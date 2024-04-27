В Госдуме предложили запретить «организацию обращения» криптовалют в России Статьи редакции
Речь о создании криптобирж и обменников в России вне экспериментальных режимов. Пользоваться иностранными можно.
- Депутаты Госдумы внесли поправки в обновлённый законопроект о регулировании майнинга криптовалют в России, пишет РБК. Внесение 26 апреля 2024 года анонсировал замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
- Он объяснял, что заниматься майнингом смогут лишь российские юрлица и ИП, внесённые в спецреест. Физлица смогут добывать криптовалюту без этого, но им нельзя превышать установленные правительством лимиты энергопотребления. Майнеров обяжут предоставлять информацию о получении криптовалют и об адресах-идентификаторов в уполномоченный орган.
- Среди новых предложений в документе — запретить «организацию обращения криптовалют в России». Исключение сделают для майнеров и тестовых проектов ЦБ в рамках экспериментального правового режима (ЭПР). Если поправки примут, запрет вступит в силу с 1 сентября 2024 года.
- Под организация обращения криптовалют в документе понимается оказание услуг, направленных на сделки по переходу цифровой валюты от одного обладателя к другому, если хотя бы одна из сторон сделки — российское юрлицо или физлицо, которое находится в России не менее 183 дней с момента сделки. Либо — услуг по обмену цифровой валюты, при которых «используются объекты российской информационной инфраструктуры».
- Как пояснил Горелкин, оборот криптовалют в России запрещать не будут, только его организацию — то есть создание бирж и обменников вне ЭПР. Пользоваться иностранными биржами и обменниками можно.
- Законопроект о легализации майнинга внесли в Госдуму в ноябре 2022 года. Он предполагал, что майнеры смогут продавать добытую криптовалюту через иностранные системы вне валютного регулирования либо через площадку, действующую в рамках ЭПР. В апреле 2024-го комитет Госдумы по финансовому рынку предложил перевнести обновлённую версию документа. До этого в него несколько раз вносили правки.
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До кого числа? всё такое последнее время не постоянное.
"В настоящий момент в этом нет необходимости" (с)
ну собсно что и следовало доказать...
Всё запретить! А то ишь чаго удумали...
на кое где практикуется культура отмены у нас же культура запретов
У нас некоторых звёзд отменяют, вы об этом?
Вынесли своих же, коммекс скам, берибит скам, гарантекс чернь, все равно все торгуют на зарубежке
🤡 рап-там таба-дабадам ра-ряря 🎪🎡🤹
А ведь не бот!