В Госдуму внесли законопроект, который ограничит рекламу онлайн-продажи табачной продукции, вейпов и кальянов Статьи редакции
В интернете запрещена розничная торговля такими товарами, но «на практике [закон] не соблюдается».
- Документ запрещает распространять в онлайне данные, «содержащие предложения о розничной продаже дистанционным способом табачной, никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции».
- В пояснительной записке сказано, что объявления можно найти на сайтах, в соцсетях и Telegram-каналах. Авторы предлагают внедрить механизм мониторинга такой информации, а также предусмотреть возможность блокировать к ней доступ.
- За нарушение будут штрафовать — по аналогии с ответственностью за распространение данных о дистанционной продаже алкоголя. Для физических лиц штраф составит 3000-5000 рублей. Для должностных — 20-40 тысяч рублей. Для юрлиц — 100-300 тысяч рублей.
- Если законопроект примут, изменения вступят в силу с 1 сентября 2024 года.
- Госдума ограничила продажи вейпов и жидкостей для них в апреле 2023 года. Закон запретил открыто демонстрировать устройства в магазинах и делать на них скидки; продавать вейпы детям; торговать ими в рознице на ярмарках, выставках, в онлайне и через автоматы; а также выпускать никотиносодержащую продукцию с ароматизаторами.
- В августе продавцы попросили Минфин исключить солевой никотин и пищевые ароматизаторы из списка подлежащих запрету веществ и добавок. Якобы из-за такого запрета «добросовестным производителям и импортёрам» придётся закрыться.
- В октябре российское правительство отменило мораторий на проверки магазинов с вейпами и кальянами до 1 января 2025 года.
- В апреле 2024 года ТАСС сообщило, что в Госдуме разработали проект о полном запрете розничной продажи вейпов в России. Такой подписали в Казахстане.
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В Госдуму внесли законопроект, который ограничит рекламу онлайн-продажи табачной продукции, вейпов и кальянов
А где гарантии, что «новый законопроект» будет соблюдаться и его не прокрутят на хую как и предыдущий?))) Блять, какой то сюр сука.
Курильщики-вонючки - эталонное ненужно. Не известна ни одна польза от дымящих тварей, разве что снайперу проще попадать по ним.
Вам бы всю вашу злость в нужное русло направить. Сейчас есть возможность самому побыть в роли снайпера
Вы утверждаете, что все, кто курит - бесполезны?
Я так понимаю, лучше распространять информацию о психотравмах, из-за которых людей потянуло совать что-то в ротальник, это же что-то детское. Позднее отучение от соски/титьки или что-то такое. Избавляться от этого инфантилизма обществу было бы полезно не только тем, что перестанет вонять, но и повышением осознанности принятий решений, бизнес разовьётся, попрут научные открытия в полупроводниках и композитных мета-материалах!
ага, а в конце Васюки переименовываются в Нью-Москву,
Москва - в Старые Васюки!
Новореги говорят, что курение - инфантилизм. Забавно.
и опять акцентируют внимание на том кто и у кого сосет. Мне кажется им чего-то не хватает
Может хотят увеличить цену за пачку сигарет соразмерно акцизу за жидкости? До 450р за пачку например
Я и так не наблюдала, чтобы была какая-то реклама табачных изделий, надеюсь я не одна такая?
Речь больше о всяких айкосах и электронках.
В оптовая продажа не запрещена? Теперь школьники будут ашками закупаться в складчину, на год вперёд всей школой.
Все последние законы направлены на сборы штрафов, акцизов и налогов.
О здоровье тут вообще ничего нет
Продам кальян.
Онлайн?
Ищите в Яндекс закладках
Онлайф. Вещь хрупкая — доставка побьёт.
А сигареты продаются онлайн?
Я просто не в курсе
Всякие айкосы и стики для них можно было заказать онлайн года два назад.
Ура! Всё запретить! 🤗❤
Сосите чупа чупс! 🍭😉
Это поклонение западу.
Есть русский петушок на палочке.
Правда и от него уже голубизной тянет
закон запретит детям продавать вейпы. А сейчас можно что ли?
- Бороться с тем, чего нет
- Репортировать Путину об успехах
Profit
Я вообще за запрет любого курительного наркотика, включая табак. Жалко на такое ни в одной стране не пойдут из за поступлений в бюджет из акцизов.
а разве это ограничение не действовало до этого ?