Ресторатор Антон Пинский попросил суд досрочно прекратить правовую охрану нескольких товарных знаков Starbucks Статьи редакции
Starbucks ушла из России в 2022 году, её бизнес выкупили Пинский с партнёрами и запустили Stars Coffee.
- Антон Пинский подал в суд по интеллектуальным правам иск к Starbucks Corporation в начале апреля 2024 года, следует из картотеки дел. Третье лицо по делу — Роспатент. На это обратил внимание Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
- 15 апреля суд оставил иск без движения до 15 мая 2024 года из-за недостающих документов. Согласно определению суда об этом, Пинский просит досрочно прекратить правовую охрану семи товарных знаков, поскольку они не используются.
- Также суд частично удовлетворил ходатайство истца о предварительных обеспечительных мерах: запретил Роспатенту принимать решение по заявке на регистрацию товарного знака до принятия судом решения по иску. Согласно определению, речь о графическом обозначении для сети кофеен Stars Coffee.
- Бывшая сеть Starbucks в России открылась как Stars Coffee летом 2022 года. Совладельцами компании стали Тимати, ресторатор Антон Пинский и компания «Синдика» сенатора Арсена Канокова, писал Forbes.
- Starbucks приостановила работу в России в начале марта 2022 года, а в мае заявила об уходе с рынка. Всего у неё было 130 кофеен в стране, в которых работало около 2000 человек.
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Запад злой, но все что он создал в стране разбирают как горячие пирожки приближенные к кормушке
дали неблагодарным аборигенам технологии. надеюсь, второй раз такой ошибки они не повторят
Ля ты крыса
А чего просить-то? Время такое, что пора Специальный Закон принимать — заносишь в кассу и ТЗ твой.
в совке хлоркой/варкой красили отечественные "джинсы", чтоб хоть издали было похоже на Levi's или Wrangler.
Тут такие же "бизнесмены":
- ваще совсем как Старбакс, атвечаю
Западную интеллектуальную собственность давно пора отменить 💁♀️
Фильмы, музыку, программы, товарные знаки и т.д.
Они же нас отменили, вот и мы их отменим 😝
Начните отмену с телефона, ноутбука и интернета, который как известно проект ЦРУ.
Окей, сейчас попробуем 😊
Я всё отменяю, пользуйтесь на здоровье! 😎🏴☠️
Бебебе 😝
Чур я забил название Coca-Cola
А я Apple. Буду надкусанные яблоки продавать.
страна 404...
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/418
в чем проблема создать свои оригинальные названия?
привлечь внимание - слишком дорого
зато ставишь себя в полную зависимость от политической конюктуры. раскрутишься, а через 4 года выкатят счет за использование.
Не, Старбакс насмотрится сейчас на этот цирк, потом лет 10 не сунется, даже после «оттепелей»
Паразитировать на уже раскрученной ТМ проще же, разве нет? 😜
Паразитировать на чужом успехе проще, чем создать что-то своё
Да кстати, я могу и подходящие названия придумать, например StarZRubCofe
Даже интересно, что получится. Ладно какую-то отраслевую тему отменять, но это же общеизвестный тз.
Парад завистливых неудачников в комментах))
Арсен?
Тимур?
Антон?
Байден???