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Изменения произошли после того, как банк стал совладельцем интернет-компании.
Первый зампредседателя правления «Сбербанка» Лев Хасис стал членом совета директоров Mail.ru Group, сменив на этом посту представителя «Газпромбанка» Алана Ваксмана.
Изменения в составе совета директоров произошли после того, как банк стал совладельцем интернет-компании: 19 декабря 2019 года «Сбербанк» выкупил 35% «МФ Технологии» у «Газпромбанка» и 1% у «Ростеха». «МФ Технологии» владеет 5,2% акций и 58,3% голосов в Mail.ru Group. Сумма сделки составила 11,3 млрд рублей.
Кандидатуру Хасиса выдвинула «МФ Технологии». Ваксман занял пост в октябре 2018 года. В совете директоров он сменил представителя холдинга USM Алишера Усманова, когда USM передал контроль над Mail.Ru Group топ-менеджерам компании и перестал быть единоличной контролирующей стороной интернет-компании.
В 2019 году «Сбербанк» и Mail.ru Group создали совместное предприятие для развития сервисов в сфере доставки еды и ресторанного бизнеса, транспорта и других направлений. Стороны договорились вложить в проект до 64,6 млрд рублей.
Осталось Льва делегировать в совет директоров Яндекса
в совет директоров nginx
так это-то уже скоро
Лев в Рамблере и в Майл ? Вроде у Майла много похожих продуктов с Рамблер как так ?
Хищные щупальцы "Сбербанка", они повсюду.
Ждём "кого-нибудь из Сбера в совете директоров Тинькофф"
Тиньков сам этого ждет) Но пока видимо не сошлись в ценнике)
Я.Колпак
Мне видится, что в будущем будет большая супергосударственная компания. Как у нас это принято, где будет и доставка еды, и банковские услуги, и суверенный интернет. Название тоже должно быть соответствующим: Для людей России, или Росинтернер. и создано будет ведомство суверенного интернета, обязательно!
изоляция страны всё ближе
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