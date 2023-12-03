Карьера
Полина Лааксо

В «Like Центре» сменили гендиректора — место Василия Алексеева занял директор по сервису Никита Ельцов Статьи редакции

Некоторые медиа сообщили, что компания якобы «уволила» с этого поста основателя Аяза Шабутдинова.

  • Внимание на кадровые перестановки обратил Mash: канал сообщил, что, по данным его «источников», Аяза Шабутдинова заменили на Ельцова, чтобы «организация продолжала функционировать».
  • Информация о назначении Ельцова при этом не секретная и есть в базе «Контур.Фокуса»: он числится главой ООО «Лайк Центр» с 29 ноября 2023 года. В 2022 году Ельцова представляли как руководителя департамента оказания образовательных услуг, а в 2023-м — как директора по сервису.
  • О смене руководства также публично сообщил Василий Алексеев — это он занимал должность гендиректора компании, а не Шабутдинов. Об этом на момент публикации заметки говорится на сайте самой организации и в карточке компании в базе РБК.
  • Алексеев рассказал, что продолжит работать над развитием «Like Центра» в роли советника и акционера (он владеет 2,87% в юрлице). По его словам, компания сейчас «адаптируется к новой реальности» и, оказавшись «в состоянии стартапа, применяет то, чему учит участников». «Неудачи — неотъемлемая часть поиска», — заключил теперь уже бывший директор и отметил, что центр воспринимает происходящее как «эволюцию».
Источник: Big Picture
  • Основателя «Like Центра» Шабутдинова задержали в Москве 3 ноября 2023 года. Основанием стали заявления восьми предпринимателей. Они купили курсы по развитию бизнеса, которые якобы сводились к призыву «верьте в себя — и всё получится». Следствие считает, что блогер «вводил слушателей в заблуждение».
  • 4 ноября суд арестовал бизнес-тренера до 16 декабря, оценив ущерб от его действий в 4 млн рублей. Юристы DestraLegal тогда рассказали, что групповой иск на сумму до 11 млн рублей готовят ещё более 60 человек. Тогда же ТАСС со ссылкой на судебное заседание сообщало, что Алексеев — тоже один из подозреваемых по делу.
  • Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявлял, что арест Аяза — «чрезмерная мера», на которую следствие пошло «без экспертных заключений». Сам Шабутдинов позже назвал уголовное дело против себя «нездоровым сигналом всем предпринимателям».

#новости #аязшабудтинов

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16 комментариев
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 Дмитрий Каламарка

Борис Титов прокомментировал новость об аресте Аяза словами "Парни, вы издеваетесь?"

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Fallen-117
Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявлял, что арест Аяза — «чрезмерная мера», на которую следствие пошло «без экспертных заключений».

Борис Титов, прошедший курсы Аяза Шабутдинова, всё ещё верит, что у него "Всё получится!"

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Галина Захарова

прошедший курсы Аяза Шабутдинова - будет верить во все что ему сказали

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Kiss1nger

Все проще. Просто Борьке отсыпали достойно.

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Fallen-117

Иногда, что он несёт, кажется что ему отсыпали порошка/колёс/...

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Dmitry Puzhaev

давайте не будем предполагать)) может там совсем другие проблемы

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Агафья

Ну есть же некие параллели с OpenAI... Russian edition

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Aleksei M

параллели есть … но только с FTX… Russian Edition, и те и другие обещали золотые горы а по факту продавали воздух, оказалось, что в товаре нет товара

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Агафья

Хах, лучше придумали, согласна

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Erik R.

OpenAI... Russian edition а было бы интересно

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Илья Попов

Вадим, твоё слово - чем будешь оправдываться?
Вау, то Америка, то Россия...

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Alex R

Like центр не закрыли, значит просто с Аяза стресут бабло, потом дадут крышу за процент и будут дальше людей разводить

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Fallen-117

Откуда вы такие продажные берётесь? Если вас, как шлю...у, купил дедушка Сорос за обещание толстого "хотдога" в вашем рту пожизненно - это не значит, что вокруг много людей, разделить ваш опыт)

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Eli
Некоторые медиа сообщили, что компания якобы «уволила» с этого поста основателя Аяза Шабутдинова.

Выгнала с позором, оказалось что он инфоциган, представляете? Кто бы мог подумать.

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Nasha Rasha

Так он и не был в этой должности даже

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Eli

И вообще к лайкнетру отношения не имеет, все видео нейросеть сгенерила, а со сцены людей загримированный актер наёбывал, так я и думал

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13 комментариев
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