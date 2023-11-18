Совет директоров OpenAI уволил Сэма Альтмана с поста гендиректора Статьи редакции
Он также покинул и совет директоров.
- Компания приняла такое решение после обстоятельного ревью. Оно показало, что Альтман «не всегда был откровенен в общении с советом, что мешало последнему выполнять свои обязанности». Управляющий орган «больше не уверен, что Альтман может руководить OpenAI».
- Последняя поблагодарила теперь уже бывшего гендиректора за вклад в основание и развитие компании, но посчитала изменения необходимыми для дальнейшего развития. Его должность временно заняла технический директор Мира Мурати. Постоянного преемника определят позже.
- По словам OpenAI, за пять лет в составе руководства Мурати доказала, что обладает «уникальными навыками» и хорошо понимает ценности и процессы компании. Она вовлечена во все аспекты работы OpenAI, так что у совета директоров есть все основания полагать, что она более чем подходит для этой позиции.
- Помимо этого, пост председателя совета директоров оставит президент и сооснователь OpenAI Грег Брокман. Он сохранит должность в компании и будет подчиняться Мурати.
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Надо же было так меня опередить...
Редакция похоже не отдыхает даже по вечерам пятницы)
Пойдет к Маску работать
или в гугл
сестру абьюзил говорят