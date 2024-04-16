Право
Таня Боброва

Ресторатор Антон Пинский попросил суд досрочно прекратить правовую охрану нескольких товарных знаков Starbucks Статьи редакции

Starbucks ушла из России в 2022 году, её бизнес выкупили Пинский с партнёрами и запустили Stars Coffee.

  • Антон Пинский подал в суд по интеллектуальным правам иск к Starbucks Corporation в начале апреля 2024 года, следует из картотеки дел. Третье лицо по делу — Роспатент. На это обратил внимание Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
  • 15 апреля суд оставил иск без движения до 15 мая 2024 года из-за недостающих документов. Согласно определению суда об этом, Пинский просит досрочно прекратить правовую охрану семи товарных знаков, поскольку они не используются.
  • Также суд частично удовлетворил ходатайство истца о предварительных обеспечительных мерах: запретил Роспатенту принимать решение по заявке на регистрацию товарного знака до принятия судом решения по иску. Согласно определению, речь о графическом обозначении для сети кофеен Stars Coffee.
  • Бывшая сеть Starbucks в России открылась как Stars Coffee летом 2022 года. Совладельцами компании стали Тимати, ресторатор Антон Пинский и компания «Синдика» сенатора Арсена Канокова, писал Forbes.
  • Starbucks приостановила работу в России в начале марта 2022 года, а в мае заявила об уходе с рынка. Всего у неё было 130 кофеен в стране, в которых работало около 2000 человек.
Еда
Таня Боброва
Совладелец бывшей сети Starbucks в России: «Заплатили за всё около 500 млн рублей» Статьи редакции

Stars Coffee в феврале превысила показатели Starbucks в стране, рассказал Антон Пинский.

#новости #starscoffee #starbucks

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24 комментария
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 Skankhunt42

Запад злой, но все что он создал в стране разбирают как горячие пирожки приближенные к кормушке

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кит

дали неблагодарным аборигенам технологии. надеюсь, второй раз такой ошибки они не повторят

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Макс Фактор

Ля ты крыса

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Вадим Д.

А чего просить-то? Время такое, что пора Специальный Закон принимать — заносишь в кассу и ТЗ твой.

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Иван Хаманн

в совке хлоркой/варкой красили отечественные "джинсы", чтоб хоть издали было похоже на Levi's или Wrangler.
Тут такие же "бизнесмены":
- ваще совсем как Старбакс, атвечаю

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Запопу Кусь

Западную интеллектуальную собственность давно пора отменить 💁‍♀️
Фильмы, музыку, программы, товарные знаки и т.д.
Они же нас отменили, вот и мы их отменим 😝

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Eddie II

Начните отмену с телефона, ноутбука и интернета, который как известно проект ЦРУ.

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Запопу Кусь

Окей, сейчас попробуем 😊
Я всё отменяю, пользуйтесь на здоровье! 😎🏴‍☠️

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Eddie II
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Запопу Кусь

Бебебе 😝

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Недопил

Чур я забил название Coca-Cola

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Topico

А я Apple. Буду надкусанные яблоки продавать.

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кит

страна 404...

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High Stakes

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/418

418 I'm a teapot - HTTP | MDN
The HTTP 418 I'm a teapot client error response code indicates that the server refuses to brew…
developer.mozilla.org
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under construction

в чем проблема создать свои оригинальные названия?

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Недопил

привлечь внимание - слишком дорого

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under construction

зато ставишь себя в полную зависимость от политической конюктуры. раскрутишься, а через 4 года выкатят счет за использование.

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Токс

Не, Старбакс насмотрится сейчас на этот цирк, потом лет 10 не сунется, даже после «оттепелей»

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Maxim Sergeevich

Паразитировать на уже раскрученной ТМ проще же, разве нет? 😜

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Хлоргексидин

Паразитировать на чужом успехе проще, чем создать что-то своё

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Ale K

Да кстати, я могу и подходящие названия придумать, например StarZRubCofe

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Alexey Bulgakov

Даже интересно, что получится. Ладно какую-то отраслевую тему отменять, но это же общеизвестный тз.

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Дмитрий Яшин

Парад завистливых неудачников в комментах))

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Сергей Леопольдович

Арсен?
Тимур?
Антон?
Байден???

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21 комментарий
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