении с советом, что мешало последнему выполнять свои обязанности». Управляющий орган «больше не уверен, что Альтман может руководить OpenAI».
  • Последняя поблагодарила теперь уже бывшего гендиректора за вклад в основание и развитие компании, но посчитала изменения необходимыми для дальнейшего развития. Его должность временно заняла технический директор Мира Мурати. Постоянного преемника определят позже.
  • По словам OpenAI, за пять лет в составе руководства Мурати доказала, что обладает «уникальными навыками» и хорошо понимает ценности и процессы компании. Она вовлечена во все аспекты работы OpenAI, так что у совета директоров есть все основания полагать, что она более чем подходит для этой позиции.
  • Помимо этого, пост председателя совета директоров оставит президент и сооснователь OpenAI Грег Брокман. Он сохранит должность в компании и будет подчиняться Мурати.
Сэм Альтман. Источник: CNN
Мира Мурати. Источник: Fortune
  • Альтман соучредил OpenAI в 2015 году. Под его руководством компания выпустила чат-бота ChatGPT и, помимо некоммерческой деятельности, стала заниматься в том числе платными услугами и заключила сделки с Microsoft.

#openai #новости

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4 комментария
Арсений Чекалов

Надо же было так меня опередить...
Редакция похоже не отдыхает даже по вечерам пятницы)

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Валентин Потапов

Пойдет к Маску работать

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Иван Иванов

или в гугл

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Хозяин

сестру абьюзил говорят

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1 комментарий
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