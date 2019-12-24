Изменения произошли после того, как банк стал совладельцем интернет-компании.

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Первый зампредседателя правления «Сбербанка» Лев Хасис стал членом совета директоров Mail.ru Group, сменив на этом посту представителя «Газпромбанка» Алана Ваксмана.

Изменения в составе совета директоров произошли после того, как банк стал совладельцем интернет-компании: 19 декабря 2019 года «Сбербанк» выкупил 35% «МФ Технологии» у «Газпромбанка» и 1% у «Ростеха». «МФ Технологии» владеет 5,2% акций и 58,3% голосов в Mail.ru Group. Сумма сделки составила 11,3 млрд рублей.

Кандидатуру Хасиса выдвинула «МФ Технологии». Ваксман занял пост в октябре 2018 года. В совете директоров он сменил представителя холдинга USM Алишера Усманова, когда USM передал контроль над Mail.Ru Group топ-менеджерам компании и перестал быть единоличной контролирующей стороной интернет-компании.